Росіяни влучили по об’єкту енергетичної інфраструктури у Кривому Розі, - ОВА

Випущені російськими військами ракети влучили по об’єкту енергетичної інфраструктури у Кривому Розі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Росіяни поцілили ракетами по об’єкту енергетичної інфраструктури у Кривому Розі. Там серйозні руйнування", - написав Резніченко.

Він наголосив, що через масований ракетний удар ситуація в енергосистемі складна, і закликав мешканців вимкнути всі другорядні електроприлади та споживати електрику максимально ощадно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ракетні удари по Кривому Розі

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 15 листопада Росія здійснила масовану ракетну атаку по Україні.

За інформацією Президента Володимира Зеленського, вже завдано 85 ракетних ударів, здебільшого по енергетичній інфраструктурі, ще може бути близько 20.