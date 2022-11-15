УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13235 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
2 620 8

Росіяни влучили по об’єкту енергетичної інфраструктури у Кривому Розі, - ОВА

ракета,обстріл

Випущені російськими військами ракети влучили по об’єкту енергетичної інфраструктури у Кривому Розі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Росіяни поцілили ракетами по об’єкту енергетичної інфраструктури у Кривому Розі. Там серйозні руйнування", - написав Резніченко.

Він наголосив, що через масований ракетний удар ситуація в енергосистемі складна, і закликав мешканців вимкнути всі другорядні електроприлади та споживати електрику максимально ощадно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ракетні удари по Кривому Розі

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 15 листопада Росія здійснила масовану ракетну атаку по Україні.

За інформацією Президента Володимира Зеленського, вже завдано 85 ракетних ударів, здебільшого по енергетичній інфраструктурі, ще може бути близько 20.

Автор: 

Кривий Ріг (1362) обстріл (28993)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
тівілізори спершу вимкніть з ******* тілімарахфоном, мо попустить...
показати весь коментар
15.11.2022 19:12 Відповісти
краще вимкнути сам марафон і таким чином заощадити
показати весь коментар
15.11.2022 19:14 Відповісти
і шо ?. вони ще будуть випускати і сміятися з нас як з дурників поки ми не почнемо бити по їх ТЕС у відповідь. мабудь не на часі відповідати
показати весь коментар
15.11.2022 19:13 Відповісти
Д'єрмак не дозволяє-ми жє нє агрєсарі"!
показати весь коментар
15.11.2022 19:27 Відповісти
начальник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Це той, що своїй коханці дарує мільярди гривень з державного бюджету?
Але Зеленський робить вигляд, що нічого не трапилось.
показати весь коментар
15.11.2022 19:28 Відповісти
Так, той самий. Але вава-піаніст не робить вигляд, що нічого не трапилось. Він чесно сказав, що валік рєзнічєнко--класний чувак насправді, і що то просто завіснікі єво аклєвєталі! Така от байда, малятки. Ну, у вави усе, як завжди; клав він на нас усіх, на закони та на Конституцію України взагалі.
показати весь коментар
15.11.2022 19:44 Відповісти
Та то таке.
показати весь коментар
15.11.2022 20:17 Відповісти
Які такі росіяни блть?Чамори болотні...
показати весь коментар
15.11.2022 20:46 Відповісти
 
 