У Києві трамваї на семи маршрутах тимчасово замінять автобусами
У Києві до стабілізації ситуації з енергопостачанням на семи трамвайних маршрутах курсуватимуть автобуси.
Про це повідомили у КМВА, інформує Цензор.НЕТ.
"У зв’язку із необхідністю обмежити використання електроенергії на низці столичних трамвайних маршрутів працюватимуть автобуси", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, автобуси вже курсують за такими маршрутами:
- № 1 "Михайлівська Борщагівка – вул. Старовокзальна";
- № 3 "ст. Ромена Роллана – вул. Старовокзальна";
- № 12 "Пуща-Водиця – пл. Шевченка";
- № 14 "Відрадний масив – пл. Контрактова";
- № 18 "пл. Контрактова – вул. Старовокзальна";
- № 19 "пл. Шевченка – пл. Контрактова";
- № 28 "вул. Милославська – пл. Дарницька".
Раніше повідомлялося, що інтервал руху поїздів у київському метро до стабілізації ситуації в енергосистемі збільшено до 10 хвилин.
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