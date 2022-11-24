УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7919 відвідувачів онлайн
Новини
600 5

У Києві трамваї на семи маршрутах тимчасово замінять автобусами

транспорт,автобус,маршрутка,троллейбус,коронавирус

У Києві до стабілізації ситуації з енергопостачанням на семи трамвайних маршрутах курсуватимуть автобуси.

Про це повідомили у КМВА, інформує Цензор.НЕТ.

"У зв’язку із необхідністю обмежити використання електроенергії на низці столичних трамвайних маршрутів працюватимуть автобуси", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, автобуси вже курсують за такими маршрутами:

  • № 1 "Михайлівська Борщагівка – вул. Старовокзальна";
  • № 3 "ст. Ромена Роллана – вул. Старовокзальна";
  • № 12 "Пуща-Водиця – пл. Шевченка";
  • № 14 "Відрадний масив – пл. Контрактова";
  • № 18 "пл. Контрактова – вул. Старовокзальна";
  • № 19 "пл. Шевченка – пл. Контрактова";
  • № 28 "вул. Милославська – пл. Дарницька".

Також читайте: Водопостачання вже відновлено на лівому березі Києва, 70% столиці поки залишається без електрики, - Кличко

Раніше повідомлялося, що інтервал руху поїздів у київському метро до стабілізації ситуації в енергосистемі збільшено до 10 хвилин.

Автор: 

Київ (19694) трамвай (238) транспорт (1410) автобус (355)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
24.11.2022 09:15 Відповісти
Я не знаю, але дивитися, читати і сприйняте таке важко,дуже важко. Тут мало просто сказати-тримайтеся. Тут уже потрібна стратегія виживання ,допомоги,дії. Усе більше схиляються до думки, що допомога потрібна міжнародна і іменно по захисту людей. Бережіть себе
показати весь коментар
24.11.2022 09:20 Відповісти
прорвемось) дакуємо за підтримку
показати весь коментар
24.11.2022 09:24 Відповісти
перефразуючи коротко - а катівня зі світлом?
показати весь коментар
24.11.2022 09:24 Відповісти
В Запоріжжі,звичайно,масштаби не ті,що в Києві,але це зробили з тиждень тому
показати весь коментар
24.11.2022 10:37 Відповісти
 
 