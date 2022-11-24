У Києві трамваї на семи маршрутах тимчасово замінять автобусами

У Києві до стабілізації ситуації з енергопостачанням на семи трамвайних маршрутах курсуватимуть автобуси.

Про це повідомили у КМВА, інформує Цензор.НЕТ.

"У зв’язку із необхідністю обмежити використання електроенергії на низці столичних трамвайних маршрутів працюватимуть автобуси", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, автобуси вже курсують за такими маршрутами:

№ 1 "Михайлівська Борщагівка – вул. Старовокзальна";

№ 3 "ст. Ромена Роллана – вул. Старовокзальна";

№ 12 "Пуща-Водиця – пл. Шевченка";

№ 14 "Відрадний масив – пл. Контрактова";

№ 18 "пл. Контрактова – вул. Старовокзальна";

№ 19 "пл. Шевченка – пл. Контрактова";

№ 28 "вул. Милославська – пл. Дарницька".

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Раніше повідомлялося, що інтервал руху поїздів у київському метро до стабілізації ситуації в енергосистемі збільшено до 10 хвилин.