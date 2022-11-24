Китай знову закликав до мирних переговорів між Україною та РФ
Постійний представник Китаю при ООН Генг Шуанг на засіданні Ради безпеки знову закликав до мирних переговорів між Україною та Російською Федерацією.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК-Україна.
Посол висловив стурбованість постійними атаками на цивільні об'єкти та неухильне зростання кількості жертв серед цивільного населення України.
"У конфлікті та на війні немає переможця, і діалог та переговори - єдиний шлях уперед", - зазначив він.
Він також наголосив, що Китай закликає сторони виявляти стриманість, уникати дій, що загострюють конфронтацію, та не допускати виходу ситуації з-під контролю. А міжнародне співтовариство має зосередитись на тому, щоб допомогти Україні відновити її пошкоджену енергетичну інфраструктуру та належним чином пережити цю зиму.
Будь ласка, зачекайте...
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- звільнення від кацапської окупації усіх українських територій згідно чинної Конституції України;
- повна демілітаризація, денацифікація і денуклеризація мацковії;
- виплата репарацій і контрибуцій Україні за більш як 8.5 років війни;
- надання країнами Заходу безумовних гарантій безпеки для України
- терміновий вступ України в НАТО та ЕС або як мінімум вступ в ЕС + статус основного військового союзника США поза НАТО на кшталт Ізраєлю, Півд.Кореї, Японії, Тайваню
- новітній Нюренберг 2.0 над злочинами теперішніх кацапо-нацистів, кацапо-фашистів конче потрібен, як і над їх попередниками червоножопими комуно-нацстами, кацапо-совками !!! паРаша ***** має розпастися на 10-20 національних країн/федерацій а країни сусіди мають повернути окуповані останні 300-500 років кацапією території !!!
Как и большинство стран.
агрохімія вже в низькому старті - і хвостом губи витирає - перемовини....
А так, як є зараз, це малорезультативно.
И это время вдруг великий, умный Китай предлагает переговоры, делает из себя посмешище. Просто сказали, бы, что это не наша война, нам нет никакого дела до всего этого, до убийства мирных граждан Украины, до убийства детей, женщин, до бомбежек городов. И не зачем делать из себя посмешище, делать из кого-то дураков. А Украине необходимо пересмотреть отношение к Китаю, пересмотреть всякие торговые договора, поставки продуктов питания, зерна, целесообразность присутствия посла Китая в Украине
Єдиний шлях вперед-то шлях на сруську чмоскву.