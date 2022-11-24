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Новини Війна
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Китай знову закликав до мирних переговорів між Україною та РФ

генг,шуанг

Постійний представник Китаю при ООН Генг Шуанг на засіданні Ради безпеки знову закликав до мирних переговорів між Україною та Російською Федерацією.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК-Україна.

Посол висловив стурбованість постійними атаками на цивільні об'єкти та неухильне зростання кількості жертв серед цивільного населення України.

"У конфлікті та на війні немає переможця, і діалог та переговори - єдиний шлях уперед", - зазначив він.

Він також наголосив, що Китай закликає сторони виявляти стриманість, уникати дій, що загострюють конфронтацію, та не допускати виходу ситуації з-під контролю. А міжнародне співтовариство має зосередитись на тому, щоб допомогти Україні відновити її пошкоджену енергетичну інфраструктуру та належним чином пережити цю зиму.

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Автор: 

Китай (4721) переговори з Росією (1308)


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Топ коментарі
+19
Задовбали вже комуністичні голуби миру.
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24.11.2022 09:25 Відповісти
+19
переговори з кацапами можна і треба вести тільки повну, безумовну капітуляцію паРаші-мацковії в цій війні, що будуть включати:
- звільнення від кацапської окупації усіх українських територій згідно чинної Конституції України;
- повна демілітаризація, денацифікація і денуклеризація мацковії;
- виплата репарацій і контрибуцій Україні за більш як 8.5 років війни;
- надання країнами Заходу безумовних гарантій безпеки для України
- терміновий вступ України в НАТО та ЕС або як мінімум вступ в ЕС + статус основного військового союзника США поза НАТО на кшталт Ізраєлю, Півд.Кореї, Японії, Тайваню
- новітній Нюренберг 2.0 над злочинами теперішніх кацапо-нацистів, кацапо-фашистів конче потрібен, як і над їх попередниками червоножопими комуно-нацстами, кацапо-совками !!! паРаша ***** має розпастися на 10-20 національних країн/федерацій а країни сусіди мають повернути окуповані останні 300-500 років кацапією території !!!
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24.11.2022 09:26 Відповісти
+17
Сначала признайте Тайвань независимым государством. Не признаете? Вот и закрыли рты, узкоглазые ушлепки.
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24.11.2022 09:26 Відповісти
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Це як? Китайський рецепт існує,як уникнути конфронтації і як спонукати мордор вийти з України....
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24.11.2022 09:25 Відповісти
Нехай китаєць ****** ботоксного чмоню, чмоня забере своїх покидьків з території України, виплатить репарації, розпусте свою *********. Ось і весь план
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24.11.2022 09:52 Відповісти
Справа в тім, що чмоня має десяток двійників, хоча сенс є у вашому рецепті
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24.11.2022 10:15 Відповісти
Задовбали вже комуністичні голуби миру.
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24.11.2022 09:25 Відповісти
переговори з кацапами можна і треба вести тільки повну, безумовну капітуляцію паРаші-мацковії в цій війні, що будуть включати:
- звільнення від кацапської окупації усіх українських територій згідно чинної Конституції України;
- повна демілітаризація, денацифікація і денуклеризація мацковії;
- виплата репарацій і контрибуцій Україні за більш як 8.5 років війни;
- надання країнами Заходу безумовних гарантій безпеки для України
- терміновий вступ України в НАТО та ЕС або як мінімум вступ в ЕС + статус основного військового союзника США поза НАТО на кшталт Ізраєлю, Півд.Кореї, Японії, Тайваню
- новітній Нюренберг 2.0 над злочинами теперішніх кацапо-нацистів, кацапо-фашистів конче потрібен, як і над їх попередниками червоножопими комуно-нацстами, кацапо-совками !!! паРаша ***** має розпастися на 10-20 національних країн/федерацій а країни сусіди мають повернути окуповані останні 300-500 років кацапією території !!!
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24.11.2022 09:26 Відповісти
І що?
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24.11.2022 09:26 Відповісти
Комунякам давно не нагадували куди їм йти?
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24.11.2022 09:26 Відповісти
Сначала признайте Тайвань независимым государством. Не признаете? Вот и закрыли рты, узкоглазые ушлепки.
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24.11.2022 09:26 Відповісти
З якого це дива Китай має визнавати Тайвань, якщо його навіть Україна не визнає?😁😁
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24.11.2022 09:46 Відповісти
Только после Украины, вы же не признали Тайвань.
Как и большинство стран.
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24.11.2022 09:55 Відповісти
Только мы не призываем Китай и Тайвань к "переговорам", а Китай призывает.
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24.11.2022 09:59 Відповісти
А поддержка Китаем призывов Москвы к переговорам Киева и Донецка подпадает под ваш вопрос?
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24.11.2022 10:05 Відповісти
Т.е. переговоры столицы страны с регионом страны. Тогда, по вашей логике Китай признает Тайвань своей провинцией, значит он тоже должен вести переговоры столицы (Пекин) с центром провинции - Тайбеем?
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24.11.2022 10:13 Відповісти
Мирного договора тоже нет, значит военный конфликт - есть. В Украине тоже нет военного конфликта столицы с регионами, есть война с россией.
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24.11.2022 10:18 Відповісти
Не нудіть
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24.11.2022 09:28 Відповісти
Да пошли вы на х..й, со страной спонсором терроризма ни каких переговоров.
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24.11.2022 09:31 Відповісти
це вже який закликунярій - 28мий чи 27сьомий?
агрохімія вже в низькому старті - і хвостом губи витирає - перемовини....
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24.11.2022 09:32 Відповісти
Якби захотіли китайці миру - то різними способами (офіційними заявами та неофіційним спілкуванням) прямо спонукали б рашу вивести свої війська з України.
А так, як є зараз, це малорезультативно.
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24.11.2022 09:43 Відповісти
Так перемовляйтеся з рашкою, а ми поки обійдемося.
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24.11.2022 09:48 Відповісти
якщо в війні немає переможця для чого тоді Китаю армія ?
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24.11.2022 09:53 Відповісти
коли Китай перед початком нападу,перед Олімпіадою,давав відмашку )(уйлу на Кієв за 3 дня...він щось не закликав його до перемовин...а зараз насправді закликає Україну здати захоплені землі і дати Рашці передишку...
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24.11.2022 09:58 Відповісти
Китай прикидається дурником! Коротше - дуркує!
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24.11.2022 09:59 Відповісти
Виходить, що обстріли цивільної іфраструктури та житлових будинків Китай не засуджує. Цікаво, а коли почати лупити по їх енергетичним об'єктам і розбивати катайські міста в хлам, то вони теж будуть закликати до переговорів? Треба мабуть, щоб був якийсь міжнародний закон, якщо якась країна не засуджує такі дії, то офіційно усім, кому заманеться, можна робити те саме на її території.
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24.11.2022 10:09 Відповісти
Проводьте мирні переговори з уйгурами...
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24.11.2022 10:11 Відповісти
Интересно, почему, когда Гитлер уже был под Сталинградом, Китай не призывал до мирных переговоров. История повторяется, сегодня Путин находится под Херсоном. Как отреагировал цивилизованный мир. Европейский союз признал Россию страной спонсора терроризму. Послы G7 заявили, что они стоят радом с украинцами.
И это время вдруг великий, умный Китай предлагает переговоры, делает из себя посмешище. Просто сказали, бы, что это не наша война, нам нет никакого дела до всего этого, до убийства мирных граждан Украины, до убийства детей, женщин, до бомбежек городов. И не зачем делать из себя посмешище, делать из кого-то дураков. А Украине необходимо пересмотреть отношение к Китаю, пересмотреть всякие торговые договора, поставки продуктов питания, зерна, целесообразность присутствия посла Китая в Украине
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24.11.2022 10:18 Відповісти
Скажу коротко - китайці йдуть на путіна або слідом за російським військовим кораблем.
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24.11.2022 10:35 Відповісти
Ми прослухали черглвий, 100500, китайський заклик до миру
Єдиний шлях вперед-то шлях на сруську чмоскву.
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24.11.2022 10:36 Відповісти
Призывать не мешки ворочать! Что Китай конкретного сделал или предложил для таких переговоров?
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24.11.2022 10:38 Відповісти
хто ж так просить? по комнячій лозіці мали б спочатку вібати по всім великим містам болота до яких можуть дотягнутись а потім просити.
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24.11.2022 11:05 Відповісти
еН А Ха У Йот
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24.11.2022 11:33 Відповісти
пішли китайці на х___й
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24.11.2022 11:42 Відповісти
Узкоглазые пацюкi идите нах...
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24.11.2022 12:11 Відповісти
Треба відкрити Українське консульство в Тайвані!
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24.11.2022 14:32 Відповісти
Перешліть йому кувалду пригоди на!
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25.11.2022 17:12 Відповісти
 
 