"Укрзалізниця" повідомила про затримку руху 81 потягу

Через знеструмлення великої частини електромережі понад 80 пасажирських поїздів мають затримку понад годину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниці".

"Через знеструмлення великої частини мережі 81 з них має затримку понад годину. Найбільш болючі: №711 Краматорськ-Київ (затримка +12 год. 51 хв.); №749 Київ-Ужгород з групою вагонів Київ-Відень +11:08); №17 Харків-Ужгород (+11:04); №119 Запоріжжя-Львів (+10:58); №3 Запоріжжя-Ужгород (+10:17)", - йдеться в повідомленні

В "Укрзалізниці" повідомили, що технічно найскладніші затримки - це Інтерсіті+, опалення яких залежить від електромережі. Такі поїзди екіпіруються термоковдрами.

"Сьогодні 2 маршрути - на Краматорськ (712) та на Дніпро (732) - були підхоплені потягами далекого слідування з автономними системами опалення", - зазначили в "Укрзалізниці".

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