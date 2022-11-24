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Новини Війна
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У знеструмлених районах Києва про повітряну тривогу сповіщатимуть через гучномовці

укриття

У знеструмлених районах Києва про повітряну тривогу сповіщатимуть за допомогою гучномовців патрульних та рятувальників.

Про це повідомили в КМДА, передає Цензор.НЕТ.

"На територіях, де відсутнє електропостачання, оповіщення про сигнал повітряної тривоги здійснюватиметься за допомогою механічних сигналів оповіщення. Зокрема, за допомогою гучномовців патрульних бригад Національної поліції та головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у м. Києві", - йдеться в повідомленні.

Міська влада закликала мешканців столиці звертати увагу на такі оповіщення і в разі повідомлення про повітряну тривогу йти в укриття.

Мешканців міста, які мають доступ до інтернету, та в будинках, де є електропостачання, просять і надалі орієнтуватися на сигнали сирен та офіційні повідомлення міської влади.

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Автор: 

Київ (19694)


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Топ коментарі
+3
В спам, тварюко!
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24.11.2022 09:57 Відповісти
+2
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24.11.2022 09:36 Відповісти
+2
чий Херсон?
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24.11.2022 09:49 Відповісти
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24.11.2022 09:36 Відповісти
шмургало, в тебе в мізках затемнення - ракова пухлина 😠
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24.11.2022 10:01 Відповісти
В спам, тварюко!
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24.11.2022 09:57 Відповісти
чий Херсон?
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24.11.2022 09:49 Відповісти
Ти ідіот , а це діагноз назавжди , тупий вилупок 😡
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24.11.2022 10:04 Відповісти
Запустити радіо в Київі Клічко не здатен. Це не мер це шмат лайна.
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24.11.2022 10:37 Відповісти
 
 