У знеструмлених районах Києва про повітряну тривогу сповіщатимуть через гучномовці

У знеструмлених районах Києва про повітряну тривогу сповіщатимуть за допомогою гучномовців патрульних та рятувальників.

Про це повідомили в КМДА, передає Цензор.НЕТ.

"На територіях, де відсутнє електропостачання, оповіщення про сигнал повітряної тривоги здійснюватиметься за допомогою механічних сигналів оповіщення. Зокрема, за допомогою гучномовців патрульних бригад Національної поліції та головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у м. Києві", - йдеться в повідомленні.

Міська влада закликала мешканців столиці звертати увагу на такі оповіщення і в разі повідомлення про повітряну тривогу йти в укриття.



Мешканців міста, які мають доступ до інтернету, та в будинках, де є електропостачання, просять і надалі орієнтуватися на сигнали сирен та офіційні повідомлення міської влади.

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