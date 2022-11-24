Кіровоградську та Вінницьку області почали підключати до електропостачання
Енергетики почали підключати до електропостачання
Про це повідомив заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко. Кіровоградську та Вінницьку області.
У Кіровоградській області до електропостачання підключена критична інфраструктура.
"Вінницька область - заживлено", - написав Тимошенко.
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