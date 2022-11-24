Енергосистему відновили після блекауту, ввечері запрацюють АЕС, - Галущенко. ВIДЕО
Енергетичну систему України вдалося об’єднати близько 4 ранку. Надвечір дефіцит у ній має скоротитися.
Про це в ефірі телемарафону заявив міністр енергетики Герман Галущенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Ситуація складна по всій країні. Є області, де збільшили постачання. Учора трапився блекаут у нашій енергосистемі через ці обстріли, що сталися", - сказав він.
За його словами, енергетики впоралися з цією ситуацією.
"О 4:00 ранку вдалося поєднати енергетичну систему, критичні об'єкти інфраструктури вдалося запитати. Відповідно, ми збільшуватимемо обсяг. Розраховуємо, що до вечора почнуть працювати атомні станції, тому скоротиться дефіцит", - пояснив міністр.
Топ коментарі
+17 Валентина Саюн #523841
показати весь коментар24.11.2022 09:23 Відповісти Посилання
+11 Igor Uh
показати весь коментар24.11.2022 10:13 Відповісти Посилання
+6 Vitaliy Holovka
показати весь коментар24.11.2022 15:11 Відповісти Посилання
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З іншої сторони, бубачкє мабуть не треба було трампону обіцяти сина Байдена в Україні заарештувати і кинути в тюрягу. Або, якщо це треба було для політики, то треба було робити це тихо і так, щоб ніхто не дізнався. Але "ніхто не дізнався" і "бубачка" - це речі, які ніколи не перетинаються))) тому маємо то шо маємо, нажаль.
Сиди на пляшці і не відсвічуй, в свою чергу і до тебе, мразота, черга дойде.
Поки українці не очистяться від усієї рашистської нечисті всередині державного апарату, війна не закінчится
Також, з цих питань, доповідали і голови ОДА разом з першими заступниками з воєнних питань !!!
За три роки, сидячи на владних посадах, всі вони, мабуть, забезпечили завчасне та повне виконання своїх персональних обов'язків відповідно до вимог законодавства в ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОД!!!
Стефанчук-Зеленський за результатами заслуховування та реальним станом справ в галузях економіки і адміністративно-територіальних об'єднаннях, зрозуміють хто виконав свої обов'язки, а хто їх САБОТУВАВ!!! На сьогодні діє в Україні правовий режим Воєнного стану, тому і кримінальна відповідальність за дії / бездіяльність, відповідна!!!
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