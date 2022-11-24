Енергосистему відновили після блекауту, ввечері запрацюють АЕС, - Галущенко. ВIДЕО

Енергетичну систему України вдалося об’єднати близько 4 ранку. Надвечір дефіцит у ній має скоротитися.

Про це в ефірі телемарафону заявив міністр енергетики Герман Галущенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ситуація складна по всій країні. Є області, де збільшили постачання. Учора трапився блекаут у нашій енергосистемі через ці обстріли, що сталися", - сказав він.

За його словами, енергетики впоралися з цією ситуацією.

"О 4:00 ранку вдалося поєднати енергетичну систему, критичні об'єкти інфраструктури вдалося запитати. Відповідно, ми збільшуватимемо обсяг. Розраховуємо, що до вечора почнуть працювати атомні станції, тому скоротиться дефіцит", - пояснив міністр.

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