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Енергосистему відновили після блекауту, ввечері запрацюють АЕС, - Галущенко. ВIДЕО

Енергетичну систему України вдалося об’єднати близько 4 ранку. Надвечір дефіцит у ній має скоротитися.

Про це в ефірі телемарафону заявив міністр енергетики Герман Галущенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ситуація складна по всій країні. Є області, де збільшили постачання. Учора трапився блекаут у нашій енергосистемі через ці обстріли, що сталися", - сказав він.

За його словами, енергетики впоралися з цією ситуацією.

"О 4:00 ранку вдалося поєднати енергетичну систему, критичні об'єкти інфраструктури вдалося запитати. Відповідно, ми збільшуватимемо обсяг. Розраховуємо, що до вечора почнуть працювати атомні станції, тому скоротиться дефіцит", - пояснив міністр.

Також читайте: Водопостачання вже відновлено на лівому березі Києва, 70% столиці поки залишається без електрики, - Кличко

Автор: 

електроенергія (6267) Галущенко Герман (540) Електрика (2042)


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Топ коментарі
+17
Не думаю, що цей марафон має користь. Звідти ворог також черпає інформацію. Навіть ця,що відновлено спонукає до нових обстрілів. Потрібна інформаційна тиша в питаннях інфраструктури
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24.11.2022 09:23 Відповісти
+11
З кожним нальотом наслідки важче і важче. А коли буде хоча б градусів десять морозу? Вимкнення на пару діб похоронне теплопостачання. І те ППО яке нам потроху дають повністю проблему не вирішить. Штатам (а більше нікому) треба нарешті почати надавати серйозне озброєння, відмазки про ескалацію вже не актуальні, все вже ескалювалося до краю.
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24.11.2022 10:13 Відповісти
+6
Блекаут вигідний в першу чергу владі,яка буде красти ще більше в умовах відсутності у людей доступу до інформації (через пошкодження інфраструкутури) щодо дій оточення Зеленського та Єрмака.
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24.11.2022 15:11 Відповісти
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Не думаю, що цей марафон має користь. Звідти ворог також черпає інформацію. Навіть ця,що відновлено спонукає до нових обстрілів. Потрібна інформаційна тиша в питаннях інфраструктури
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24.11.2022 09:23 Відповісти
При ударах по электросети вынужденно отключается часть потребителей и частота должна из-за этого вырасти а не упасть. Если бы сказали что АЭС отключили из-за профицита энергии и увеличении частоты, была бы логика. А так выглядит неправдоподобно. Что то тут действительно нечисто.
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24.11.2022 18:57 Відповісти
ТЕС Ахметова мали працювати на мінімалках а більшість генерації мало бути покладено на АЕС, тоді б ракетні удари не призвели до блекауту, бо ТЕС не були б ціллю ракет а вимкнені АЕС можна було швидко компенсувати за рахунок збільшення потужності енергоблоків ТЕС. Але Ахметов продавив через Міненерго 27%+ генерації на своїх ТЕС, що призвело до зупинки енергоблоків АЕС і як результат ми отримали блекаут, бо ТЕС стали ціллю ракет, а компенсувати потужність відключених енергоблоків ТЕС не було чим, а планова потужність енергоблоків АЕС була настільки низькою, що енергосистема посипалась.
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30.11.2022 07:58 Відповісти
Сьогодні в Німеччині, моєму місті, були непорозуміння з світлом. Також шукати злодія? Ви сьогоднішня,відкрили сторінку, щоб смуту вносити?
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24.11.2022 22:35 Відповісти
У нас блекаути вже який місяць, проблема що бити у відповідь нічим, дрони з 5 кг вибухівки то лайно собаче.
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24.11.2022 09:31 Відповісти
З кожним нальотом наслідки важче і важче. А коли буде хоча б градусів десять морозу? Вимкнення на пару діб похоронне теплопостачання. І те ППО яке нам потроху дають повністю проблему не вирішить. Штатам (а більше нікому) треба нарешті почати надавати серйозне озброєння, відмазки про ескалацію вже не актуальні, все вже ескалювалося до краю.
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24.11.2022 10:13 Відповісти
Трохи не у цьому справа. Мені здається, що США не хочуть, щоб ця війна закінчилася найближчим часом.
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24.11.2022 17:02 Відповісти
Вам не здається, так і є, нажаль.


З іншої сторони, бубачкє мабуть не треба було трампону обіцяти сина Байдена в Україні заарештувати і кинути в тюрягу. Або, якщо це треба було для політики, то треба було робити це тихо і так, щоб ніхто не дізнався. Але "ніхто не дізнався" і "бубачка" - це речі, які ніколи не перетинаються))) тому маємо то шо маємо, нажаль.
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24.11.2022 17:39 Відповісти
а как это Молдова пострадала? Я может чего то не понимаю..но с 11 ноября мы перестали экспортировать электрику..получается нас ********..сидим в верных отключениях а наверху п доры торгуют энергией?
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24.11.2022 10:55 Відповісти
Кацапьоздол, ти зареєструвався на цензорі для того, щоб хитать човна?
Сиди на пляшці і не відсвічуй, в свою чергу і до тебе, мразота, черга дойде.
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24.11.2022 17:40 Відповісти
А кацапам доповіли, що все гаразд?
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24.11.2022 11:04 Відповісти
Блекаут вигідний в першу чергу владі,яка буде красти ще більше в умовах відсутності у людей доступу до інформації (через пошкодження інфраструкутури) щодо дій оточення Зеленського та Єрмака.
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24.11.2022 15:11 Відповісти
За відсутності світла у покриві темряви уся нечисть активізується.
Поки українці не очистяться від усієї рашистської нечисті всередині державного апарату, війна не закінчится
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24.11.2022 20:32 Відповісти
вазьмітє міня піріводчіком в газєту - абіщяю, шо маі пєрєклади будуть лучшє прєжніх
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24.11.2022 16:43 Відповісти
Мабуть, Стефанчуку-Зеленському, в присутності Шмигаля, Данилова та ДБР і СБУ, кожен міністр особисто доповів затверджені Плани з технічного прикриття своєї галузі національної економіки, а Мінфін щодо надійного фінзабезпечення цього питання!!

Також, з цих питань, доповідали і голови ОДА разом з першими заступниками з воєнних питань !!!
За три роки, сидячи на владних посадах, всі вони, мабуть, забезпечили завчасне та повне виконання своїх персональних обов'язків відповідно до вимог законодавства в ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОД!!!
Стефанчук-Зеленський за результатами заслуховування та реальним станом справ в галузях економіки і адміністративно-територіальних об'єднаннях, зрозуміють хто виконав свої обов'язки, а хто їх САБОТУВАВ!!! На сьогодні діє в Україні правовий режим Воєнного стану, тому і кримінальна відповідальність за дії / бездіяльність, відповідна!!!

‼️⚔️🇺🇦❤️✊👍👏🤝😡🤷‍♂️🇪🇺🇦🇿🇯🇵🇨🇦🇹🇷🇪🇪🇸🇪🇫🇮🇳🇴🇬🇧🇺🇸🇨🇿🇮🇩🇱🇹🇩🇪❤️🇺🇦⚔️‼️
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24.11.2022 18:43 Відповісти
Скільки новеньких з сумнівами набігло. Україна витримає,а вас потрібно заблокувати
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24.11.2022 22:37 Відповісти
 
 