Энергосистему восстановили после блекаута, вечером заработают АЭС, - Галущенко. ВИДЕО
Энергетическую систему Украины удалось объединить около 4 утра. К вечеру дефицит в ней должен сократиться.
Об этом в эфире телемарафона заявил министр энергетики Герман Галущенко, сообщает Цензор.НЕТ.
"Ситуация сложная по всей стране. Есть области, где увеличили поставки. Вчера произошел блэкаут в нашей энергосистеме из-за произошедших этих обстрелов", - сказал он.
По его словам, энергетики справились с этой ситуацией.
"В 4:00 утра удалось объединить энергетическую систему, критические объекты инфраструктуры удалось запитать. Соответственно, мы будем увеличивать объем. Рассчитываем, что к вечеру заработают атомные станции, поэтому сократится дефицит", - пояснил министр.
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+17 Валентина Саюн #523841
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З іншої сторони, бубачкє мабуть не треба було трампону обіцяти сина Байдена в Україні заарештувати і кинути в тюрягу. Або, якщо це треба було для політики, то треба було робити це тихо і так, щоб ніхто не дізнався. Але "ніхто не дізнався" і "бубачка" - це речі, які ніколи не перетинаються))) тому маємо то шо маємо, нажаль.
Сиди на пляшці і не відсвічуй, в свою чергу і до тебе, мразота, черга дойде.
Поки українці не очистяться від усієї рашистської нечисті всередині державного апарату, війна не закінчится
Також, з цих питань, доповідали і голови ОДА разом з першими заступниками з воєнних питань !!!
За три роки, сидячи на владних посадах, всі вони, мабуть, забезпечили завчасне та повне виконання своїх персональних обов'язків відповідно до вимог законодавства в ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОД!!!
Стефанчук-Зеленський за результатами заслуховування та реальним станом справ в галузях економіки і адміністративно-територіальних об'єднаннях, зрозуміють хто виконав свої обов'язки, а хто їх САБОТУВАВ!!! На сьогодні діє в Україні правовий режим Воєнного стану, тому і кримінальна відповідальність за дії / бездіяльність, відповідна!!!
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