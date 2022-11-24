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Энергосистему восстановили после блекаута, вечером заработают АЭС, - Галущенко. ВИДЕО

Энергетическую систему Украины удалось объединить около 4 утра. К вечеру дефицит в ней должен сократиться.

Об этом в эфире телемарафона заявил министр энергетики Герман Галущенко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Ситуация сложная по всей стране. Есть области, где увеличили поставки. Вчера произошел блэкаут в нашей энергосистеме из-за произошедших этих обстрелов", - сказал он.

По его словам, энергетики справились с этой ситуацией.

"В 4:00 утра удалось объединить энергетическую систему, критические объекты инфраструктуры удалось запитать. Соответственно, мы будем увеличивать объем. Рассчитываем, что к вечеру заработают атомные станции, поэтому сократится дефицит", - пояснил министр.

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Автор: 

Тарифы на электроэнергию (2178) Галущенко Герман (262) электроэнергия (772)


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Топ комментарии
+17
Не думаю, що цей марафон має користь. Звідти ворог також черпає інформацію. Навіть ця,що відновлено спонукає до нових обстрілів. Потрібна інформаційна тиша в питаннях інфраструктури
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24.11.2022 09:23 Ответить
+11
З кожним нальотом наслідки важче і важче. А коли буде хоча б градусів десять морозу? Вимкнення на пару діб похоронне теплопостачання. І те ППО яке нам потроху дають повністю проблему не вирішить. Штатам (а більше нікому) треба нарешті почати надавати серйозне озброєння, відмазки про ескалацію вже не актуальні, все вже ескалювалося до краю.
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24.11.2022 10:13 Ответить
+6
Блекаут вигідний в першу чергу владі,яка буде красти ще більше в умовах відсутності у людей доступу до інформації (через пошкодження інфраструкутури) щодо дій оточення Зеленського та Єрмака.
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24.11.2022 15:11 Ответить
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Не думаю, що цей марафон має користь. Звідти ворог також черпає інформацію. Навіть ця,що відновлено спонукає до нових обстрілів. Потрібна інформаційна тиша в питаннях інфраструктури
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24.11.2022 09:23 Ответить
При ударах по электросети вынужденно отключается часть потребителей и частота должна из-за этого вырасти а не упасть. Если бы сказали что АЭС отключили из-за профицита энергии и увеличении частоты, была бы логика. А так выглядит неправдоподобно. Что то тут действительно нечисто.
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24.11.2022 18:57 Ответить
ТЕС Ахметова мали працювати на мінімалках а більшість генерації мало бути покладено на АЕС, тоді б ракетні удари не призвели до блекауту, бо ТЕС не були б ціллю ракет а вимкнені АЕС можна було швидко компенсувати за рахунок збільшення потужності енергоблоків ТЕС. Але Ахметов продавив через Міненерго 27%+ генерації на своїх ТЕС, що призвело до зупинки енергоблоків АЕС і як результат ми отримали блекаут, бо ТЕС стали ціллю ракет, а компенсувати потужність відключених енергоблоків ТЕС не було чим, а планова потужність енергоблоків АЕС була настільки низькою, що енергосистема посипалась.
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30.11.2022 07:58 Ответить
Сьогодні в Німеччині, моєму місті, були непорозуміння з світлом. Також шукати злодія? Ви сьогоднішня,відкрили сторінку, щоб смуту вносити?
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24.11.2022 22:35 Ответить
У нас блекаути вже який місяць, проблема що бити у відповідь нічим, дрони з 5 кг вибухівки то лайно собаче.
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24.11.2022 09:31 Ответить
З кожним нальотом наслідки важче і важче. А коли буде хоча б градусів десять морозу? Вимкнення на пару діб похоронне теплопостачання. І те ППО яке нам потроху дають повністю проблему не вирішить. Штатам (а більше нікому) треба нарешті почати надавати серйозне озброєння, відмазки про ескалацію вже не актуальні, все вже ескалювалося до краю.
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24.11.2022 10:13 Ответить
Трохи не у цьому справа. Мені здається, що США не хочуть, щоб ця війна закінчилася найближчим часом.
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24.11.2022 17:02 Ответить
Вам не здається, так і є, нажаль.


З іншої сторони, бубачкє мабуть не треба було трампону обіцяти сина Байдена в Україні заарештувати і кинути в тюрягу. Або, якщо це треба було для політики, то треба було робити це тихо і так, щоб ніхто не дізнався. Але "ніхто не дізнався" і "бубачка" - це речі, які ніколи не перетинаються))) тому маємо то шо маємо, нажаль.
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24.11.2022 17:39 Ответить
а как это Молдова пострадала? Я может чего то не понимаю..но с 11 ноября мы перестали экспортировать электрику..получается нас ********..сидим в верных отключениях а наверху п доры торгуют энергией?
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24.11.2022 10:55 Ответить
Кацапьоздол, ти зареєструвався на цензорі для того, щоб хитать човна?
Сиди на пляшці і не відсвічуй, в свою чергу і до тебе, мразота, черга дойде.
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24.11.2022 17:40 Ответить
А кацапам доповіли, що все гаразд?
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24.11.2022 11:04 Ответить
Блекаут вигідний в першу чергу владі,яка буде красти ще більше в умовах відсутності у людей доступу до інформації (через пошкодження інфраструкутури) щодо дій оточення Зеленського та Єрмака.
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24.11.2022 15:11 Ответить
За відсутності світла у покриві темряви уся нечисть активізується.
Поки українці не очистяться від усієї рашистської нечисті всередині державного апарату, війна не закінчится
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24.11.2022 20:32 Ответить
вазьмітє міня піріводчіком в газєту - абіщяю, шо маі пєрєклади будуть лучшє прєжніх
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24.11.2022 16:43 Ответить
Мабуть, Стефанчуку-Зеленському, в присутності Шмигаля, Данилова та ДБР і СБУ, кожен міністр особисто доповів затверджені Плани з технічного прикриття своєї галузі національної економіки, а Мінфін щодо надійного фінзабезпечення цього питання!!

Також, з цих питань, доповідали і голови ОДА разом з першими заступниками з воєнних питань !!!
За три роки, сидячи на владних посадах, всі вони, мабуть, забезпечили завчасне та повне виконання своїх персональних обов'язків відповідно до вимог законодавства в ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОД!!!
Стефанчук-Зеленський за результатами заслуховування та реальним станом справ в галузях економіки і адміністративно-територіальних об'єднаннях, зрозуміють хто виконав свої обов'язки, а хто їх САБОТУВАВ!!! На сьогодні діє в Україні правовий режим Воєнного стану, тому і кримінальна відповідальність за дії / бездіяльність, відповідна!!!

‼️⚔️🇺🇦❤️✊👍👏🤝😡🤷‍♂️🇪🇺🇦🇿🇯🇵🇨🇦🇹🇷🇪🇪🇸🇪🇫🇮🇳🇴🇬🇧🇺🇸🇨🇿🇮🇩🇱🇹🇩🇪❤️🇺🇦⚔️‼️
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24.11.2022 18:43 Ответить
Скільки новеньких з сумнівами набігло. Україна витримає,а вас потрібно заблокувати
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24.11.2022 22:37 Ответить
 
 