Українці, будь ласка, максимум економії електрики! - Кім

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім закликав всіх мешканців України максимально заощаджувати світло.

Про це він написав у телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Звертаюся до всіх мешканців України! Будь ласка, максимум економії електрики !!!!!!!

З ранку зрозстає споживання (що логічно), не вистачає потужності в системі підключити наступних споживачів!" - написав він.

Кім наголосив, що вимкнути навіть кілька непотрібних лампочок - це дуже важливо.

"Енергетична система України єдина, як і ми!" - додав він.

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