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Українці, будь ласка, максимум економії електрики! - Кім

ким,віталій,кім

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім закликав всіх мешканців України максимально заощаджувати світло.

Про це він написав у телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Звертаюся до всіх мешканців України! Будь ласка, максимум економії електрики !!!!!!!

З ранку зрозстає споживання (що логічно), не вистачає потужності в системі підключити наступних споживачів!" - написав він.

Кім наголосив, що вимкнути навіть кілька непотрібних лампочок - це дуже важливо.

"Енергетична система України єдина, як і ми!" - додав він.

Також читайте: Енергосистему відновили після блекауту, ввечері запрацюють АЕС, - Галущенко. ВIДЕО

Автор: 

заощадження (33) економія (133) електроенергія (6267) Електрика (2042) Кім Віталій (471) відключення світла (1100)


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Так,бо Україна починається з кожного з вас.
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24.11.2022 10:20 Відповісти
Тих хто має розум просити навіть немає потреби-а тупому бидлу ніякі слова не допоможуть бо воно бидло,бачу це кожного дня по деяких сусідах...
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24.11.2022 10:21 Відповісти
Відключають телевізор (50 Вт), але користуються теплим полом (500 Вт).
І думають, що економно користуються.
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24.11.2022 10:42 Відповісти
Ще є бажаючи пореготати та постібатись над цим закликом, як у 2018?

Три сторінки ядовитих коментів від тих, хто сьогодні верещить "Не смійте критикувати найвеличнішого лідора!":

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24.11.2022 10:26 Відповісти
Ну як мінімум іронічну посмішку викликає оце: "вимкнути навіть кілька непотрібних лампочок - це дуже важливо". В той час, коли люди вдома вимикають кілька непотрібних лампочок по одній стороні вулиці, та взагалі сидять без світла по іншій стороні, в торгових центрах ескалатори працюють на повну.
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24.11.2022 13:40 Відповісти
Так де три сторінки гигикаючих коментаторів, яким тоді було дуже весело?

Вони зі своїм "А то путін нападьот! " біснувались тоді в кожній темі, де згадувались Порошенко, Яценюк, Турчинов, Гройсман.
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24.11.2022 13:46 Відповісти
Дякую що нагадали.
Весело тоді жилося отарі безмозглих, але за все треба платити....
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24.11.2022 14:51 Відповісти
Поважаю Кіма але несе нісенітницю ..Як економити те чого немає
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24.11.2022 12:08 Відповісти
Дивно, а за що його поважати, може за айкоси?
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25.11.2022 05:55 Відповісти
 
 