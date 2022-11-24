Українці, будь ласка, максимум економії електрики! - Кім
Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім закликав всіх мешканців України максимально заощаджувати світло.
Про це він написав у телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Звертаюся до всіх мешканців України! Будь ласка, максимум економії електрики !!!!!!!
З ранку зрозстає споживання (що логічно), не вистачає потужності в системі підключити наступних споживачів!" - написав він.
Кім наголосив, що вимкнути навіть кілька непотрібних лампочок - це дуже важливо.
"Енергетична система України єдина, як і ми!" - додав він.
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І думають, що економно користуються.
Три сторінки ядовитих коментів від тих, хто сьогодні верещить "Не смійте критикувати найвеличнішого лідора!":
Вони зі своїм "А то путін нападьот! " біснувались тоді в кожній темі, де згадувались Порошенко, Яценюк, Турчинов, Гройсман.
Весело тоді жилося отарі безмозглих, але за все треба платити....