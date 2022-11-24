В районах Сватового та Кремінної ЗСУ мають успіх, - Гайдай

ЗСУ ведуть наступальні дії в тяжких умовах.

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"В районах Сватового та Кремінної ЗСУ мають успіх. Сьогодні зранку в будинку одного відомого колаборанта на Луганщині сталася "бавовна", там він любив збирати поважних гостей з росїї з числа офіцерів. ЗСУ ведуть наступальні дії в тяжких умовах, іноді знаходячись до поясу в воді", - йдеться в повідомленні.

Водночас у Білогорівці наші захисники тримають оборону.

"Колони КамАЗів з росії везуть матеріали для оборонних укріплень, аби спробувати пригальмувати наступ ЗСУ", - додав він.

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