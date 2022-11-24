В районах Сватового та Кремінної ЗСУ мають успіх, - Гайдай
ЗСУ ведуть наступальні дії в тяжких умовах.
Про це повідомив очільник ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"В районах Сватового та Кремінної ЗСУ мають успіх. Сьогодні зранку в будинку одного відомого колаборанта на Луганщині сталася "бавовна", там він любив збирати поважних гостей з росїї з числа офіцерів. ЗСУ ведуть наступальні дії в тяжких умовах, іноді знаходячись до поясу в воді", - йдеться в повідомленні.
Водночас у Білогорівці наші захисники тримають оборону.
"Колони КамАЗів з росії везуть матеріали для оборонних укріплень, аби спробувати пригальмувати наступ ЗСУ", - додав він.
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отож нехай всі здохнуть , бо нас не зламати 😠
У кпцапів там не залишилось жодного свіжого боєздатного підрозділу. Все, що вони можуть зробити і роблять, це вкидати пачками чмобіків у існуючі підрозділи на цьому напрямку.
Але і чмобікі не бескінечні
Кацапсько-фашистські бандформування на цьому напрямку вкрай виснажені.
Скоріше всього, скоро доведеться кремлядям знову заявляти про непрості рішення.
Якщо наші там прорвуть (поки все до цього йде), то кремлядських фронт рухне нахера аж до Старобільська
Луганщина. Сватово.
Знаете, что такое потеря подразделением боеспособности? Это когда подразделение несёт потери 30% и более, как по личному составу, так и по технике.
Некоторое время назад я писал о том, что практически все подразделения РОВ некомплектны. Практически все. Это связано с тем, что они не могут осуществлять полноценные ротацию и вывод на восстановление боеспособности.
В последние полтора месяца восстановление боеспособности подразделения РОВ в зоне БД представляли собой исключительно подвоз личного состава, преимущественно чмобиков, и пополнение на месте.
То есть, не было стандартного вывода, замены более свежим подразделением, штатно полностью укомплектованным, а просто заполнение живым мясом. А всё потому, что свежих и штатно полностью укомплектованных у РОВ попросту нет. НЕТ!
Таким образом, последние полтора месяца подразделения в зоне БД, требующие восстановления боеспособности, заполнялись фаршем «Ч» и считались восполненными, боеспособными!
Но расходование фарша категории «Ч» весьма стремительное и сейчас, в Сватовской локации РОВ имеют непростую ситуацию. У подразделений 55 мотострелковой бригады и 3 мотострелковой дивизии потеря боеспособности выше 30%. И даже не 40%, а немного выше. Скажем так, некоторые подразделения небоеспособны по личному составу и технике на 60%.
И вот это вот всё должно сдерживать контрнаступление ВСУ в направлении Сватово? А тут ещё и зима на носу. Логистика, МТО и прочие непонятные моменты за пределами повседневного восприятия.
Не знаю, как оно будет на самом деле, но на мой сугубо дилетантский взгляд до конца 2022 года у рудиментариев начнётся каскадное обрушение обороны аж до Старобельска. И это, как минимум.