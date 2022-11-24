У Фінляндії звинуватили РФ в активній шпигунській діяльності у скандинавських країнах

Поліція безпеки Фінляндії SUPO заявляє, що Росія активно займається шпигунством у скандинавських країнах.

Про це повідомляє Yle, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Напередодні шведська поліція безпеки затримала російську пару, яку підозрюють у незаконній розвідувальній діяльності проти Швеції та ще однієї держави. SUPO не коментує, чи йдеться про Фінляндію.

За словами поліції безпеки, у Фінляндії шпигунству запобігають переважно ще до того, як це стає кримінально караним.

"Це один із факторів, який пояснює, чому таких речей немає у Фінляндії", - сказав слідчий SUPO Велі-Пекка Ківімякі.

Росія намагається роздобути секретну інформацію, наприклад, про зовнішню політику і політику безпеки Фінляндії.

"Люди, визнані винними в шпигунстві, можуть бути депортовані з країни", - розповів Ківімякі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Цьогоріч з Європи вислали понад 400 російських шпигунів, - очільник МІ5 МакКалум