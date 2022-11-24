У Фінляндії звинуватили РФ в активній шпигунській діяльності у скандинавських країнах
Поліція безпеки Фінляндії SUPO заявляє, що Росія активно займається шпигунством у скандинавських країнах.
Про це повідомляє Yle, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
Напередодні шведська поліція безпеки затримала російську пару, яку підозрюють у незаконній розвідувальній діяльності проти Швеції та ще однієї держави. SUPO не коментує, чи йдеться про Фінляндію.
За словами поліції безпеки, у Фінляндії шпигунству запобігають переважно ще до того, як це стає кримінально караним.
"Це один із факторів, який пояснює, чому таких речей немає у Фінляндії", - сказав слідчий SUPO Велі-Пекка Ківімякі.
Росія намагається роздобути секретну інформацію, наприклад, про зовнішню політику і політику безпеки Фінляндії.
"Люди, визнані винними в шпигунстві, можуть бути депортовані з країни", - розповів Ківімякі.
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