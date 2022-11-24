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У Фінляндії звинуватили РФ в активній шпигунській діяльності у скандинавських країнах

фінляндія

Поліція безпеки Фінляндії SUPO заявляє, що Росія активно займається шпигунством у скандинавських країнах.

Про це повідомляє Yle, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Напередодні шведська поліція безпеки затримала російську пару, яку підозрюють у незаконній розвідувальній діяльності проти Швеції та ще однієї держави. SUPO не коментує, чи йдеться про Фінляндію.

За словами поліції безпеки, у Фінляндії шпигунству запобігають переважно ще до того, як це стає кримінально караним.

"Це один із факторів, який пояснює, чому таких речей немає у Фінляндії", - сказав слідчий SUPO Велі-Пекка Ківімякі.

Росія намагається роздобути секретну інформацію, наприклад, про зовнішню політику і політику безпеки Фінляндії.

"Люди, визнані винними в шпигунстві, можуть бути депортовані з країни", - розповів Ківімякі.

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Автор: 

росія (66193) Фінляндія (1331) шпигунство (1019)


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24.11.2022 10:42 Відповісти
А фіни думали, якщо вони їздять до кацапів побухати, то це вже дружба навіки?
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24.11.2022 10:45 Відповісти
А під сраку коліном і запарєбрік не пробували? Давно пора би
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24.11.2022 12:02 Відповісти
 
 