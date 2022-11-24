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В окупованому Лисичанську трупні рештки росіян отруюють ґрунтові води, - Гайдай

лисичанськ

В окупованому Лисичанську з водою величезні перебої. Грунтовні води отруєні трупними залишками. Є випадки отруєння людей.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ

"Ще на початку повномасштабного вторгнення в Білогорівці окупанти знищили цілу інфраструктуру Попаснянського водоканалу. Якщо в деяких населених пунктах великих, таких як Сєверодонецьк, Рубіжне були власні свердловини й там ще можливо якось качати воду, то Лисичанськ до прикладу логістично дуже складно розташований і там воду можна підвозити тільки якимись цистернами. Можливо пожежними автомобілями", - розповів Гайдай.

Він зазначив, що в Лисичанську з водою величезні перебої.

"Плюс там скільки загинуло російських окупантів, яких довгий час не забирали, що трупні залишки просто потрапили в землю, пішли в ґрунтові води, і дуже багато людей отруїлося", - сказав Гайдай.

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Автор: 

Лисичанськ (315) окупація (6755) Гайдай ЛОГА (921)


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Топ коментарі
+7
Не тільки трупні рештки отруюють воду, але й живі рашисти без мозку отруюють все навкруги.
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24.11.2022 11:14 Відповісти
+7
Навіть мертвий москаль намагається нагадити Україні! 🤬
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24.11.2022 11:17 Відповісти
+3
З мокшанських кишень ніяке зернятко соняшника не проросте. Бідні та безпорадні представники Українського етносу, досить ціх дебільно - інфантільних мемів про зернятко та користь від трупів гімняних москалів. Краще дітям своїм кожен ранок кажіть щоб на відміну від вас, вони були готові не дати себе вбити клятим москалям.
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24.11.2022 11:45 Відповісти
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Не тільки трупні рештки отруюють воду, але й живі рашисти без мозку отруюють все навкруги.
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24.11.2022 11:14 Відповісти
Навіть мертвий москаль намагається нагадити Україні! 🤬
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24.11.2022 11:17 Відповісти
З мокшанських кишень ніяке зернятко соняшника не проросте. Бідні та безпорадні представники Українського етносу, досить ціх дебільно - інфантільних мемів про зернятко та користь від трупів гімняних москалів. Краще дітям своїм кожен ранок кажіть щоб на відміну від вас, вони були готові не дати себе вбити клятим москалям.
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24.11.2022 11:45 Відповісти
Ну про насіння то взагалі просто жарт, мем. Ні хто його серйозно не сприймає. Я ще не бачив жодної людини, яка б вважала серйозно що насіння в тому лайні буде рости. Це просто жарт Український.
Ну крім вас тепер.
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24.11.2022 12:45 Відповісти
Мені відомо що в нейронній отруті нічого не виросте, а жарти над удмуртськими трупами це для особливих поціновувачів, таких як Ви.
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24.11.2022 13:37 Відповісти
Коли тварини гинуть у лісі, вони отруюють грунтові води?
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24.11.2022 12:16 Відповісти
Багато тих тварин які загинули в лісі, з'їдають потім інші тварини.
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24.11.2022 12:46 Відповісти
на Киев пошли, вместе с подземными водами
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24.11.2022 13:03 Відповісти
Я предлагаю ноухао ，давайте новой почтой к рождеству кажой мамкиной орчихе отправим по жмуру ну или что там осталось ，можно даже бантиком перевезать "С любовью от ВСУ"
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24.11.2022 15:32 Відповісти
От сукі кацапурськи, і дохлі покою не дають.
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24.11.2022 16:00 Відповісти
Треба африканським канібалам гуманітарку підкинути, кацапи у собствєнному соку.
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24.11.2022 16:03 Відповісти
 
 