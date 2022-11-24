В окупованому Лисичанську трупні рештки росіян отруюють ґрунтові води, - Гайдай

В окупованому Лисичанську з водою величезні перебої. Грунтовні води отруєні трупними залишками. Є випадки отруєння людей.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ

"Ще на початку повномасштабного вторгнення в Білогорівці окупанти знищили цілу інфраструктуру Попаснянського водоканалу. Якщо в деяких населених пунктах великих, таких як Сєверодонецьк, Рубіжне були власні свердловини й там ще можливо якось качати воду, то Лисичанськ до прикладу логістично дуже складно розташований і там воду можна підвозити тільки якимись цистернами. Можливо пожежними автомобілями", - розповів Гайдай.

Він зазначив, що в Лисичанську з водою величезні перебої.

"Плюс там скільки загинуло російських окупантів, яких довгий час не забирали, що трупні залишки просто потрапили в землю, пішли в ґрунтові води, і дуже багато людей отруїлося", - сказав Гайдай.

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