З початку війни вважаються безвісти зниклими 323 дитини

В Україні з початку повномасштабної війни з Росією вважаються безвісти зниклими 323 дитини.

Про це повідомила пресслужба Офісу Омбудсмена України, інформує Цензор.НЕТ.

"Інформація за даними державного порталу розшуку дітей "Діти війни" станом на 24 листопада 2022 року: 323 — зниклі, 11461 — депортовані, 7718 — знайдені", - уточнюється у повідомленні.

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