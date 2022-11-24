В окупованій Луганській області триває депортація місцевого населення,- ОВА

Загарбники на Луганщині продовжують депортувати місцеве населення, а місцеві лікарні переповнені пораненими росіянами.

Про це повідомила Луганська обласна військова адміністрація, інформує Цензор.НЕТ

"Окупанти продовжують примусове переселення проукраїнськи налаштованих жителів. Під приводом контрдиверсійних дій на минулому тижні з населених пунктів Денежникове та Штормове Новоайдарської громади вивезено близько 20 місцевих фермерів", - йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, на Старобільщині загарбники продовжують обшуки помешкань, маючи дві мети. По-перше – знайти вільні домівки для розселення або пограбування, а по-друге, нещодавно з позицій втекли чергові мобілізовані в’язні, і тепер їх шукають по квартирах мирних жителів, ретельно перевіряють усі документи.

З іншого боку, у Луганську переповнені пораненими росіянами щонайменше чотири лікарні, у тому числі й так звана "республіканська". Бракує приміщень для госпіталізації також у Старобільську, Лутугиному, Антрациті - у кожному із цих міст сотні поранених частково мобілізованих росіян.

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