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Новини
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Розвиток промисловості має стати державним пріоритетом, - нардеп

промисловість

Держава має встановити розвиток промисловості як пріоритет. І, відповідно, сформувати набір інструментів, які сприятимуть розвитку високотехнологічних виробництв.

Як передає Цензор.НЕТ, таку думку висловив народний депутат Дмитро Кисилевський у авторському матеріалі на сайті ГМК Центру.

"Унаслідок бойових дій у багатьох регіонах України пошкоджено або знищено значну кількість промислових підприємств. Підприємства, що працюють, мають значні проблеми з попитом та логістикою, доступом до кредитних ресурсів та ін. Це загрожує деіндустріалізацією України, хоча й до війни промисловість нечасто відчувала підтримку з боку держави", - зауважив нардеп.

Він зауважив: усі розвинуті країни застосовували широкий набір державних стимулів, щоб стимулювати розвиток промисловості. І ці інструменти українська влада може використовувати вже зараз.

"Серед цих інструментів - страхування військових ризиків, а також доступ до довгих і дешевих грошей. Третє – компенсація витрат на капітальні інвестиції в переробну промисловість через податки", - перерахував Кисилевський.

Також серед інструментів державного стимулювання - розширення локалізації в державних закупівлях, та розвиток індустріальних парків, зауважив нардеп.

"Окремої уваги потребує сектор військово-промислового комплексу. Тут держава має перетворитися з пасивного спостерігача на вимогливого й спроможного замовника. Є доведене практикою правило: якщо держава не купує військову продукцію власних виробників, то й інші держави ніколи цього не робитимуть", - резюмував Кисилевський.

Як відомо, наразі металургійний сектор України переживає найважчу кризу з часів незалежності: частина підприємств закрилися, інші працюють на 10-15% від потужності.

Раніше залізорудні комбінати України закликали президента Володимира Зеленського посприяти в розблокуванні морських портів для експорту металопродукції. Як сказано у зверненні, відновлення експорту даватиме Україні мінімум 600 мільйонів доларів щомісяця, та принесе у бюджет мінімум 5 млрд грн щомісяця у вигляді податків і зборів.

Нагадаємо, у "АрселорМіталл Кривий Ріг" заявили, що без розблокування морського експорту Україна може втратити промисловість, адже вона ніколи не працюватиме у повному обсязі.

Читайте: Перед тим, як підвищувати тариф на передачу електроенергії, потрібно проаналізувати, як це вплине на реальний сектор економіки, – нардеп

Автор: 

промисловість (601) Кисилевський Дмитро (49)


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Топ коментарі
+4
як тільки зелена морда прислуги клоуна-наркомана з головкою ЄрZе розкриє свою пащеку - знай: бреше ця падлюка!
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24.11.2022 11:58 Відповісти
+3
Які розумні тези, тепер я не хвилююсь - ключ до успіху знайдено!
І гасло гарне, і робота для інвестнянь. Просто чудово! І з податками буде як маніпулювати!
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24.11.2022 12:06 Відповісти
+2
Да, да, скинемся Интерпайпу по бедности Зеленый пинчуковец жжот
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24.11.2022 12:08 Відповісти
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Выше, сильнее, быстрее...Мог бы написать эти три слова и они заменили бы целый пост ахинеи.
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24.11.2022 11:57 Відповісти
Промвиробництва показали свою повну нікчемність в обороні України, тому йдуть вони нах, тільки сруть в природу.
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24.11.2022 12:46 Відповісти
хм, это почему? броники делают, обшивку на автомобили делают, ежи клепают. проблема в другом, нет госзаказов на оборонпром
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26.11.2022 15:30 Відповісти
як тільки зелена морда прислуги клоуна-наркомана з головкою ЄрZе розкриє свою пащеку - знай: бреше ця падлюка!
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24.11.2022 11:58 Відповісти
Які розумні тези, тепер я не хвилююсь - ключ до успіху знайдено!
І гасло гарне, і робота для інвестнянь. Просто чудово! І з податками буде як маніпулювати!
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24.11.2022 12:06 Відповісти
Да, да, скинемся Интерпайпу по бедности Зеленый пинчуковец жжот
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24.11.2022 12:08 Відповісти
А тем временем в АТБ бутылка питьевой водички 5-6 литров баклажка - ШЕСТЬДЕСЯТ ГРИВЕН!))
Бо її немає у крані й ніхто не знає коли вона з'явиться.
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24.11.2022 12:15 Відповісти
голий популізм
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24.11.2022 12:19 Відповісти
I головне- все це за мiнiмальну зарплатню! Не жили багато- не куй балувати..
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24.11.2022 13:20 Відповісти
правильно и верно, только вот депутат не уточнил, за какие средства это все делать. бюджет и так в дефицитном зашморге
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26.11.2022 15:32 Відповісти
 
 