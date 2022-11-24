У Тернополі відновили подачу холодної води, теплоносія та рух тролейбусів, - міськрада

У зв’язку з масованими ракетними ударами по території України та відсутністю електропостачання, у Тернополі 23 листопада було тимчасово припинено подачу холодної води та централізованого теплопостачання.

Про це повідомили у Тернопільській міській раді, інформує Цензор.НЕТ.

"Ще вчора, 23 листопада, о 21.00 год. було відновлено роботу усіх об'єктів каналізації. Також відновлено роботу водопровідних насосних станцій. Сьогодні зранку мешканцям центральної частини міста подавалася вода з пониженим тиском. Проте станом на 10.00 ранку 24 листопада холодна вода подається усім мешканцям міста у повному обсязі", - йдеться в повідомленні.

Також 24 листопада працюють усі великі котельні, що забезпечують подачу теплоносія практично в усі мікрорайони міста. Наразі ще тимчасово можуть не працювати декілька малих паливних котелень, адже їхня робота залежить від подачі електропостачання за вказаною адресою.

Щодо будинків, де встановлені ІТП, то тепломережі проводять перепідключення систем опалення будинків на подачу напряму теплоносія від котельні. Наразі відповідні роботи виконано близько у 200 будинках. Після стабілізації до робочих параметрів теплоносія ця система почне працювати (орієнтовно впродовж доби). Ще у 28-ми будинках вказані роботи продовжуються.

Крім того, сьогодні практично усі заклади освіти Тернополя продовжили свою планову роботу, а тролейбуси виїхали на лінії відповідно до графіків руху.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Київщині понад тисячу населених пунктів залишаються без світла, - Нацполіція