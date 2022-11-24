На Київщині понад тисячу населених пунктів залишаються без світла, - Нацполіція
У Київській області понад тисячу населених пунктів залишаються без світла після вчорашньої ракетної атаки росіян. Ремонтні роботи тривають.
Про це начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов заявив в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"Всю ніч працювали енергетики, ще вчора почала повертатися напруга в деякі населені пункти. На жаль, після вчорашнього обстрілу 1 125 населених пунктів залишилися без світла. Але енергетики працюють, і ми подолаємо всі наслідки", - зазначив він.
Нагадаємо, на ранок 24 листопада близько 70% Києва залишається без світла. Водопостачання відновили лише на лівому березі.
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