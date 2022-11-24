Електроенергію на Донеччині відновили після обстрілу, - ОВА

На території Донеччини відновили енергопостачання.

Про це повідомив глава ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора область була знеструмлена, але зараз електрику вже відновили. Ворог однозначно продовжуватиме бити по інфраструктурі, тому ми розгорнули більше сотні Пунктів незламності. З міркувань безпеки не оголошуємо загальний список місць їхнього розташування - адреси можна дізнатися безпосередньо у громадах. У разі тривалої відсутності електрики прямуйте туди - там є тепло, питна вода, інтернет", - зазначив він.

За словами Кириленка, вночі та вранці росіяни били фактично по всій лінії фронту.

"На Волноваському напрямку під вогнем Вугледар та околиці сіл Водяне, Пречистівка і Богоявленка. За попередньою інформацією, без жертв.

На Донецькому напрямку росіяни активізувалися під ранок — здійснили щонайменше 5 обстрілів Авдіївка із артилерії та Градів. Інформацію щодо постраждалих та обсягів руйнувань з'ясовуємо. У Гострому Курахівської громади пошкоджено 2 будинки, без жертв. Також зафіксовано обстріли Мар'їнки.

На Горлівському напрямку росіяни вбили двох жителів Бахмута і пошкодили 2 приватні будинки. Також були обстріли околиць Торецької і Світлодарської громад.

На Лисичанському напрямку не припиняються обстріли Торського і Зарічного в Лиманській громаді. Обставини уточнюємо", - підсумував він.

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