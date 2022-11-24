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Новини Санкції проти Росії
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ЄС готує 9-й пакет санкції проти Росії, - фон дер Ляєн

рф,єс,євросоюз,санкції

Євросоюз готує 9-й пакет санкцій проти РФ у відповідь на агресію Росії проти України.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

"Ми наполегливо працюємо над тим, щоб вдарити по Росії там, де їй боляче, щоб ще більше притупити її здатність вести війну з Україною, і я можу сьогодні оголосити, що ми працюємо над 9-м пакетом санкцій", - сказала вона.

За словами фон дер Ляєн, незабаром вдасться затвердити глобальне обмеження цін на російську нафту з G7 та іншими основними партнерами.

"Ми не заспокоїмося, поки Україна не переможе Путіна та його незаконну варварську війну", - підсумувала президентка Єврокомісії.

Читайте: Швейцарія приєдналася до восьмого пакета санкцій ЄС проти Росії

Автор: 

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Спочатку нейтралізуйте Угорщину, а потім щось готуйте. А краще, дайте ракети на 1000 км.
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24.11.2022 13:04 Відповісти
І мад'яри насруть у ваш пакет із горкою. Кращий пакет - це ракети середнього і дального радіусу дії
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24.11.2022 13:14 Відповісти
До жопи дверці.
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24.11.2022 13:16 Відповісти
ЕС готовит 80-й пакет санкций,а роисся так и не переставала обстреливать Польшу и Прибалтийские страны...
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24.11.2022 13:27 Відповісти
Євросоюз слабкий, не може впоратись з Угорщиною!
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24.11.2022 13:36 Відповісти
Тьфу, бл#дь та й годі. 🧐
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24.11.2022 18:44 Відповісти
 
 