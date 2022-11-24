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ЄС готує 9-й пакет санкції проти Росії, - фон дер Ляєн
Євросоюз готує 9-й пакет санкцій проти РФ у відповідь на агресію Росії проти України.
Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.
"Ми наполегливо працюємо над тим, щоб вдарити по Росії там, де їй боляче, щоб ще більше притупити її здатність вести війну з Україною, і я можу сьогодні оголосити, що ми працюємо над 9-м пакетом санкцій", - сказала вона.
За словами фон дер Ляєн, незабаром вдасться затвердити глобальне обмеження цін на російську нафту з G7 та іншими основними партнерами.
"Ми не заспокоїмося, поки Україна не переможе Путіна та його незаконну варварську війну", - підсумувала президентка Єврокомісії.
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