Швейцарія приєдналася до восьмого пакета санкцій ЄС проти Росії
Федеральна рада Швейцарії 23 листопада затвердила нові санкції проти Росії, ухвалені Європейським союзом у рамках восьмого пакета.
Про це йдеться в заяві уряду, пише Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
"З 23 листопада Федеральна рада вжила заходи, передбачені восьмим пакетом санкцій. Вони включають правове підґрунтя для запровадження граничних цін на російську сиру нафту та нафтопродукти, а також обмеження на інші вироби із заліза та сталі, аерокосмічну продукцію та товари, що мають економічне значення для Росії", - йдеться в заяві.
Заходи також включають заборону на надання додаткових послуг (ІТ, інжиніринг, архітектура, юридичні послуги) російському уряду і російським компаніям, а також на зайняття посад у радах директорів деяких російських державних компаній.
Однак при цьому Швейцарія гарантує збереження доступу до швейцарського законодавства і повне забезпечення верховенства закону. Такою була умова Федеральної ради під час ухвалення цих нових заборон.
На додачу до вжиття заходів, викладених у восьмому пакеті санкцій ЄС, Федеральна рада тепер прямо включила до постанови ембарго на постачання зброї в Росію, яке з міркувань швейцарського нейтралітету також частково поширюватиметься на Україну.
"Досі ембарго на постачання зброї здійснювалося у Швейцарії в основному на основі чинного законодавства про контроль за військовим майном і товарами. Тепер, під час ухвалення ембарго на військову техніку, воно прямо включене до постанови у зв'язку із ситуацією в Україні", - йдеться в заяві.
Санкції набудуть чинності 23 листопада о 18:00.
Федеральна рада сьогодні ухвалила рішення внести поправки до постанови, що дозволяють купівлю певних добрив за умови, що товари призначені для третьої країни.
Нагадаємо, восьмий пакет санкцій ЄС було запроваджено 6 жовтня.
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https://infopost.media/syn-nachalnyka-zovnishnoyi-rozvidky-rf-maye-adresu-v-budapeshti-ta-vilno-***********-yevropoyu/