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Швейцарія знову не дозволила Німеччині реекспортувати боєприпаси Україні

швейцарія

Швейцарія знову відхилила запит Німеччини на дозвіл реекспортувати вироблені у Швейцарії боєприпаси в Україну.

Як пише Голос Америки, в уряді заявили, що такий крок порушить нейтралітет Швейцарії, тому схвалення передачі швейцарської військової техніки Німеччиною Україні все ще неможливе, передає Цензор.НЕТ.

Відзначається, що минулого місяця міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт звернулася до уряду в Берні з проханням надати дозвіл на поставку 12 тис.400 снарядів швейцарського виробництва для зенітних самохідних артилерійських установок Gepard, які Берлін вже поставив Україні для допомоги у війні з Росією.

Проте міністр економіки Швейцарії Гі Пармелен відповів як і уряд Швейцарії в червні, коли відхилив попередній запит.

"Згідно з принципом рівного ставлення в законі про нейтралітет, Швейцарія не може погодитися на запит про передачу військового обладнання швейцарського походження Україні, поки остання бере участь у міжнародному збройному конфлікті", - заявив уряд.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Швейцарія не дозволила Німеччині передати Україні боєприпаси для "Гепардів"

"Оскільки правова ситуація не змінилася, схвалення передачі швейцарської військової техніки Німеччиною Україні все ще неможливе", - кажуть в уряді.

35-міліметрові снаряди були поставлені швейцарськими компаніями німецькій армії десятиліття тому за умови, що вони не можуть реекспортувати боєприпаси без дозволу Швейцарії.

На сайті уряду Німеччини в розділі про надання військової допомоги повідомляється, що станом на зараз серед іншого Україні передано 30 самохідних зенітних установок Gepard, включаючи близько 6000 боєприпасів до них.

Автор: 

боєприпаси (2279) Німеччина (7379) Швейцарія (863)


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Топ коментарі
+24
И скупала кровавое золото у Германии(слитки из коронок выдернутых у уздников концлагерей,золото которое Рейх изымал из банков оккупированных стран) Затем переплавив эти немецкие слитки и поставив на них швейцарское клеймо-таким образом помогала Гитлеру отмывать это золото.
Почему-бы сегодняшней Германии не поставить эти боеприпасы Укураине нелегально? Кто там на поле боя будет считать сколько их ВСУ израсходовали? А если Швейцария захочет инспекцию немецкого склада-он может за 3 дня до этого загорется
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05.11.2022 22:18
+17
Казли!
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05.11.2022 22:13
+16
люблю наивных и оптимистичных людей)) попробуйте, попросите))

эти уроды отказали принять на лечение ГРАЖДАНСКИХ!!! детей и женщин, мотивируя, что а вдруг это партизаны или члены семьи ВСУ!!! и не приняли. Они ж "нейтральные".....
Этой страны ********* для меня больше не существует.
А после войны я бы подал на них и венгров в суд. За пособие рашизму.
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05.11.2022 22:29
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В вторую мировую Швейцария торговала оружием со всеми сторонами даже с СССР и Англией.
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05.11.2022 22:13 Відповісти
И скупала кровавое золото у Германии(слитки из коронок выдернутых у уздников концлагерей,золото которое Рейх изымал из банков оккупированных стран) Затем переплавив эти немецкие слитки и поставив на них швейцарское клеймо-таким образом помогала Гитлеру отмывать это золото.
Почему-бы сегодняшней Германии не поставить эти боеприпасы Укураине нелегально? Кто там на поле боя будет считать сколько их ВСУ израсходовали? А если Швейцария захочет инспекцию немецкого склада-он может за 3 дня до этого загорется
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05.11.2022 22:18 Відповісти
навіщо ж так радикально... вони могли би їх використати у "військових навчаннях" на території німеччини...
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05.11.2022 22:22 Відповісти
Красиво, но они так не
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06.11.2022 04:51 Відповісти
Немецкие военные заводы работали на территории Швейцарии. Такой себе нейтралитет. Адику было очень удобно держать производство в нейтральной стране. Правда, были планы у него, Швейцарию захапать. Но выковыривать швейцарскую армию из альпийских ущелий, такое себе удовольствие. Поэтому не стал
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05.11.2022 22:22 Відповісти
Казли!
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05.11.2022 22:13 Відповісти
Нужно бы туда запулить несколько трофейных Искандеров и прочих российских баллистических ракет, тогда решение будет принято незамедлительно..
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05.11.2022 22:55 Відповісти
********,как говоріл Нікіта Сєргєєвічь...
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05.11.2022 22:16 Відповісти
Агов, хто там, у Конфедерації, у нас посол?? Чи не Вєнєдіктова, нє?? Здається, що посол з неї ще гірший, ніж ген.прокурор !!
Слава ЗСУ!!!
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05.11.2022 22:18 Відповісти
А Україна напряму у Швейцарії намагалась купити? Бо щось не бачив навіть натяку на такі новини. Мо хто знає більше? Розумію, що такі домовленості треба зберігати в тиші, але ж цікаво...
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05.11.2022 22:18 Відповісти
вы прикалываетесь? они германии не продают. А нас они вообще за людей не считают.
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05.11.2022 22:21 Відповісти
Ні, вони забороняють перепродавати набої для України, які самі продали Німеччині. Тож і питаю: а Україна намагалася купити набої напряму? Хоч, якщо там дійсно послом бєнядіктова, то можна і не питати.
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05.11.2022 22:25 Відповісти
люблю наивных и оптимистичных людей)) попробуйте, попросите))

эти уроды отказали принять на лечение ГРАЖДАНСКИХ!!! детей и женщин, мотивируя, что а вдруг это партизаны или члены семьи ВСУ!!! и не приняли. Они ж "нейтральные".....
Этой страны ********* для меня больше не существует.
А после войны я бы подал на них и венгров в суд. За пособие рашизму.
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05.11.2022 22:29 Відповісти
Світовому легальному гаманцю нічого не буде. І вони то знають. Тому й ведуть себе так.
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05.11.2022 22:37 Відповісти
на жаль. Но есть еще Бог и карма.
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05.11.2022 22:39 Відповісти
Бог и карма нас преследуют с 1917 года, так что все началось гораздо раньше.
Украина про*ла свою независимость, а потом ела своих детей.
Потому сейчас все сидят как мыши под веником и терпят, потому что 73% как минимум понимают: или так, или опять будем есть детей...
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05.11.2022 22:49 Відповісти
@
>Потому сейчас все сидят как мыши под веником и терпят, потому что 73% как минимум понимают: или так, или опять будем есть детей...

Якась така глибока думка, що до дна не досяг, щоб допетрати.

Чи то 73% це найрозумніші люди в Україні, а інші - дурні, чи що...

Роз'яснили б, а?
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06.11.2022 00:03 Відповісти
Я десь чітав що швецарскі банки приймали і ховали гроші якогось африканського диктатора людоєда який тисячі знищив, так що ім срати на Україну і вони це демонструють, питання їм що срати на наших союзників, треба робити офшорну зону з супермошним ПВО як конкурента Швейцарії і як аналог Дубай
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06.11.2022 10:30 Відповісти
ты вспомни санитарного врача, которий сборную Украины по футболу в низший дивизион Лиги наций отправил
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05.11.2022 23:00 Відповісти
Помните , когда в Лиге Наций (футбол) они отказались играть .И тракотовка кантона Люцерн - коронавирус наших футболистов.Не замечают Нас и по малу (ваш коммент) , и в большом ..
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05.11.2022 23:07 Відповісти
я потому и говорю. В суд надо подать за "нейтральность". Сразу заметят.
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05.11.2022 23:18 Відповісти
Але гроші "считать" вміють.
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05.11.2022 22:25 Відповісти
на хуа... виробляти ********** в державі, яка забороня їх використовувати задля підтримання свого"нейтралітету"... вони хоч розуміють, що в даному випадку такий "нейтралітет" - це пряма поміч агресору по знищенню життів українців та нашої інфраструктури?...
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05.11.2022 22:21 Відповісти
невероятный цинизм.
Мы изготовляем оружие, но продадим его, кому захотим.
Но чтобы не обидить друга владимира или друга адольфа, мы напоминаем, что мы нейтральная страна.
пусть горят в аду, гандоны
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05.11.2022 22:23 Відповісти
Швейцария такая...нейтральная),впрочем,не думаю,что боеприпас 35х228 ,производится исключительно в ней.
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05.11.2022 22:25 Відповісти
там какая то фишка в тех пушках Oerlikon или в их механизмах подачи-заряжания. Пытались уже норвежцы сообразить подобный калибр, но "чужой" боеприпас автоматика пушек не распознает.
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05.11.2022 22:50 Відповісти
Китайцям не розказуйте - будуть сміятися років з десять.
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06.11.2022 00:44 Відповісти
еще в Бразилии...но хрен редьки не слаще
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05.11.2022 23:02 Відповісти
Этих кацапы в гопу драть будут - они будут вопить о нейтралитете.

Мало фюрер по ним прошелся...
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05.11.2022 22:26 Відповісти
Говорят Суворов там ходил, но это не точно.
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05.11.2022 22:50 Відповісти
Швейцария имеет ворованных олигархами денег из России в 10 раз больше чем ворованных олигархами денег из Украины(Каламойский и Ахметов в курсе). Естественно что Швейцария будет на стороне где больше денег платят. Швейцарцы это еще большие евреи чем сами евреи. Во время 2 мировой войны швейцарские банкиры еврейского происхождения хорошо нажились обслуживая Германию которвя убивала евреев. Деньги дороже чем даже собратья по крови и вере.
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05.11.2022 22:27 Відповісти
Нафуй выгнать из Евросоюза этих нейтральных пассивных гомосексуалистов
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05.11.2022 22:31 Відповісти
вони мають найбоєздатнішу армію світу..папу римського охороняють...не кожному така честь
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05.11.2022 22:38 Відповісти
Они в ООН вступили только в 2002 году. Удивительно и радует, что хоть санкции против рф ввели.
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05.11.2022 22:58 Відповісти
Швейцарія не є членом Євросоюзу.
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05.11.2022 22:50 Відповісти
Бабло - то святе
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05.11.2022 22:33 Відповісти
Передайте їх литовцям, а вони нам
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05.11.2022 22:34 Відповісти
Життя медок, швейцарці, да? Життя дуже непередбачуване-це не надовго) І хай "нейтральність" ваша вам вилізе боком. Ми стали сильнішими - а ви як були розніженими, хитрожопими слимаками так ними і залишитесь! І вам з цим жити, горці!) А нам буде пох на таких як ви)
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05.11.2022 22:35 Відповісти
сродни соучастию
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05.11.2022 22:51 Відповісти
Боюсь, Германия этот печальный момент оговорила со Швейцарией заранее....
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05.11.2022 22:58 Відповісти
якась чухня. ці ерлікони є в купи країн https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%BD_GDF
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05.11.2022 22:58 Відповісти
Искандерного вам рождества швейцарцы, а на десерт десяток калибров. Может тогда очнетесь...
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05.11.2022 23:06 Відповісти
Ніколи так не палять себе країни-підараси, як під час воєн. І навпаки, бачиш. хто твої справжні друзі. Багато чого можна було передбачити і до війни, але приємною неочікуванністю для мене стали Нідерланди і Данія.
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05.11.2022 23:07 Відповісти
Данія найбільший союзник Британії у Європі, а Нідерланди просто були за боїнг трохи ображені)
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06.11.2022 00:07 Відповісти
так ображені что приговор 10 лет не могут вынести....
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06.11.2022 00:09 Відповісти
А смысл им против Гиркина приговор выносить? Они хотят большую рыбу
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06.11.2022 10:20 Відповісти
а, ну тогда Бог в помощь)) когда рыба сдохнет, тогда они осмелеют, вы это имели в виду?
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06.11.2022 22:50 Відповісти
в Ноябре вроде бы должны закончить суд
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07.11.2022 00:02 Відповісти
ждем)
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07.11.2022 00:08 Відповісти
Ничего нового. Во время 2-ой мировой войны Швейцария бежавших из немецких лагерей украинцев возвращала Германии...
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05.11.2022 23:07 Відповісти
А если Швейцария продаст станки по изготовлению данных боеприпасов Украине или другой стране, то вопрос решен.
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05.11.2022 23:21 Відповісти
ничего личного только бизнес ) лицемери и таких полно , рашистам там раздолье заходи и властвуй)
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05.11.2022 23:57 Відповісти
Дали нам 30 бесполезных тракторов)
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06.11.2022 00:05 Відповісти
Виникає питання: як ********** потрапили із Швейцарії в Німеччину? Тобто, при переміщенні *********** зі Швейцарії в Німеччину нейтралітет Швейцарії не порушується, а з Німеччини в Україну - це порушення нейтралітету Швейцарії. Поясніть мені чому так!
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06.11.2022 00:10 Відповісти
Німці купили завод в Швейцарії. Але його продукція підкоряється швейцарським законам
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06.11.2022 10:22 Відповісти
ДА СДЕЛАЙТЕ ХОТЬ НА ОСТРОВЕ В ОКЕАНЕ ИЛИ МОРЕ ПРОИЗВОДСТВО БОЕПРИПАСОВ И СКИДЫВАЙТЕ ИХ НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ !!!
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06.11.2022 01:28 Відповісти
Если не хотят передавать боеприпасы, так передайте технологию изготовления боеприпасов
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06.11.2022 04:53 Відповісти
Як не крути, а знайдеться якась паршива вівця в стаді...
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06.11.2022 06:22 Відповісти
Правильно делают. В той стране в каждом доме м-16 и прочее стоит у выхода, военная форма у каждого, военно- обязанные по собственному желанию, и тетки тоже. Причина проста--- есть что защищать. Логика древняя, если у нас есть, а у вас нет--- так сделайте себе!
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06.11.2022 08:40 Відповісти
А нахрена тогда Швейцария производит вооружение и боеприпасы если они никогда не могут быть применены в деле из=за принципа нейтралитета? Бред....
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06.11.2022 09:00 Відповісти
чтобы дать, кому захочет, а кому - нет
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06.11.2022 22:51 Відповісти
Они за бабки сейчас ведут проросийскую позицию, потому что там милиарди лежат росийские, похожая ситуация и с Израилем, да о чем говорить если в США заходит нефть Лукойла( на него санкции почему то не применили)))
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06.11.2022 10:21 Відповісти
Эта хитрожопая страна всегда укрывала всяких комуняк и очень любит мордорские бабосы.
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06.11.2022 17:30 Відповісти
 
 