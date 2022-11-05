Швейцарія знову не дозволила Німеччині реекспортувати боєприпаси Україні

Швейцарія знову відхилила запит Німеччини на дозвіл реекспортувати вироблені у Швейцарії боєприпаси в Україну.

Як пише Голос Америки, в уряді заявили, що такий крок порушить нейтралітет Швейцарії, тому схвалення передачі швейцарської військової техніки Німеччиною Україні все ще неможливе, передає Цензор.НЕТ.

Відзначається, що минулого місяця міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт звернулася до уряду в Берні з проханням надати дозвіл на поставку 12 тис.400 снарядів швейцарського виробництва для зенітних самохідних артилерійських установок Gepard, які Берлін вже поставив Україні для допомоги у війні з Росією.

Проте міністр економіки Швейцарії Гі Пармелен відповів як і уряд Швейцарії в червні, коли відхилив попередній запит.

"Згідно з принципом рівного ставлення в законі про нейтралітет, Швейцарія не може погодитися на запит про передачу військового обладнання швейцарського походження Україні, поки остання бере участь у міжнародному збройному конфлікті", - заявив уряд.

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"Оскільки правова ситуація не змінилася, схвалення передачі швейцарської військової техніки Німеччиною Україні все ще неможливе", - кажуть в уряді.

35-міліметрові снаряди були поставлені швейцарськими компаніями німецькій армії десятиліття тому за умови, що вони не можуть реекспортувати боєприпаси без дозволу Швейцарії.

На сайті уряду Німеччини в розділі про надання військової допомоги повідомляється, що станом на зараз серед іншого Україні передано 30 самохідних зенітних установок Gepard, включаючи близько 6000 боєприпасів до них.