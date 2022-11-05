Швейцарія знову не дозволила Німеччині реекспортувати боєприпаси Україні
Швейцарія знову відхилила запит Німеччини на дозвіл реекспортувати вироблені у Швейцарії боєприпаси в Україну.
Як пише Голос Америки, в уряді заявили, що такий крок порушить нейтралітет Швейцарії, тому схвалення передачі швейцарської військової техніки Німеччиною Україні все ще неможливе, передає Цензор.НЕТ.
Відзначається, що минулого місяця міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт звернулася до уряду в Берні з проханням надати дозвіл на поставку 12 тис.400 снарядів швейцарського виробництва для зенітних самохідних артилерійських установок Gepard, які Берлін вже поставив Україні для допомоги у війні з Росією.
Проте міністр економіки Швейцарії Гі Пармелен відповів як і уряд Швейцарії в червні, коли відхилив попередній запит.
"Згідно з принципом рівного ставлення в законі про нейтралітет, Швейцарія не може погодитися на запит про передачу військового обладнання швейцарського походження Україні, поки остання бере участь у міжнародному збройному конфлікті", - заявив уряд.
"Оскільки правова ситуація не змінилася, схвалення передачі швейцарської військової техніки Німеччиною Україні все ще неможливе", - кажуть в уряді.
35-міліметрові снаряди були поставлені швейцарськими компаніями німецькій армії десятиліття тому за умови, що вони не можуть реекспортувати боєприпаси без дозволу Швейцарії.
На сайті уряду Німеччини в розділі про надання військової допомоги повідомляється, що станом на зараз серед іншого Україні передано 30 самохідних зенітних установок Gepard, включаючи близько 6000 боєприпасів до них.
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Почему-бы сегодняшней Германии не поставить эти боеприпасы Укураине нелегально? Кто там на поле боя будет считать сколько их ВСУ израсходовали? А если Швейцария захочет инспекцию немецкого склада-он может за 3 дня до этого загорется
Слава ЗСУ!!!
эти уроды отказали принять на лечение ГРАЖДАНСКИХ!!! детей и женщин, мотивируя, что а вдруг это партизаны или члены семьи ВСУ!!! и не приняли. Они ж "нейтральные".....
Этой страны ********* для меня больше не существует.
А после войны я бы подал на них и венгров в суд. За пособие рашизму.
Украина про*ла свою независимость, а потом ела своих детей.
Потому сейчас все сидят как мыши под веником и терпят, потому что 73% как минимум понимают: или так, или опять будем есть детей...
>Потому сейчас все сидят как мыши под веником и терпят, потому что 73% как минимум понимают: или так, или опять будем есть детей...
Якась така глибока думка, що до дна не досяг, щоб допетрати.
Чи то 73% це найрозумніші люди в Україні, а інші - дурні, чи що...
Роз'яснили б, а?
Мы изготовляем оружие, но продадим его, кому захотим.
Но чтобы не обидить друга владимира или друга адольфа, мы напоминаем, что мы нейтральная страна.
пусть горят в аду, гандоны
Мало фюрер по ним прошелся...
нейтральныхпассивных гомосексуалистов