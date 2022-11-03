Швейцарія не дозволила Німеччині передати Україні боєприпаси для "Гепардів"
Уряд Швейцарії не надав згоди для передачі Україні боєприпасів для зенітних танків "Гепард", які Німеччина свого часу придбала у Берна.
Про це повідомляє Reuters, інформує Цензор.НЕТ.
Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт минулого місяця звернулася до уряду в Берні з проханням дозволити поставити 12 400 боєприпасів швейцарського виробництва для зенітних установок Gepard, які Берлін уже поставив Україні для допомоги у війні з Росією. Однак міністр економіки Швейцарії Гі Пармелін дав ту саму відповідь, що й швейцарський уряд у червні, коли він відхилив більш ранній запит.
"Згідно з принципом рівного звернення у праві на нейтралітет, Швейцарія не може погодитися на запит про передачу військової техніки швейцарського походження Україні, поки остання бере участь у міжнародному збройному конфлікті", — заявили в уряді.
Відтак Швейцарія наголосила, що не змінюватиме позицію щодо реекспорту своїх боєприпасів, техніки чи зброї.
"Оскільки правова ситуація залишається незмінною, узгодження передачі Німеччиною швейцарської військової техніки Україні, як і раніше, неможливе", — додали у відомстві.
Будь ласка, зачекайте...
watch?v=REKgCN6ThB4
❗️❗️❗️ РАССЕКРЕЧЕН ДОКЛАД о будущем ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. Что нас ждет?
_________________
Війна була на Землі більше 300 років, то що на наші землі прийшла - а що ми зробили як нація, щоб її не було?
Майдани якого успіху дістали? Того що Беня собі борги в суді списує? Недопрацювали... занадто.
До речі у чому дірка - поставка гармат і набоїв до Німеччини у WW ll ( при збереженні офіційного нейтралітету).
Тобто в кінці - або поверни, або заплати!
57 років Великобринатія виплачувала США по ленд-лізу післч 2ї Світової і десь у 2006-2007 повністю погасили борг! Зараз Україні застосовують безкоштовну військову допопомогу за вимогою адміністрації Байдена, коли закінчиться така можливість, тоді включить ся ленд-ліз і деяких він навтіь може розчарувати!
Зараз діє фінансова (безкоштовна для України) допомога від США!
Багато хто чекає ленд-ліз через уявлення, що саме ця програма виведе поставки озброєнь від США на абсолютно новий рівень. Що зброї буде набагато більше, і вона буде набагато кращою… Але це не так - ленд-ліз не розблокує можливостей, які недоступні зараз.
Ленд-ліз - це план Б на той випадок, якщо Конгрес не схвалить нового фінансування для України!
Тобто повертати доведеться або гроші, або устаткування. Натомість за рештою програм зброю для Збройних Сил України надають безкоштовно і в необмежене користування. Після отримання вона повністю стає власністю України. І поки Конгрес виділяє гроші на ці програми, США будуть використовувати їх, а не застосовувати механізм ленд-лізу.
>Скоро скінчиться лафа банкірська.
Таки так. Для криптовалюти швАйцарські банківські сейфи не потрібні.
Історичний екскурс:
"Щодо Швайцарії, то в Галичині до 1939 р. писали і вимовляли саме так - Швайцарія. Чому? Тому, що назва походить від німецького слова die Schweiz (Швайц), а не Швейц, бо німецький склад "еі" тут читається українською як "ай". Відповідно буде і швайцар, а не швейцар. Мабуть, і в підросійській Україні також вимовляли Швайцарія, бо саме "швайцар" зафіксований у першому радянському "Словнику чужомовних слів" (Харків, 1932). Але після того, як на поч. 1930-х Сталін розстріляв українських радянських мовознавців, відповідно в наших словниках поширилися російські варіанти іншомовних слів, зникла літера Ґ і т. д."
"Процитуємо перше видання "Українського правопису", який побачив світ не в ненависній багатьом Галичині, а в Радянській Україні, в Харкові, 1929 року: "Чужомовні не слов'янські географічні назви передаємо на загальних основах... але до того слід додати, що оскільки які чужомовні географічні назви ще не мають в українській мові сталих графічних форм, то їх треба транскрибувати по можливос-ті з автохтонних (тубільних) назов, а не з сторонніх джерел..."
https://dzerkalo.media/news/shvaytsariya-starsha-za-shveytsariyu Швайцарія старша за Швейцарію (dzerkalo.media)
Шкода, що ви до цих пір так ще і не зрозуміли......
Якщо "Київ--- за 3 дні, то Цюріх- за 12 год"
Я думаю, що ви поміняєте своє"тимчасове" рішення.
Очень умное решение, ***! Украина защищается! А не бере участь! Дебил ***(с) дебил)
...Для цивілізованого світу цей варіант рішення ...ліквідації кацапстану є найвигіднішим і дешевим!!!
если путин завтра решит швейцариянаш, эти говнюки будут стерты с лица земли, чтоб они не квакали про свой "нейтралитет". А вообще для их поведения я использую другое слово..Бо оони не на марсе живут...а в центре европы. Куда и прилететь может
ми гинемо а ті недоноски нам набої зажали продавати як баба цицьку.
Для дронов хватит обычных пуль.