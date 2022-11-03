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Швейцарія не дозволила Німеччині передати Україні боєприпаси для "Гепардів"

гепард

Уряд Швейцарії не надав згоди для передачі Україні боєприпасів для зенітних танків "Гепард", які Німеччина свого часу придбала у Берна.

Про це повідомляє Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт минулого місяця звернулася до уряду в Берні з проханням дозволити поставити 12 400 боєприпасів швейцарського виробництва для зенітних установок Gepard, які Берлін уже поставив Україні для допомоги у війні з Росією. Однак міністр економіки Швейцарії Гі Пармелін дав ту саму відповідь, що й швейцарський уряд у червні, коли він відхилив більш ранній запит.

"Згідно з принципом рівного звернення у праві на нейтралітет, Швейцарія не може погодитися на запит про передачу військової техніки швейцарського походження Україні, поки остання бере участь у міжнародному збройному конфлікті", — заявили в уряді.

Відтак Швейцарія наголосила, що не змінюватиме позицію щодо реекспорту своїх боєприпасів, техніки чи зброї.

"Оскільки правова ситуація залишається незмінною, узгодження передачі Німеччиною швейцарської військової техніки Україні, як і раніше, неможливе", — додали у відомстві.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Німеччина просить Швейцарію дозволити постачати в Україну боєприпаси для Gepard

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Топ коментарі
+24
Молодці.Гарні европейскі цінності для швейцарії .то брудні гроші до їх банків
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03.11.2022 17:54
+22
бере участь у міжнародному збройному конфлікті... Мразота нейтральна. Конфлікт. Суки
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03.11.2022 17:56
+19
Норвеги вроде еще в июле сообщали про начало производства этих снарядов для Гепардов
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03.11.2022 17:54
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Норвеги вроде еще в июле сообщали про начало производства этих снарядов для Гепардов
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03.11.2022 17:54 Відповісти
мруза пока доедут но потом кантоны верещать будут что у них таньге забрали и в салад насрали
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03.11.2022 17:56 Відповісти
Та нас рать. Снаряды ЗСУ нужны еще вчера, а то из Гепардов получатся дорогие красивые бесполезные игрушки. Попробую поискать, шо там в Норге с производством...
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03.11.2022 18:09 Відповісти
мурза пока тунгусами и зухами справляемся Шилки в строй ставим да и с 60 получаем а зу 57 там хоть и пачкой заряд но по мпеду саме то
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03.11.2022 18:12 Відповісти
Геноцид слов'янства та Ковід - лишень інфорпастка.

watch?v=REKgCN6ThB4

❗️❗️❗️ РАССЕКРЕЧЕН ДОКЛАД о будущем ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. Что нас ждет?
_________________
Війна була на Землі більше 300 років, то що на наші землі прийшла - а що ми зробили як нація, щоб її не було?
Майдани якого успіху дістали? Того що Беня собі борги в суді списує? Недопрацювали... занадто.
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03.11.2022 20:17 Відповісти
иди на путина гречишке рузге мира содомит с афона москвабадский 🤣
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03.11.2022 19:24 Відповісти
мурза их штурмовые винтовки и пистоли -- затворная группа алюминий сплав гении оружейного дела пристукнутые люцернским молотом по голове
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03.11.2022 18:08 Відповісти
Ну тут такое....не так давно, года 4 тому, одна контора тут начала производство пластиковых lowers для АР-15. https://www.youtube.com/watch?v=7v_4NUTRswc Посмотри вот тут
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03.11.2022 18:15 Відповісти
мурза не верю пока рулит сталь и ее производные даже в злой черной винтовке
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03.11.2022 18:24 Відповісти
А я купил. Без свистелок и перделок - $580. Где-то полтысячи уже расстрелял из нее, пока норм. Легкая, как раз для жены.
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03.11.2022 18:28 Відповісти
ну за такие деньги пойдет у нас полигон еще тот- пока натовское лидирует по сравнению с СССР где-то 5 к 1 да печенег и всякие выхлопы с винторезами авно даже по сравнению с злой черной винтовкой и ее производными и м 240м агс против мк 19 тоже не взлетает
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03.11.2022 18:35 Відповісти
Гладкоствольная?
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03.11.2022 23:09 Відповісти
5,56 NATO
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03.11.2022 23:42 Відповісти
Отличный калибр. И по настильной и по пробивной.
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04.11.2022 00:07 Відповісти
8 років війни ні попередню ні цю владу не хвилює питання побудови власного патронного заводу
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03.11.2022 18:11 Відповісти
предур тебе разницу в 30мм и 35 мм
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03.11.2022 18:13 Відповісти
а покричать?)))
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03.11.2022 19:08 Відповісти
Макс. туточки все ясно - в дії "Сертифікат кінцевого користувача", і хрен що з цим зробиш. разом з тим, там є "дірка" по ліцензії на виробництво, але дуже "глуха". Ніхто сваритися з "Oerlikon Contraves" (і розробник гармати й розробник снарядів 35 мм).
До речі у чому дірка - поставка гармат і набоїв до Німеччини у WW ll ( при збереженні офіційного нейтралітету).
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03.11.2022 18:16 Відповісти
И шо теперь с этими Гепардами делать?
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03.11.2022 18:18 Відповісти
повернути взад
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03.11.2022 18:20 Відповісти
Для чого, можемо використовувати як передвижні РЛС...
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03.11.2022 18:24 Відповісти
краще, як ложні цілі
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03.11.2022 18:28 Відповісти
з подякою та цілуванням рук
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03.11.2022 18:31 Відповісти
мурза там дело в снаряд с радио взрывателем а уж простых там есть таки чем работать так что не критично не приятно но отзывы на швейцарен стрелковую рухнут на уровень ак Эфиопии пусть потом сами разбираютси почему энфильд их обогнал и они ниже чехов и хуже
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03.11.2022 18:22 Відповісти
Мурза там с тунугусом не каких преимуществ кроме дальности на 500 м стволом ну и чутко лепше электроника но наши тунгусы после напилинга обходить стали кошаков за счет ракет от окб Луч
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03.11.2022 18:28 Відповісти
Ліцензії на снаряди 35Х228 мають Туреччина та Аргентина. Відповідно до ліцензій, сертифікат до дупи.
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03.11.2022 18:32 Відповісти
Но это опять вальс с эрдоганом. Хотя в наших условиях, лучше вальс, чтобы "оппоненты" танцевали цыганочкукс выходом на 200. 😜
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03.11.2022 21:31 Відповісти
еще в Бразилии есть, у фанатов пуйла
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03.11.2022 19:07 Відповісти
Мы будем читать такие новости до конца войны.
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03.11.2022 17:54 Відповісти
а что во франции война?
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03.11.2022 20:40 Відповісти
І шо тепер? Ці гепарди без набоїв просто купа металлобрухту
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03.11.2022 17:54 Відповісти
" ні пішки, ні верхи, ні гола ні вдягнена, ні з презентом, ні без подаруночка". І є і нема одночасно.
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03.11.2022 17:57 Відповісти
Хай продадуть право експорту на конкретну групу *********** без конкретизації отримувача і не паряться.
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03.11.2022 17:54 Відповісти
То фріци так відбілились просто. Дали Гепарди, а набоїв нема. Вроді ж і допомогли Україні, а то шо нема набоїв тіпа не по нашій вЄньЄ...
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03.11.2022 18:00 Відповісти
Молодці.Гарні европейскі цінності для швейцарії .то брудні гроші до їх банків
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03.11.2022 17:54 Відповісти
Україна бере участь в міжнародному збройному конфлікті?! глибоко вибачаємося, але нам прийшлося. А коли Україна переможе, то на дідько нам тоді снаряди?
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03.11.2022 17:55 Відповісти
Думаю що потрібні будуть навіть після війни і навіть ще більше, нвж 12 тис.шт! Гепарди вже наші назавжди - це ж не по ленд-лізу, який дехто наївно вважає кращим ніж те, що зараз безкоштовно надають і триндять "делендліз"!
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03.11.2022 17:59 Відповісти
ленд-ліз-безкоштовний.
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03.11.2022 18:21 Відповісти
ну тогда получим вулкан на базе м 113 против мопедов еще лучше за счет плотности огня
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03.11.2022 18:30 Відповісти
да богу в уши
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03.11.2022 18:33 Відповісти
Ні не безкоштовний!!! lend - «позичати» і lease - «здавати в оренду, внайми»)
Тобто в кінці - або поверни, або заплати!
57 років Великобринатія виплачувала США по ленд-лізу післч 2ї Світової і десь у 2006-2007 повністю погасили борг! Зараз Україні застосовують безкоштовну військову допопомогу за вимогою адміністрації Байдена, коли закінчиться така можливість, тоді включить ся ленд-ліз і деяких він навтіь може розчарувати!
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03.11.2022 18:48 Відповісти
На сьогодні Україні ленд-ліз не вигідний!
Зараз діє фінансова (безкоштовна для України) допомога від США!
Багато хто чекає ленд-ліз через уявлення, що саме ця програма виведе поставки озброєнь від США на абсолютно новий рівень. Що зброї буде набагато більше, і вона буде набагато кращою… Але це не так - ленд-ліз не розблокує можливостей, які недоступні зараз.
Ленд-ліз - це план Б на той випадок, якщо Конгрес не схвалить нового фінансування для України!
Тобто повертати доведеться або гроші, або устаткування. Натомість за рештою програм зброю для Збройних Сил України надають безкоштовно і в необмежене користування. Після отримання вона повністю стає власністю України. І поки Конгрес виділяє гроші на ці програми, США будуть використовувати їх, а не застосовувати механізм ленд-лізу.
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03.11.2022 19:01 Відповісти
да повернемо "устаткування" та ніяких грошей не потрібно буде!
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03.11.2022 19:36 Відповісти
Так Швеицарія ж неитральна -- навіть Гітлер іі не зачіпав -- чого вона боіться .
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03.11.2022 17:55 Відповісти
бере участь у міжнародному збройному конфлікті... Мразота нейтральна. Конфлікт. Суки
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03.11.2022 17:56 Відповісти
фейк,инфа старая...новая + см инет
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03.11.2022 17:57 Відповісти
Козли грьобані
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03.11.2022 17:57 Відповісти
Коли війна закінчиться то нам ваші снаряди і даремно не будуть потрібні. Що за дурна позиція -виготовляють зброю і забороняють нею воювати!
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03.11.2022 17:58 Відповісти
Не воевать, а перепродавать. Если Германия вступит в войну, то сможет использовать швейцарские снаряды, купленные до этого.
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03.11.2022 18:08 Відповісти
Пропоную усім українським біженцям в знак протесту організувати флешмоб по колективному змиву в унітаз, най ці швейцарці понервують трохи
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03.11.2022 17:58 Відповісти
- Если мы будем хорошо прыгать с вышки, то хозяин бассейна обещал налить в него воды! (с)
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03.11.2022 18:01 Відповісти
Зачем производить боеприпасы, которые потом нельзя использовать во время "вооруженных конфликтов"? А если на Германию кто-то нападет - Швейцария им тоже запретит пользоваться боеприпасами своего производства?
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03.11.2022 18:01 Відповісти
Да
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03.11.2022 18:07 Відповісти
Поводяться так, ніби живуть не в цьому світі. Від чого вони нейтральні? Від перебування на континенті, де палає війна, розв'язана кривавим психопатом? Чи від здорового глузду? Підараси цинічні.
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03.11.2022 18:02 Відповісти
насрать ну 35мм ну дальше что кантоны пытаются тут свои стволы стрелковые просунуть но сори отзывы пойдут что из стволы хуже чем ак модели эфиопен и потом в кантонах разборы будут ух с посадками на кукан прецеденты уже были
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03.11.2022 18:02 Відповісти
в этой ситуации швейцарцы - собаки на сене
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03.11.2022 18:06 Відповісти
мерзотна лицемірність - це коли створюєш і продаєш на зовнішній ринок зброю і при цьому щось квакваєш про нейтралітет. Ти що, всім рівномірно продав свою зброю, що вийшов нейтралітет?
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03.11.2022 18:06 Відповісти
А зберігати відмите та вкрадене бабло кацапських ублюдків можна-швейцарці,ви лицемірні покидьки...
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03.11.2022 18:08 Відповісти
Бюрократія приведе Європу до катастрофи
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03.11.2022 18:08 Відповісти
Когда мы на следующий год засеем в 3 раза меньше зерна потому что наши посевные земли окупированы а елеваторы сжигаются рашистскими ракетами, мы обязательно обявим голодающим африканским мальчикам в трусиках что ето все благодаря Швейцарии которая якобы держит нейтралитет
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03.11.2022 18:13 Відповісти
Мерзотники. Підари швейцарські. Горіть в пеклі. При Гітлері петляли, тепер морозяться...Скоти. Скоро скінчиться лафа банкірська.
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03.11.2022 18:14 Відповісти
@

>Скоро скінчиться лафа банкірська.

Таки так. Для криптовалюти швАйцарські банківські сейфи не потрібні.

Історичний екскурс:

"Щодо Швайцарії, то в Галичині до 1939 р. писали і вимовляли саме так - Швайцарія. Чому? Тому, що назва походить від німецького слова die Schweiz (Швайц), а не Швейц, бо німецький склад "еі" тут читається українською як "ай". Відповідно буде і швайцар, а не швейцар. Мабуть, і в підросійській Україні також вимовляли Швайцарія, бо саме "швайцар" зафіксований у першому радянському "Словнику чужомовних слів" (Харків, 1932). Але після того, як на поч. 1930-х Сталін розстріляв українських радянських мовознавців, відповідно в наших словниках поширилися російські варіанти іншомовних слів, зникла літера Ґ і т. д."

"Процитуємо перше видання "Українського правопису", який побачив світ не в ненависній багатьом Галичині, а в Радянській Україні, в Харкові, 1929 року: "Чужомовні не слов'янські географічні назви передаємо на загальних основах... але до того слід додати, що оскільки які чужомовні географічні назви ще не мають в українській мові сталих графічних форм, то їх треба транскрибувати по можливос-ті з автохтонних (тубільних) назов, а не з сторонніх джерел..."

https://dzerkalo.media/news/shvaytsariya-starsha-za-shveytsariyu Швайцарія старша за Швейцарію (dzerkalo.media)
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03.11.2022 18:40 Відповісти
Як завжди толерастія до московітів за рахунок української крові.
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03.11.2022 18:14 Відповісти
хай краще згниють на складах ніж допоможуть у війні з новим гітлером
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03.11.2022 18:37 Відповісти
Путин, введи войска в Швейцарию для стимулирования
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03.11.2022 18:38 Відповісти
А ще являється країною-гарантом(фінанси та інше)
Шкода, що ви до цих пір так ще і не зрозуміли......
Якщо "Київ--- за 3 дні, то Цюріх- за 12 год"
Я думаю, що ви поміняєте своє"тимчасове" рішення.
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03.11.2022 19:03 Відповісти
Швейцарці підари повні.
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03.11.2022 19:11 Відповісти
меньше кричите, было изначально понятно
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03.11.2022 19:22 Відповісти
Свое надо. Турки это поняли давно и делают полный цикл.
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03.11.2022 19:24 Відповісти
Це правильно.Але до наших людей не доходить,що не увесь світ буде робити,постачати і говорити так як треба Україні,ніхто нам нічого не винен. Чи Україна якась особлива і відрізняється від інших,що всі тотально мають все робити так як вигідно нам? Кожен думає про себе.і те що у нас ніколи про свою безпеку,економіку і рівень єиття не думали не означає,що увесь світ тепер має це робити. Не думали,тепер сидімо без нічого і чекаємо коли хтось змилостивиться і нам щось підкине, а було б своє,ні в кого не треба було просити
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03.11.2022 21:29 Відповісти
поки остання бере участь у міжнародному збройному конфлікті", - заявили в уряді.

Очень умное решение, ***! Украина защищается! А не бере участь! Дебил ***(с) дебил)
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03.11.2022 19:28 Відповісти
Гівнюки і перші і другі, бо перші просили, знаючи, що другі не дадуть, а другі відмазалися нейтр. статусом. Ганьба.
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03.11.2022 19:35 Відповісти
Війна закінчиться після саміту 20, де Китай, Японія, і інші країни, які пам'ятають про свої землі, які ******** кацапи, ... прийдуть на свої землі. ...А кордони кацапії там відсутні!!! Цивілізований світ має терміново відкрити як мінімум 5 фронтів: Китай, Японія, Польща, Казахстан, Фінляндія, і інші..., землі яких держав не одне століття тримає в гівні срана кацапня.
...Для цивілізованого світу цей варіант рішення ...ліквідації кацапстану є найвигіднішим і дешевим!!!
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03.11.2022 20:26 Відповісти
нейтралитет- это когда вы идете по улице и видите что кого-то режут живьем и снимают на камеру, а вы принципиально проходите мимо
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03.11.2022 20:29 Відповісти
Швейцария зажравшаяся от бабла страна. Что б вы там удавились свиньи.
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03.11.2022 21:16 Відповісти
тобі би так жити як живуть там,де середні зарплати по 8000 євро. Не плюйся жовчью. Якщо тобі не вдалося досягнути такого рівня,це не означає,що всі мають жити як ти.І цей успіх в першу чергу зумовлений тим,що ще з 1814 року Швейцарія прийняла рішення для себе будти повністю нейтральною кроїною.І якщо хтось думав,що вони заради України десь там далеко від них,будуть нарушати принципи через які вони і живуть зараз на такому рівні то ти великий фантазер. Та й взагалі,скільки уже країн які прямо говорять,що не будуть поставляти те чи інше.І все одно до наших людей не доходить,що у інших країн є такоє свої інтереси, і через те,що у нас 30 років недолуга влада яку вибирав народ ніфіга для України не зробила,а тільки розікрала,не означає що увесь світ тепер має за українців все робити як мало робитися в самій Україні.
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03.11.2022 21:25 Відповісти
вам самому не смешно чушь писать? мы тоже были нейтральными...вынужденно, конечно, бо нас НАТО не брало. Нас это спасло??

если путин завтра решит швейцариянаш, эти говнюки будут стерты с лица земли, чтоб они не квакали про свой "нейтралитет". А вообще для их поведения я использую другое слово..Бо оони не на марсе живут...а в центре европы. Куда и прилететь может
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05.11.2022 01:03 Відповісти
Україна повинна заборонити продавати швейцарії будь-які продукти будь-кому якщо в тих продуктах є частка українського.

ми гинемо а ті недоноски нам набої зажали продавати як баба цицьку.
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03.11.2022 21:56 Відповісти
Щось мені підказує що більше ніхто нічого в швейцарії не купить військового.
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03.11.2022 21:57 Відповісти
...і сир ваш тоже ху#$ий.
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03.11.2022 22:03 Відповісти
Таким образом выходит, что если на Германию нападет расея, то немцам запрещено стрелять швейцарскими снарядами? На хера тогда покупать у швейцарцев оружие?
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03.11.2022 22:54 Відповісти
меня интересует другой вопрос. На х* они производят оружие, если они нейтральная страна, и его нельзя использовать в вооруженных конфликтах??
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05.11.2022 01:04 Відповісти
Надо искать, кто может сделать 35мм простые патроны без дистанционного подрыва.
Для дронов хватит обычных пуль.
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03.11.2022 23:14 Відповісти
Дайте ,,еліті,, яка ,,керувала,, Україною 30 років, ,,покерувати,, Швейцарією, там не тільки банки збанккрутують, сир щезне.
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03.11.2022 23:30 Відповісти
напишите фамилии этих пузатиков что не дают боезапасы ВСУ, в контакте bigcatwar, огласим выродков на весь мир
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04.11.2022 10:06 Відповісти
евроб*ди
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05.11.2022 01:10 Відповісти
 
 