Швейцария не разрешила Германии передать Украине боеприпасы для "Гепардов"

Правительство Швейцарии не дало согласия для передачи Украине боеприпасов для зенитных танков "Гепард", которые Германия в свое время приобрела у Берна.

Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт в прошлом месяце обратилась к правительству в Берне с просьбой разрешить поставить 12 400 боеприпасов швейцарского производства для зенитных установок Gepard, которые Берлин уже поставил Украине для помощи в войне с Россией. Однако министр экономики Швейцарии Ги Пармелин дал тот же ответ, что и швейцарское правительство в июне, когда оно отклонило более ранний запрос.

"Согласно принципу равного обращения в праве на нейтралитет, Швейцария не может согласиться на запрос о передаче военной техники швейцарского происхождения Украине, пока последняя принимает участие в международном вооруженном конфликте", — заявили в правительстве.

Швейцария подчеркнула, что не будет менять позицию по реэкспорту своих боеприпасов, техники или оружия.

"Поскольку правовая ситуация остается неизменной, согласование передачи Германией швейцарской военной техники Украине по-прежнему невозможно", — добавили в ведомстве.

Читайте также: Швейцария предоставит Украине $100 млн на восстановление инфраструктуры и подготовку к зиме