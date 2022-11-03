РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7055 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
14 846 89
Германия (6730) оружие (10029) Украина (44299) Швейцария (601)

Швейцария не разрешила Германии передать Украине боеприпасы для "Гепардов"

гепард

Правительство Швейцарии не дало согласия для передачи Украине боеприпасов для зенитных танков "Гепард", которые Германия в свое время приобрела у Берна.

Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт в прошлом месяце обратилась к правительству в Берне с просьбой разрешить поставить 12 400 боеприпасов швейцарского производства для зенитных установок Gepard, которые Берлин уже поставил Украине для помощи в войне с Россией. Однако министр экономики Швейцарии Ги Пармелин дал тот же ответ, что и швейцарское правительство в июне, когда оно отклонило более ранний запрос.

"Согласно принципу равного обращения в праве на нейтралитет, Швейцария не может согласиться на запрос о передаче военной техники швейцарского происхождения Украине, пока последняя принимает участие в международном вооруженном конфликте", — заявили в правительстве.

Швейцария подчеркнула, что не будет менять позицию по реэкспорту своих боеприпасов, техники или оружия.

"Поскольку правовая ситуация остается неизменной, согласование передачи Германией швейцарской военной техники Украине по-прежнему невозможно", — добавили в ведомстве.

Читайте также: Швейцария предоставит Украине $100 млн на восстановление инфраструктуры и подготовку к зиме
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+24
Молодці.Гарні европейскі цінності для швейцарії .то брудні гроші до їх банків
показать весь комментарий
03.11.2022 17:54
+22
бере участь у міжнародному збройному конфлікті... Мразота нейтральна. Конфлікт. Суки
показать весь комментарий
03.11.2022 17:56
+19
Норвеги вроде еще в июле сообщали про начало производства этих снарядов для Гепардов
показать весь комментарий
03.11.2022 17:54
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Норвеги вроде еще в июле сообщали про начало производства этих снарядов для Гепардов
показать весь комментарий
03.11.2022 17:54 Ответить
мруза пока доедут но потом кантоны верещать будут что у них таньге забрали и в салад насрали
показать весь комментарий
03.11.2022 17:56 Ответить
Та нас рать. Снаряды ЗСУ нужны еще вчера, а то из Гепардов получатся дорогие красивые бесполезные игрушки. Попробую поискать, шо там в Норге с производством...
показать весь комментарий
03.11.2022 18:09 Ответить
мурза пока тунгусами и зухами справляемся Шилки в строй ставим да и с 60 получаем а зу 57 там хоть и пачкой заряд но по мпеду саме то
показать весь комментарий
03.11.2022 18:12 Ответить
Геноцид слов'янства та Ковід - лишень інфорпастка.

watch?v=REKgCN6ThB4

❗️❗️❗️ РАССЕКРЕЧЕН ДОКЛАД о будущем ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. Что нас ждет?
_________________
Війна була на Землі більше 300 років, то що на наші землі прийшла - а що ми зробили як нація, щоб її не було?
Майдани якого успіху дістали? Того що Беня собі борги в суді списує? Недопрацювали... занадто.
показать весь комментарий
03.11.2022 20:17 Ответить
иди на путина гречишке рузге мира содомит с афона москвабадский 🤣
показать весь комментарий
03.11.2022 19:24 Ответить
мурза их штурмовые винтовки и пистоли -- затворная группа алюминий сплав гении оружейного дела пристукнутые люцернским молотом по голове
показать весь комментарий
03.11.2022 18:08 Ответить
Ну тут такое....не так давно, года 4 тому, одна контора тут начала производство пластиковых lowers для АР-15. https://www.youtube.com/watch?v=7v_4NUTRswc Посмотри вот тут
показать весь комментарий
03.11.2022 18:15 Ответить
мурза не верю пока рулит сталь и ее производные даже в злой черной винтовке
показать весь комментарий
03.11.2022 18:24 Ответить
А я купил. Без свистелок и перделок - $580. Где-то полтысячи уже расстрелял из нее, пока норм. Легкая, как раз для жены.
показать весь комментарий
03.11.2022 18:28 Ответить
ну за такие деньги пойдет у нас полигон еще тот- пока натовское лидирует по сравнению с СССР где-то 5 к 1 да печенег и всякие выхлопы с винторезами авно даже по сравнению с злой черной винтовкой и ее производными и м 240м агс против мк 19 тоже не взлетает
показать весь комментарий
03.11.2022 18:35 Ответить
Гладкоствольная?
показать весь комментарий
03.11.2022 23:09 Ответить
5,56 NATO
показать весь комментарий
03.11.2022 23:42 Ответить
Отличный калибр. И по настильной и по пробивной.
показать весь комментарий
04.11.2022 00:07 Ответить
8 років війни ні попередню ні цю владу не хвилює питання побудови власного патронного заводу
показать весь комментарий
03.11.2022 18:11 Ответить
предур тебе разницу в 30мм и 35 мм
показать весь комментарий
03.11.2022 18:13 Ответить
а покричать?)))
показать весь комментарий
03.11.2022 19:08 Ответить
Макс. туточки все ясно - в дії "Сертифікат кінцевого користувача", і хрен що з цим зробиш. разом з тим, там є "дірка" по ліцензії на виробництво, але дуже "глуха". Ніхто сваритися з "Oerlikon Contraves" (і розробник гармати й розробник снарядів 35 мм).
До речі у чому дірка - поставка гармат і набоїв до Німеччини у WW ll ( при збереженні офіційного нейтралітету).
показать весь комментарий
03.11.2022 18:16 Ответить
И шо теперь с этими Гепардами делать?
показать весь комментарий
03.11.2022 18:18 Ответить
повернути взад
показать весь комментарий
03.11.2022 18:20 Ответить
Для чого, можемо використовувати як передвижні РЛС...
показать весь комментарий
03.11.2022 18:24 Ответить
краще, як ложні цілі
показать весь комментарий
03.11.2022 18:28 Ответить
з подякою та цілуванням рук
показать весь комментарий
03.11.2022 18:31 Ответить
мурза там дело в снаряд с радио взрывателем а уж простых там есть таки чем работать так что не критично не приятно но отзывы на швейцарен стрелковую рухнут на уровень ак Эфиопии пусть потом сами разбираютси почему энфильд их обогнал и они ниже чехов и хуже
показать весь комментарий
03.11.2022 18:22 Ответить
Мурза там с тунугусом не каких преимуществ кроме дальности на 500 м стволом ну и чутко лепше электроника но наши тунгусы после напилинга обходить стали кошаков за счет ракет от окб Луч
показать весь комментарий
03.11.2022 18:28 Ответить
Ліцензії на снаряди 35Х228 мають Туреччина та Аргентина. Відповідно до ліцензій, сертифікат до дупи.
показать весь комментарий
03.11.2022 18:32 Ответить
Но это опять вальс с эрдоганом. Хотя в наших условиях, лучше вальс, чтобы "оппоненты" танцевали цыганочкукс выходом на 200. 😜
показать весь комментарий
03.11.2022 21:31 Ответить
еще в Бразилии есть, у фанатов пуйла
показать весь комментарий
03.11.2022 19:07 Ответить
Мы будем читать такие новости до конца войны.
показать весь комментарий
03.11.2022 17:54 Ответить
а что во франции война?
показать весь комментарий
03.11.2022 20:40 Ответить
І шо тепер? Ці гепарди без набоїв просто купа металлобрухту
показать весь комментарий
03.11.2022 17:54 Ответить
" ні пішки, ні верхи, ні гола ні вдягнена, ні з презентом, ні без подаруночка". І є і нема одночасно.
показать весь комментарий
03.11.2022 17:57 Ответить
Хай продадуть право експорту на конкретну групу *********** без конкретизації отримувача і не паряться.
показать весь комментарий
03.11.2022 17:54 Ответить
То фріци так відбілились просто. Дали Гепарди, а набоїв нема. Вроді ж і допомогли Україні, а то шо нема набоїв тіпа не по нашій вЄньЄ...
показать весь комментарий
03.11.2022 18:00 Ответить
Молодці.Гарні европейскі цінності для швейцарії .то брудні гроші до їх банків
показать весь комментарий
03.11.2022 17:54 Ответить
Україна бере участь в міжнародному збройному конфлікті?! глибоко вибачаємося, але нам прийшлося. А коли Україна переможе, то на дідько нам тоді снаряди?
показать весь комментарий
03.11.2022 17:55 Ответить
Думаю що потрібні будуть навіть після війни і навіть ще більше, нвж 12 тис.шт! Гепарди вже наші назавжди - це ж не по ленд-лізу, який дехто наївно вважає кращим ніж те, що зараз безкоштовно надають і триндять "делендліз"!
показать весь комментарий
03.11.2022 17:59 Ответить
ленд-ліз-безкоштовний.
показать весь комментарий
03.11.2022 18:21 Ответить
ну тогда получим вулкан на базе м 113 против мопедов еще лучше за счет плотности огня
показать весь комментарий
03.11.2022 18:30 Ответить
да богу в уши
показать весь комментарий
03.11.2022 18:33 Ответить
Ні не безкоштовний!!! lend - «позичати» і lease - «здавати в оренду, внайми»)
Тобто в кінці - або поверни, або заплати!
57 років Великобринатія виплачувала США по ленд-лізу післч 2ї Світової і десь у 2006-2007 повністю погасили борг! Зараз Україні застосовують безкоштовну військову допопомогу за вимогою адміністрації Байдена, коли закінчиться така можливість, тоді включить ся ленд-ліз і деяких він навтіь може розчарувати!
показать весь комментарий
03.11.2022 18:48 Ответить
На сьогодні Україні ленд-ліз не вигідний!
Зараз діє фінансова (безкоштовна для України) допомога від США!
Багато хто чекає ленд-ліз через уявлення, що саме ця програма виведе поставки озброєнь від США на абсолютно новий рівень. Що зброї буде набагато більше, і вона буде набагато кращою… Але це не так - ленд-ліз не розблокує можливостей, які недоступні зараз.
Ленд-ліз - це план Б на той випадок, якщо Конгрес не схвалить нового фінансування для України!
Тобто повертати доведеться або гроші, або устаткування. Натомість за рештою програм зброю для Збройних Сил України надають безкоштовно і в необмежене користування. Після отримання вона повністю стає власністю України. І поки Конгрес виділяє гроші на ці програми, США будуть використовувати їх, а не застосовувати механізм ленд-лізу.
показать весь комментарий
03.11.2022 19:01 Ответить
да повернемо "устаткування" та ніяких грошей не потрібно буде!
показать весь комментарий
03.11.2022 19:36 Ответить
Так Швеицарія ж неитральна -- навіть Гітлер іі не зачіпав -- чого вона боіться .
показать весь комментарий
03.11.2022 17:55 Ответить
бере участь у міжнародному збройному конфлікті... Мразота нейтральна. Конфлікт. Суки
показать весь комментарий
03.11.2022 17:56 Ответить
фейк,инфа старая...новая + см инет
показать весь комментарий
03.11.2022 17:57 Ответить
Козли грьобані
показать весь комментарий
03.11.2022 17:57 Ответить
Коли війна закінчиться то нам ваші снаряди і даремно не будуть потрібні. Що за дурна позиція -виготовляють зброю і забороняють нею воювати!
показать весь комментарий
03.11.2022 17:58 Ответить
Не воевать, а перепродавать. Если Германия вступит в войну, то сможет использовать швейцарские снаряды, купленные до этого.
показать весь комментарий
03.11.2022 18:08 Ответить
Пропоную усім українським біженцям в знак протесту організувати флешмоб по колективному змиву в унітаз, най ці швейцарці понервують трохи
показать весь комментарий
03.11.2022 17:58 Ответить
- Если мы будем хорошо прыгать с вышки, то хозяин бассейна обещал налить в него воды! (с)
показать весь комментарий
03.11.2022 18:01 Ответить
Зачем производить боеприпасы, которые потом нельзя использовать во время "вооруженных конфликтов"? А если на Германию кто-то нападет - Швейцария им тоже запретит пользоваться боеприпасами своего производства?
показать весь комментарий
03.11.2022 18:01 Ответить
Да
показать весь комментарий
03.11.2022 18:07 Ответить
Поводяться так, ніби живуть не в цьому світі. Від чого вони нейтральні? Від перебування на континенті, де палає війна, розв'язана кривавим психопатом? Чи від здорового глузду? Підараси цинічні.
показать весь комментарий
03.11.2022 18:02 Ответить
насрать ну 35мм ну дальше что кантоны пытаются тут свои стволы стрелковые просунуть но сори отзывы пойдут что из стволы хуже чем ак модели эфиопен и потом в кантонах разборы будут ух с посадками на кукан прецеденты уже были
показать весь комментарий
03.11.2022 18:02 Ответить
в этой ситуации швейцарцы - собаки на сене
показать весь комментарий
03.11.2022 18:06 Ответить
мерзотна лицемірність - це коли створюєш і продаєш на зовнішній ринок зброю і при цьому щось квакваєш про нейтралітет. Ти що, всім рівномірно продав свою зброю, що вийшов нейтралітет?
показать весь комментарий
03.11.2022 18:06 Ответить
А зберігати відмите та вкрадене бабло кацапських ублюдків можна-швейцарці,ви лицемірні покидьки...
показать весь комментарий
03.11.2022 18:08 Ответить
Бюрократія приведе Європу до катастрофи
показать весь комментарий
03.11.2022 18:08 Ответить
Когда мы на следующий год засеем в 3 раза меньше зерна потому что наши посевные земли окупированы а елеваторы сжигаются рашистскими ракетами, мы обязательно обявим голодающим африканским мальчикам в трусиках что ето все благодаря Швейцарии которая якобы держит нейтралитет
показать весь комментарий
03.11.2022 18:13 Ответить
Мерзотники. Підари швейцарські. Горіть в пеклі. При Гітлері петляли, тепер морозяться...Скоти. Скоро скінчиться лафа банкірська.
показать весь комментарий
03.11.2022 18:14 Ответить
@

>Скоро скінчиться лафа банкірська.

Таки так. Для криптовалюти швАйцарські банківські сейфи не потрібні.

Історичний екскурс:

"Щодо Швайцарії, то в Галичині до 1939 р. писали і вимовляли саме так - Швайцарія. Чому? Тому, що назва походить від німецького слова die Schweiz (Швайц), а не Швейц, бо німецький склад "еі" тут читається українською як "ай". Відповідно буде і швайцар, а не швейцар. Мабуть, і в підросійській Україні також вимовляли Швайцарія, бо саме "швайцар" зафіксований у першому радянському "Словнику чужомовних слів" (Харків, 1932). Але після того, як на поч. 1930-х Сталін розстріляв українських радянських мовознавців, відповідно в наших словниках поширилися російські варіанти іншомовних слів, зникла літера Ґ і т. д."

"Процитуємо перше видання "Українського правопису", який побачив світ не в ненависній багатьом Галичині, а в Радянській Україні, в Харкові, 1929 року: "Чужомовні не слов'янські географічні назви передаємо на загальних основах... але до того слід додати, що оскільки які чужомовні географічні назви ще не мають в українській мові сталих графічних форм, то їх треба транскрибувати по можливос-ті з автохтонних (тубільних) назов, а не з сторонніх джерел..."

https://dzerkalo.media/news/shvaytsariya-starsha-za-shveytsariyu Швайцарія старша за Швейцарію (dzerkalo.media)
показать весь комментарий
03.11.2022 18:40 Ответить
Як завжди толерастія до московітів за рахунок української крові.
показать весь комментарий
03.11.2022 18:14 Ответить
хай краще згниють на складах ніж допоможуть у війні з новим гітлером
показать весь комментарий
03.11.2022 18:37 Ответить
Путин, введи войска в Швейцарию для стимулирования
показать весь комментарий
03.11.2022 18:38 Ответить
А ще являється країною-гарантом(фінанси та інше)
Шкода, що ви до цих пір так ще і не зрозуміли......
Якщо "Київ--- за 3 дні, то Цюріх- за 12 год"
Я думаю, що ви поміняєте своє"тимчасове" рішення.
показать весь комментарий
03.11.2022 19:03 Ответить
Швейцарці підари повні.
показать весь комментарий
03.11.2022 19:11 Ответить
меньше кричите, было изначально понятно
показать весь комментарий
03.11.2022 19:22 Ответить
Свое надо. Турки это поняли давно и делают полный цикл.
показать весь комментарий
03.11.2022 19:24 Ответить
Це правильно.Але до наших людей не доходить,що не увесь світ буде робити,постачати і говорити так як треба Україні,ніхто нам нічого не винен. Чи Україна якась особлива і відрізняється від інших,що всі тотально мають все робити так як вигідно нам? Кожен думає про себе.і те що у нас ніколи про свою безпеку,економіку і рівень єиття не думали не означає,що увесь світ тепер має це робити. Не думали,тепер сидімо без нічого і чекаємо коли хтось змилостивиться і нам щось підкине, а було б своє,ні в кого не треба було просити
показать весь комментарий
03.11.2022 21:29 Ответить
поки остання бере участь у міжнародному збройному конфлікті", - заявили в уряді.

Очень умное решение, ***! Украина защищается! А не бере участь! Дебил ***(с) дебил)
показать весь комментарий
03.11.2022 19:28 Ответить
Гівнюки і перші і другі, бо перші просили, знаючи, що другі не дадуть, а другі відмазалися нейтр. статусом. Ганьба.
показать весь комментарий
03.11.2022 19:35 Ответить
Війна закінчиться після саміту 20, де Китай, Японія, і інші країни, які пам'ятають про свої землі, які ******** кацапи, ... прийдуть на свої землі. ...А кордони кацапії там відсутні!!! Цивілізований світ має терміново відкрити як мінімум 5 фронтів: Китай, Японія, Польща, Казахстан, Фінляндія, і інші..., землі яких держав не одне століття тримає в гівні срана кацапня.
...Для цивілізованого світу цей варіант рішення ...ліквідації кацапстану є найвигіднішим і дешевим!!!
показать весь комментарий
03.11.2022 20:26 Ответить
нейтралитет- это когда вы идете по улице и видите что кого-то режут живьем и снимают на камеру, а вы принципиально проходите мимо
показать весь комментарий
03.11.2022 20:29 Ответить
Швейцария зажравшаяся от бабла страна. Что б вы там удавились свиньи.
показать весь комментарий
03.11.2022 21:16 Ответить
тобі би так жити як живуть там,де середні зарплати по 8000 євро. Не плюйся жовчью. Якщо тобі не вдалося досягнути такого рівня,це не означає,що всі мають жити як ти.І цей успіх в першу чергу зумовлений тим,що ще з 1814 року Швейцарія прийняла рішення для себе будти повністю нейтральною кроїною.І якщо хтось думав,що вони заради України десь там далеко від них,будуть нарушати принципи через які вони і живуть зараз на такому рівні то ти великий фантазер. Та й взагалі,скільки уже країн які прямо говорять,що не будуть поставляти те чи інше.І все одно до наших людей не доходить,що у інших країн є такоє свої інтереси, і через те,що у нас 30 років недолуга влада яку вибирав народ ніфіга для України не зробила,а тільки розікрала,не означає що увесь світ тепер має за українців все робити як мало робитися в самій Україні.
показать весь комментарий
03.11.2022 21:25 Ответить
вам самому не смешно чушь писать? мы тоже были нейтральными...вынужденно, конечно, бо нас НАТО не брало. Нас это спасло??

если путин завтра решит швейцариянаш, эти говнюки будут стерты с лица земли, чтоб они не квакали про свой "нейтралитет". А вообще для их поведения я использую другое слово..Бо оони не на марсе живут...а в центре европы. Куда и прилететь может
показать весь комментарий
05.11.2022 01:03 Ответить
Україна повинна заборонити продавати швейцарії будь-які продукти будь-кому якщо в тих продуктах є частка українського.

ми гинемо а ті недоноски нам набої зажали продавати як баба цицьку.
показать весь комментарий
03.11.2022 21:56 Ответить
Щось мені підказує що більше ніхто нічого в швейцарії не купить військового.
показать весь комментарий
03.11.2022 21:57 Ответить
...і сир ваш тоже ху#$ий.
показать весь комментарий
03.11.2022 22:03 Ответить
Таким образом выходит, что если на Германию нападет расея, то немцам запрещено стрелять швейцарскими снарядами? На хера тогда покупать у швейцарцев оружие?
показать весь комментарий
03.11.2022 22:54 Ответить
меня интересует другой вопрос. На х* они производят оружие, если они нейтральная страна, и его нельзя использовать в вооруженных конфликтах??
показать весь комментарий
05.11.2022 01:04 Ответить
Надо искать, кто может сделать 35мм простые патроны без дистанционного подрыва.
Для дронов хватит обычных пуль.
показать весь комментарий
03.11.2022 23:14 Ответить
Дайте ,,еліті,, яка ,,керувала,, Україною 30 років, ,,покерувати,, Швейцарією, там не тільки банки збанккрутують, сир щезне.
показать весь комментарий
03.11.2022 23:30 Ответить
напишите фамилии этих пузатиков что не дают боезапасы ВСУ, в контакте bigcatwar, огласим выродков на весь мир
показать весь комментарий
04.11.2022 10:06 Ответить
евроб*ди
показать весь комментарий
05.11.2022 01:10 Ответить
 
 