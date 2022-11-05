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Новости Помощь Украине
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Швейцария снова не позволила Германии реэкспортировать Украине боеприпасы

швейцарія

Швейцария снова отклонила запрос Германии на разрешение реэкспортировать производимые в Швейцарии боеприпасы в Украину.

Как пишет Голос Америки, в правительстве заявили, что такой шаг нарушит нейтралитет Швейцарии, поэтому одобрение передачи швейцарской военной техники Германией Украине все еще невозможно, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в прошлом месяце министр обороны Германии Кристин Ламбрехт обратилась к правительству в Берне с просьбой предоставить разрешение на поставку 12 тыс. 400 снарядов швейцарского производства для зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard, которые Берлин уже поставил Украине для помощи в войне с Россией.

Однако министр экономики Швейцарии Ги Пармелен ответил также, как и правительство Швейцарии в июне, когда отклонило предварительный запрос.

"Согласно принципу равного отношения в законе о нейтралитете, Швейцария не может согласиться на запрос о передаче военного оборудования швейцарского происхождения Украине, пока последняя принимает участие в международном вооруженном конфликте", - заявило правительство.

Читайте также: Швейцария не разрешила Германии передать Украине боеприпасы для "Гепардов"

"Поскольку правовая ситуация не изменилась, одобрение передачи швейцарской военной техники Германией Украине все еще невозможно", - говорят в правительстве.

35-миллиметровые снаряды были поставлены швейцарскими компаниями германской армии десятилетие назад при условии, что она не может реэкспортировать боеприпасы без разрешения Швейцарии.

На сайте правительства Германии в разделе о предоставлении военной помощи сообщается, что на сегодня среди прочего Украине передано 30 самоходных зенитных установок Gepard, включая около 6000 боеприпасов к ним.

Автор: 

боеприпасы (2344) Германия (6979) Швейцария (613)


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Топ комментарии
+24
И скупала кровавое золото у Германии(слитки из коронок выдернутых у уздников концлагерей,золото которое Рейх изымал из банков оккупированных стран) Затем переплавив эти немецкие слитки и поставив на них швейцарское клеймо-таким образом помогала Гитлеру отмывать это золото.
Почему-бы сегодняшней Германии не поставить эти боеприпасы Укураине нелегально? Кто там на поле боя будет считать сколько их ВСУ израсходовали? А если Швейцария захочет инспекцию немецкого склада-он может за 3 дня до этого загорется
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05.11.2022 22:18
+17
Казли!
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05.11.2022 22:13
+16
люблю наивных и оптимистичных людей)) попробуйте, попросите))

эти уроды отказали принять на лечение ГРАЖДАНСКИХ!!! детей и женщин, мотивируя, что а вдруг это партизаны или члены семьи ВСУ!!! и не приняли. Они ж "нейтральные".....
Этой страны ********* для меня больше не существует.
А после войны я бы подал на них и венгров в суд. За пособие рашизму.
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05.11.2022 22:29
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Правила форума Совет форумчан
В вторую мировую Швейцария торговала оружием со всеми сторонами даже с СССР и Англией.
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05.11.2022 22:13 Ответить
И скупала кровавое золото у Германии(слитки из коронок выдернутых у уздников концлагерей,золото которое Рейх изымал из банков оккупированных стран) Затем переплавив эти немецкие слитки и поставив на них швейцарское клеймо-таким образом помогала Гитлеру отмывать это золото.
Почему-бы сегодняшней Германии не поставить эти боеприпасы Укураине нелегально? Кто там на поле боя будет считать сколько их ВСУ израсходовали? А если Швейцария захочет инспекцию немецкого склада-он может за 3 дня до этого загорется
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05.11.2022 22:18 Ответить
навіщо ж так радикально... вони могли би їх використати у "військових навчаннях" на території німеччини...
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05.11.2022 22:22 Ответить
Красиво, но они так не
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06.11.2022 04:51 Ответить
Немецкие военные заводы работали на территории Швейцарии. Такой себе нейтралитет. Адику было очень удобно держать производство в нейтральной стране. Правда, были планы у него, Швейцарию захапать. Но выковыривать швейцарскую армию из альпийских ущелий, такое себе удовольствие. Поэтому не стал
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05.11.2022 22:22 Ответить
Казли!
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05.11.2022 22:13 Ответить
Нужно бы туда запулить несколько трофейных Искандеров и прочих российских баллистических ракет, тогда решение будет принято незамедлительно..
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05.11.2022 22:55 Ответить
********,как говоріл Нікіта Сєргєєвічь...
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05.11.2022 22:16 Ответить
Агов, хто там, у Конфедерації, у нас посол?? Чи не Вєнєдіктова, нє?? Здається, що посол з неї ще гірший, ніж ген.прокурор !!
Слава ЗСУ!!!
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05.11.2022 22:18 Ответить
А Україна напряму у Швейцарії намагалась купити? Бо щось не бачив навіть натяку на такі новини. Мо хто знає більше? Розумію, що такі домовленості треба зберігати в тиші, але ж цікаво...
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05.11.2022 22:18 Ответить
вы прикалываетесь? они германии не продают. А нас они вообще за людей не считают.
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05.11.2022 22:21 Ответить
Ні, вони забороняють перепродавати набої для України, які самі продали Німеччині. Тож і питаю: а Україна намагалася купити набої напряму? Хоч, якщо там дійсно послом бєнядіктова, то можна і не питати.
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05.11.2022 22:25 Ответить
люблю наивных и оптимистичных людей)) попробуйте, попросите))

эти уроды отказали принять на лечение ГРАЖДАНСКИХ!!! детей и женщин, мотивируя, что а вдруг это партизаны или члены семьи ВСУ!!! и не приняли. Они ж "нейтральные".....
Этой страны ********* для меня больше не существует.
А после войны я бы подал на них и венгров в суд. За пособие рашизму.
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05.11.2022 22:29 Ответить
Світовому легальному гаманцю нічого не буде. І вони то знають. Тому й ведуть себе так.
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05.11.2022 22:37 Ответить
на жаль. Но есть еще Бог и карма.
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05.11.2022 22:39 Ответить
Бог и карма нас преследуют с 1917 года, так что все началось гораздо раньше.
Украина про*ла свою независимость, а потом ела своих детей.
Потому сейчас все сидят как мыши под веником и терпят, потому что 73% как минимум понимают: или так, или опять будем есть детей...
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05.11.2022 22:49 Ответить
@
>Потому сейчас все сидят как мыши под веником и терпят, потому что 73% как минимум понимают: или так, или опять будем есть детей...

Якась така глибока думка, що до дна не досяг, щоб допетрати.

Чи то 73% це найрозумніші люди в Україні, а інші - дурні, чи що...

Роз'яснили б, а?
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06.11.2022 00:03 Ответить
Я десь чітав що швецарскі банки приймали і ховали гроші якогось африканського диктатора людоєда який тисячі знищив, так що ім срати на Україну і вони це демонструють, питання їм що срати на наших союзників, треба робити офшорну зону з супермошним ПВО як конкурента Швейцарії і як аналог Дубай
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06.11.2022 10:30 Ответить
ты вспомни санитарного врача, которий сборную Украины по футболу в низший дивизион Лиги наций отправил
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05.11.2022 23:00 Ответить
Помните , когда в Лиге Наций (футбол) они отказались играть .И тракотовка кантона Люцерн - коронавирус наших футболистов.Не замечают Нас и по малу (ваш коммент) , и в большом ..
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05.11.2022 23:07 Ответить
я потому и говорю. В суд надо подать за "нейтральность". Сразу заметят.
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05.11.2022 23:18 Ответить
Але гроші "считать" вміють.
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05.11.2022 22:25 Ответить
на хуа... виробляти ********** в державі, яка забороня їх використовувати задля підтримання свого"нейтралітету"... вони хоч розуміють, що в даному випадку такий "нейтралітет" - це пряма поміч агресору по знищенню життів українців та нашої інфраструктури?...
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05.11.2022 22:21 Ответить
невероятный цинизм.
Мы изготовляем оружие, но продадим его, кому захотим.
Но чтобы не обидить друга владимира или друга адольфа, мы напоминаем, что мы нейтральная страна.
пусть горят в аду, гандоны
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05.11.2022 22:23 Ответить
Швейцария такая...нейтральная),впрочем,не думаю,что боеприпас 35х228 ,производится исключительно в ней.
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05.11.2022 22:25 Ответить
там какая то фишка в тех пушках Oerlikon или в их механизмах подачи-заряжания. Пытались уже норвежцы сообразить подобный калибр, но "чужой" боеприпас автоматика пушек не распознает.
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05.11.2022 22:50 Ответить
Китайцям не розказуйте - будуть сміятися років з десять.
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06.11.2022 00:44 Ответить
еще в Бразилии...но хрен редьки не слаще
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05.11.2022 23:02 Ответить
Этих кацапы в гопу драть будут - они будут вопить о нейтралитете.

Мало фюрер по ним прошелся...
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05.11.2022 22:26 Ответить
Говорят Суворов там ходил, но это не точно.
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05.11.2022 22:50 Ответить
Швейцария имеет ворованных олигархами денег из России в 10 раз больше чем ворованных олигархами денег из Украины(Каламойский и Ахметов в курсе). Естественно что Швейцария будет на стороне где больше денег платят. Швейцарцы это еще большие евреи чем сами евреи. Во время 2 мировой войны швейцарские банкиры еврейского происхождения хорошо нажились обслуживая Германию которвя убивала евреев. Деньги дороже чем даже собратья по крови и вере.
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05.11.2022 22:27 Ответить
Нафуй выгнать из Евросоюза этих нейтральных пассивных гомосексуалистов
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05.11.2022 22:31 Ответить
вони мають найбоєздатнішу армію світу..папу римського охороняють...не кожному така честь
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05.11.2022 22:38 Ответить
Они в ООН вступили только в 2002 году. Удивительно и радует, что хоть санкции против рф ввели.
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05.11.2022 22:58 Ответить
Швейцарія не є членом Євросоюзу.
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05.11.2022 22:50 Ответить
Бабло - то святе
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05.11.2022 22:33 Ответить
Передайте їх литовцям, а вони нам
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05.11.2022 22:34 Ответить
Життя медок, швейцарці, да? Життя дуже непередбачуване-це не надовго) І хай "нейтральність" ваша вам вилізе боком. Ми стали сильнішими - а ви як були розніженими, хитрожопими слимаками так ними і залишитесь! І вам з цим жити, горці!) А нам буде пох на таких як ви)
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05.11.2022 22:35 Ответить
сродни соучастию
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05.11.2022 22:51 Ответить
Боюсь, Германия этот печальный момент оговорила со Швейцарией заранее....
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05.11.2022 22:58 Ответить
якась чухня. ці ерлікони є в купи країн https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%BD_GDF
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05.11.2022 22:58 Ответить
Искандерного вам рождества швейцарцы, а на десерт десяток калибров. Может тогда очнетесь...
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05.11.2022 23:06 Ответить
Ніколи так не палять себе країни-підараси, як під час воєн. І навпаки, бачиш. хто твої справжні друзі. Багато чого можна було передбачити і до війни, але приємною неочікуванністю для мене стали Нідерланди і Данія.
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05.11.2022 23:07 Ответить
Данія найбільший союзник Британії у Європі, а Нідерланди просто були за боїнг трохи ображені)
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06.11.2022 00:07 Ответить
так ображені что приговор 10 лет не могут вынести....
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06.11.2022 00:09 Ответить
А смысл им против Гиркина приговор выносить? Они хотят большую рыбу
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06.11.2022 10:20 Ответить
а, ну тогда Бог в помощь)) когда рыба сдохнет, тогда они осмелеют, вы это имели в виду?
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06.11.2022 22:50 Ответить
в Ноябре вроде бы должны закончить суд
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07.11.2022 00:02 Ответить
ждем)
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07.11.2022 00:08 Ответить
Ничего нового. Во время 2-ой мировой войны Швейцария бежавших из немецких лагерей украинцев возвращала Германии...
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05.11.2022 23:07 Ответить
А если Швейцария продаст станки по изготовлению данных боеприпасов Украине или другой стране, то вопрос решен.
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05.11.2022 23:21 Ответить
ничего личного только бизнес ) лицемери и таких полно , рашистам там раздолье заходи и властвуй)
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05.11.2022 23:57 Ответить
Дали нам 30 бесполезных тракторов)
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06.11.2022 00:05 Ответить
Виникає питання: як ********** потрапили із Швейцарії в Німеччину? Тобто, при переміщенні *********** зі Швейцарії в Німеччину нейтралітет Швейцарії не порушується, а з Німеччини в Україну - це порушення нейтралітету Швейцарії. Поясніть мені чому так!
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06.11.2022 00:10 Ответить
Німці купили завод в Швейцарії. Але його продукція підкоряється швейцарським законам
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06.11.2022 10:22 Ответить
ДА СДЕЛАЙТЕ ХОТЬ НА ОСТРОВЕ В ОКЕАНЕ ИЛИ МОРЕ ПРОИЗВОДСТВО БОЕПРИПАСОВ И СКИДЫВАЙТЕ ИХ НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ !!!
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06.11.2022 01:28 Ответить
Если не хотят передавать боеприпасы, так передайте технологию изготовления боеприпасов
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06.11.2022 04:53 Ответить
Як не крути, а знайдеться якась паршива вівця в стаді...
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06.11.2022 06:22 Ответить
Правильно делают. В той стране в каждом доме м-16 и прочее стоит у выхода, военная форма у каждого, военно- обязанные по собственному желанию, и тетки тоже. Причина проста--- есть что защищать. Логика древняя, если у нас есть, а у вас нет--- так сделайте себе!
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06.11.2022 08:40 Ответить
А нахрена тогда Швейцария производит вооружение и боеприпасы если они никогда не могут быть применены в деле из=за принципа нейтралитета? Бред....
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06.11.2022 09:00 Ответить
чтобы дать, кому захочет, а кому - нет
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06.11.2022 22:51 Ответить
Они за бабки сейчас ведут проросийскую позицию, потому что там милиарди лежат росийские, похожая ситуация и с Израилем, да о чем говорить если в США заходит нефть Лукойла( на него санкции почему то не применили)))
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06.11.2022 10:21 Ответить
Эта хитрожопая страна всегда укрывала всяких комуняк и очень любит мордорские бабосы.
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06.11.2022 17:30 Ответить
 
 