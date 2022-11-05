Швейцария снова не позволила Германии реэкспортировать Украине боеприпасы
Швейцария снова отклонила запрос Германии на разрешение реэкспортировать производимые в Швейцарии боеприпасы в Украину.
Как пишет Голос Америки, в правительстве заявили, что такой шаг нарушит нейтралитет Швейцарии, поэтому одобрение передачи швейцарской военной техники Германией Украине все еще невозможно, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что в прошлом месяце министр обороны Германии Кристин Ламбрехт обратилась к правительству в Берне с просьбой предоставить разрешение на поставку 12 тыс. 400 снарядов швейцарского производства для зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard, которые Берлин уже поставил Украине для помощи в войне с Россией.
Однако министр экономики Швейцарии Ги Пармелен ответил также, как и правительство Швейцарии в июне, когда отклонило предварительный запрос.
"Согласно принципу равного отношения в законе о нейтралитете, Швейцария не может согласиться на запрос о передаче военного оборудования швейцарского происхождения Украине, пока последняя принимает участие в международном вооруженном конфликте", - заявило правительство.
"Поскольку правовая ситуация не изменилась, одобрение передачи швейцарской военной техники Германией Украине все еще невозможно", - говорят в правительстве.
35-миллиметровые снаряды были поставлены швейцарскими компаниями германской армии десятилетие назад при условии, что она не может реэкспортировать боеприпасы без разрешения Швейцарии.
На сайте правительства Германии в разделе о предоставлении военной помощи сообщается, что на сегодня среди прочего Украине передано 30 самоходных зенитных установок Gepard, включая около 6000 боеприпасов к ним.
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Почему-бы сегодняшней Германии не поставить эти боеприпасы Укураине нелегально? Кто там на поле боя будет считать сколько их ВСУ израсходовали? А если Швейцария захочет инспекцию немецкого склада-он может за 3 дня до этого загорется
Слава ЗСУ!!!
эти уроды отказали принять на лечение ГРАЖДАНСКИХ!!! детей и женщин, мотивируя, что а вдруг это партизаны или члены семьи ВСУ!!! и не приняли. Они ж "нейтральные".....
Этой страны ********* для меня больше не существует.
А после войны я бы подал на них и венгров в суд. За пособие рашизму.
Украина про*ла свою независимость, а потом ела своих детей.
Потому сейчас все сидят как мыши под веником и терпят, потому что 73% как минимум понимают: или так, или опять будем есть детей...
>Потому сейчас все сидят как мыши под веником и терпят, потому что 73% как минимум понимают: или так, или опять будем есть детей...
Якась така глибока думка, що до дна не досяг, щоб допетрати.
Чи то 73% це найрозумніші люди в Україні, а інші - дурні, чи що...
Роз'яснили б, а?
Мы изготовляем оружие, но продадим его, кому захотим.
Но чтобы не обидить друга владимира или друга адольфа, мы напоминаем, что мы нейтральная страна.
пусть горят в аду, гандоны
Мало фюрер по ним прошелся...
нейтральныхпассивных гомосексуалистов