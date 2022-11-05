Швейцария снова не позволила Германии реэкспортировать Украине боеприпасы

Швейцария снова отклонила запрос Германии на разрешение реэкспортировать производимые в Швейцарии боеприпасы в Украину.

Как пишет Голос Америки, в правительстве заявили, что такой шаг нарушит нейтралитет Швейцарии, поэтому одобрение передачи швейцарской военной техники Германией Украине все еще невозможно, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в прошлом месяце министр обороны Германии Кристин Ламбрехт обратилась к правительству в Берне с просьбой предоставить разрешение на поставку 12 тыс. 400 снарядов швейцарского производства для зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard, которые Берлин уже поставил Украине для помощи в войне с Россией.

Однако министр экономики Швейцарии Ги Пармелен ответил также, как и правительство Швейцарии в июне, когда отклонило предварительный запрос.

"Согласно принципу равного отношения в законе о нейтралитете, Швейцария не может согласиться на запрос о передаче военного оборудования швейцарского происхождения Украине, пока последняя принимает участие в международном вооруженном конфликте", - заявило правительство.

Читайте также: Швейцария не разрешила Германии передать Украине боеприпасы для "Гепардов"

"Поскольку правовая ситуация не изменилась, одобрение передачи швейцарской военной техники Германией Украине все еще невозможно", - говорят в правительстве.

35-миллиметровые снаряды были поставлены швейцарскими компаниями германской армии десятилетие назад при условии, что она не может реэкспортировать боеприпасы без разрешения Швейцарии.

На сайте правительства Германии в разделе о предоставлении военной помощи сообщается, что на сегодня среди прочего Украине передано 30 самоходных зенитных установок Gepard, включая около 6000 боеприпасов к ним.