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Новини Санкції проти Росії
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Закликаю Євросоюз ухвалити 9-й пакет "максимально потужних" санкцій проти Росії, - Кулеба

дмитро,кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Євросоюз ухвалити 9-й пакет санкцій проти Росії та зробити його максимально потужним.

"Давно вже перезріло питання про ухвалення 9-го санкційного пакету ЄС, але пакету все ще немає. Більше того, ми чуємо лише спроби розпочати серйозну роботу над його підготовкою. Така ситуація є абсолютно неприпустимою. Я закликаю всіх своїх колег до ЄС: і в Єврокомісії, і серед держав-членів ЄС відкинути будь-які сумніви чи втому, і почати та швидко завершити новий 9-й санкційний пакет, і зробити його максимально потужним", - сказав Кулеба на онлайн-брифінгу у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. 

Він наголосив, що якщо українці не втомилися, то решта Європи тим більше не має ні морального, ні політичного права втомлюватися.

"Особливу увагу треба приділяти санкціям, які гальмують та зупиняють ракетну індустрію РФ. Тобто здатність Росії виробляти нові ракети треба просто знищити для того, щоб вони не мали додаткового ресурсу для знищення українських міст, української енергетичної системи та українських громадян", - зазначив Кулеба.

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Глава МЗС додав, що Україна наполягає на необхідності повного енергетичного ембарго, продовження нафтового ембарго на північну гілку газопроводу "Дружба", заборону імпорту зрідженого газу з Росії.

"Ми закликаємо ввести санкції проти "Росатому" та призупинити права Росії у Міжнародному агентстві з атомної енергії", - заявив Кулеба.

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Він додав, що російська державна пропаганда в ЄС та інших країнах має бути повністю заборонена.

"Необхідно також розширювати індивідуальні санкції. Ми пропонуємо внести до списку всіх причетних до протиправних дій на ЗАЕС. Україна вже запровадила такі обмеження на національному рівні, і ми передали наш список до ЄС", - зазначив Кулеба.

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Автор: 

санкції (12131) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+6
Для росії страшними санкціями є тільки ембарго на нафту і газ.
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22.11.2022 19:52 Відповісти
+5
и массовый возврат детей-жен-любовниц-родителей кацапни всех уровней в родную говень...
нехер позаграницам шастать...
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22.11.2022 20:05 Відповісти
+3
Максимальный пакет - это когда панараССее наносятся массированые ракетно-бомбовые удары, чтоб и в мыслях не было лезть своим свинособачьим хлебалов в Украину и другие страны...
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22.11.2022 19:49 Відповісти
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Санкціями по санкціях --- шоб ні дихнути - ні перднути .
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22.11.2022 19:46 Відповісти
А стерилизация в данном касапском случае будет санкцией, или Божьей Благодатью для человечества??
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22.11.2022 19:49 Відповісти
Максимальный пакет - это когда панараССее наносятся массированые ракетно-бомбовые удары, чтоб и в мыслях не было лезть своим свинособачьим хлебалов в Украину и другие страны...
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22.11.2022 19:49 Відповісти
Для росії страшними санкціями є тільки ембарго на нафту і газ.
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22.11.2022 19:52 Відповісти
и массовый возврат детей-жен-любовниц-родителей кацапни всех уровней в родную говень...
нехер позаграницам шастать...
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22.11.2022 20:05 Відповісти
...та нє, хлопці....ну хоч лапті їм залиште..іздіваєтесь? і так їм трудно, бачте вже он соловйов рекомендував на тачанки ВАЗи пере роБЛЯТЬ
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22.11.2022 19:54 Відповісти
потужніших за іранськи?
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22.11.2022 20:01 Відповісти
Почніть з тих кацапів що в Україні ще бізнес крутять!
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22.11.2022 20:06 Відповісти
куліба закликає Європу на санкції проти русні, але кулібу чомусь зовсім не турбує, що в країні до сих пір успішно працюють масковський патріархат , і ТРЦ друга путіна ротерберга в центрі Києва.
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22.11.2022 20:37 Відповісти
А хто такий куліба
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22.11.2022 21:23 Відповісти
 
 