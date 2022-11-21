УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12200 відвідувачів онлайн
Новини Санкції проти Росії
2 140 24

Потрібен новий, 9-й пакет санкцій ЄС проти РФ, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський закликав країни-члени НАТО посилити санкції проти Росії.

Про це глава держави заявив під час виступу на щорічній сесії Парламентської асамблеї НАТО, інформує Цензор.НЕТ.

"Буде правильним, якщо ваші країни постійно посилюватимуть санкції проти Росії, яка стала повною протилежністю нашій із вами спільноті та найбільш антиєвропейською силою у світі. Саме постійне посилення санкцій не даватиме змоги державі-терористу адаптуватись і знаходити нові шляхи для забезпечення свого терору.

Потрібен новий, дев'ятий санкційний пакет Євросоюзу, нові санкції світу проти Росії за терор – одразу ж після обмеження експортних цін на російські енергоресурси", - наголосив президент.

Читайте: Прем’єри Польщі та Фінляндії підтримали конфіскацію російських активів на користь України: "Ми повинні вдарити по РФ сильніше, ніж вона очікує"

Автор: 

Зеленський Володимир (24374) санкції (12122) Євросоюз (13672)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+15
А що там з акторами "Сватів"? Чи вимагати санкції від країн світу - то одне, а стосунки між "кварталом" і "сватами" - інше: то ж "громадянська віна" буде серед цього цирку і найвеличніше буде втрачати по 7млрд на місяць!
Зупинив ракетну програму - вимагає ракети та "закриття неба"
Загнав економіку під плінтус (ще до "корони") - вимагає допомоги в майже усіх сферах економіки
Зруйнував систему безпеки та оборони країни - вимагає посилити тиск на окупанта
Обклався зрадниками, але воює з патріотами...

"Єдиний анал" в режимі 24/7 намагається відбілити цих покидьків і відвернути увагу від намагання узурпувати владу...
Їм війна зараз "на руку", бо не буде Майдану. Але най навіть не сподіваються, що після нашої Перемоги вони лишаться "білими та пухнастими"! Гілляк та ліхтарів хватить на всіх!
показати весь коментар
21.11.2022 17:31 Відповісти
+14
Сам введи пакет проти гнід, а потім тренди
показати весь коментар
21.11.2022 17:27 Відповісти
+11
пакет санкцій проти внутрішніх колаборантів. Заблокувати іноземні рахунки опежопникам та слугам, на чолі з "презедентом" ))))
показати весь коментар
21.11.2022 17:22 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
пакет санкцій проти внутрішніх колаборантів. Заблокувати іноземні рахунки опежопникам та слугам, на чолі з "презедентом" ))))
показати весь коментар
21.11.2022 17:22 Відповісти
******* цинічний чудово доїть москальський бізнес в Україні.
показати весь коментар
21.11.2022 17:27 Відповісти
Сам введи пакет проти гнід, а потім тренди
показати весь коментар
21.11.2022 17:27 Відповісти
А що там з акторами "Сватів"? Чи вимагати санкції від країн світу - то одне, а стосунки між "кварталом" і "сватами" - інше: то ж "громадянська віна" буде серед цього цирку і найвеличніше буде втрачати по 7млрд на місяць!
Зупинив ракетну програму - вимагає ракети та "закриття неба"
Загнав економіку під плінтус (ще до "корони") - вимагає допомоги в майже усіх сферах економіки
Зруйнував систему безпеки та оборони країни - вимагає посилити тиск на окупанта
Обклався зрадниками, але воює з патріотами...

"Єдиний анал" в режимі 24/7 намагається відбілити цих покидьків і відвернути увагу від намагання узурпувати владу...
Їм війна зараз "на руку", бо не буде Майдану. Але най навіть не сподіваються, що після нашої Перемоги вони лишаться "білими та пухнастими"! Гілляк та ліхтарів хватить на всіх!
показати весь коментар
21.11.2022 17:31 Відповісти
Смішно і огидно чути подібні вимоги до ЄС, і залишати кацапських функціонерів в Україні.. зацматись з ними спільними кримінальними і напівкримінальними справами...
показати весь коментар
21.11.2022 17:39 Відповісти
А кацапський бізнес в Україні закрити слабо?!!! Чи це теж закордоном мають зробити?!!!
показати весь коментар
21.11.2022 17:40 Відповісти
Як мінімум 3 пакета в тебе є, даси', і все покращиться
показати весь коментар
21.11.2022 17:44 Відповісти
Так, полностью лишить кацапов валютной выручки. Чтоб грелись своими же кизяками и ходили срать на ямы ещё лет 100-200
показати весь коментар
21.11.2022 17:44 Відповісти
До лампочки эти санкции по крайней мере те что были. Пример Иран наверно лет 30 под санкциями, разрабатывает относительно приличное вооружение, активно вёл насколько войн, пытается разрабатывать ядерное оружие
показати весь коментар
21.11.2022 17:46 Відповісти
ни хрена не до лампочки поедь поживи в Иране . а вот рашке да - пока китай и индия не введут эмбарго рашку быстро не нагнуть
показати весь коментар
21.11.2022 17:54 Відповісти
Ничего подобного!!! Иран относится к группе стран со средним доходом: в 2020 г. этот показатель составлял 13300$ Для сравнения: в Рашке в 2020 г. ВВП на душу населения составлял10100$
показати весь коментар
21.11.2022 18:05 Відповісти
- Таварыщ гэнэрал! Табэ пакэт!
- Не "табэ" а "Вам"!
- Мнэ??? Мнэ он нах нэ нужен! (с)
показати весь коментар
21.11.2022 17:52 Відповісти
-Таварыш генерал, к табэ жена!
-Не к табе а к Вам!
-К нам ана вчера прыходила
показати весь коментар
21.11.2022 18:18 Відповісти
- На вас муха.
- На мну?
- Не на мну, а на мне.
- На вам?
- Не на вам, а на вас.
- Опять на мну? Какой шустрый мух.
показати весь коментар
21.11.2022 18:36 Відповісти
Після зернових перемовин Зелі з Путлером, ЄС 8-м пакетом санкций скасував 7-ий пакет санкций. Після цих перемовин з Путлером ЄС 9-им пакетом скасує все те що є в 6-ому. Звичайно що з порту Южний буде експортуваться газ для потреб Московії.
показати весь коментар
21.11.2022 17:54 Відповісти
Ilija k Я Українець!
@Ilijak5
·
20 лист.
Тепер усі дізналися, що Херсонщина, як і Харківщина розмовляє українською, тільки от різні владні підараси і медіаповії в телевізорі перекладають їх слова на окупантську.... Чого це?
показати весь коментар
21.11.2022 18:02 Відповісти
після кожного пакету, треба додавати пункт: Залишається в дії, поки ви потвори не з...нете з України, і не виплатите репарації
показати весь коментар
21.11.2022 18:11 Відповісти
Якщо 8 не допомогли,то і 25 пакет не допоможе.
показати весь коментар
21.11.2022 18:12 Відповісти
Буде правильним, якщо ваші країни постійно посилюватимуть санкції проти Росії, Джерело:

А буде правильним позбавитись агентів ФСБ, про яких кричать партнери?
Буде правильним посадити корупціонерів, як Рєзнічєнко?
Буде правильним сказати врешті, хто, *****, розмінував Чонгар і здав південь?
показати весь коментар
21.11.2022 18:18 Відповісти
показати весь коментар
21.11.2022 18:52 Відповісти
А коли держава свій пакет прийме проти сепаратистів і партійців сепаратистів типу опзж? Ця сволота повинна бути перевірена СБУ і не мати права посідати будь яку державну посаду і не мати права приймати участь в виборах.
показати весь коментар
21.11.2022 19:47 Відповісти
..нужен превентивный удар по ***********
показати весь коментар
21.11.2022 21:13 Відповісти
Уволь Ермака!!!
показати весь коментар
21.11.2022 22:08 Відповісти
наш красень просто немає стримання - йому всі зобов'язані! "давай те! давай це! давай ще більше!!" може трохи тон змінити? і не верещати? головне, щоб не сталося як в казочці про золоту рибку
показати весь коментар
22.11.2022 01:43 Відповісти
 
 