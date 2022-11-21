Потрібен новий, 9-й пакет санкцій ЄС проти РФ, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський закликав країни-члени НАТО посилити санкції проти Росії.

Про це глава держави заявив під час виступу на щорічній сесії Парламентської асамблеї НАТО, інформує Цензор.НЕТ.

"Буде правильним, якщо ваші країни постійно посилюватимуть санкції проти Росії, яка стала повною протилежністю нашій із вами спільноті та найбільш антиєвропейською силою у світі. Саме постійне посилення санкцій не даватиме змоги державі-терористу адаптуватись і знаходити нові шляхи для забезпечення свого терору.

Потрібен новий, дев'ятий санкційний пакет Євросоюзу, нові санкції світу проти Росії за терор – одразу ж після обмеження експортних цін на російські енергоресурси", - наголосив президент.

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