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Потрібен новий, 9-й пакет санкцій ЄС проти РФ, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський закликав країни-члени НАТО посилити санкції проти Росії.
Про це глава держави заявив під час виступу на щорічній сесії Парламентської асамблеї НАТО, інформує Цензор.НЕТ.
"Буде правильним, якщо ваші країни постійно посилюватимуть санкції проти Росії, яка стала повною протилежністю нашій із вами спільноті та найбільш антиєвропейською силою у світі. Саме постійне посилення санкцій не даватиме змоги державі-терористу адаптуватись і знаходити нові шляхи для забезпечення свого терору.
Потрібен новий, дев'ятий санкційний пакет Євросоюзу, нові санкції світу проти Росії за терор – одразу ж після обмеження експортних цін на російські енергоресурси", - наголосив президент.
Топ коментарі
+15 Evgeny N
показати весь коментар21.11.2022 17:31 Відповісти Посилання
+14 Яна Чорновола
показати весь коментар21.11.2022 17:27 Відповісти Посилання
+11 lammer ya
показати весь коментар21.11.2022 17:22 Відповісти Посилання
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Зупинив ракетну програму - вимагає ракети та "закриття неба"
Загнав економіку під плінтус (ще до "корони") - вимагає допомоги в майже усіх сферах економіки
Зруйнував систему безпеки та оборони країни - вимагає посилити тиск на окупанта
Обклався зрадниками, але воює з патріотами...
"Єдиний анал" в режимі 24/7 намагається відбілити цих покидьків і відвернути увагу від намагання узурпувати владу...
Їм війна зараз "на руку", бо не буде Майдану. Але най навіть не сподіваються, що після нашої Перемоги вони лишаться "білими та пухнастими"! Гілляк та ліхтарів хватить на всіх!
- Не "табэ" а "Вам"!
- Мнэ??? Мнэ он нах нэ нужен! (с)
-Не к табе а к Вам!
-К нам ана вчера прыходила
- На мну?
- Не на мну, а на мне.
- На вам?
- Не на вам, а на вас.
- Опять на мну? Какой шустрый мух.
@Ilijak5
·
20 лист.
Тепер усі дізналися, що Херсонщина, як і Харківщина розмовляє українською, тільки от різні владні підараси і медіаповії в телевізорі перекладають їх слова на окупантську.... Чого це?
А буде правильним позбавитись агентів ФСБ, про яких кричать партнери?
Буде правильним посадити корупціонерів, як Рєзнічєнко?
Буде правильним сказати врешті, хто, *****, розмінував Чонгар і здав південь?