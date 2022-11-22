Призываю Евросоюз принять 9-й пакет "максимально мощных" санкций против России, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Евросоюз принять 9-й пакет санкций против России и сделать его максимально мощным.

"Давно уже перезрел вопрос о принятии 9-го санкционного пакета ЕС, но пакета все еще нет. Более того, мы слышим лишь о попытках начать серьезную работу над его подготовкой. Такая ситуация абсолютно недопустима. Я призываю всех своих коллег в ЕС: и в Еврокомиссии, и среди государств-членов ЕС - отбросить любые сомнения или усталость, и начать и быстро завершить новый 9-й санкционный пакет, и сделать его максимально мощным", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге во вторник, передает Цензор.НЕТ из ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он подчеркнул, что если украинцы не устали, то остальная Европа тем более не имеет ни морального, ни политического права уставать.

"Особенное внимание надо уделять санкциям, которые тормозят и останавливают ракетную индустрию РФ. То есть способность России производить новые ракеты надо просто уничтожить для того, чтобы у них не было дополнительного ресурса для уничтожения украинских городов, украинской энергетической системы и украинских граждан", - отметил Кулеба.

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Глава МИД добавил, что Украина настаивает на необходимости полного энергетического эмбарго, продлении нефтяного эмбарго на северную ветвь газопровода "Дружба", запрете импорта сжиженного газа из России.

"Мы призываем ввести санкции против "Росатома" и приостановить права России в Международном агентстве по атомной энергии", - заявил Кулеба.

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Он добавил, что российская государственная пропаганда в ЕС и других странах должна быть полностью запрещена.

"Необходимо также расширять индивидуальные санкции. Мы предлагаем внести в список всех причастных к противоправным действиям на ЗАЭС. Украина уже ввела такие ограничения на национальном уровне, и мы передали наш список в ЕС", - отметил Кулеба.

"Необходимо также расширять индивидуальные санкции. Мы предлагаем внести в список всех причастных к противоправным действиям на ЗАЭС. Украина уже ввела такие ограничения на национальном уровне и мы передали наш список в ЕС", - отметил Кулеба.

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