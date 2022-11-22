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Новости Санкции против России
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Призываю Евросоюз принять 9-й пакет "максимально мощных" санкций против России, - Кулеба

дмитро,кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Евросоюз принять 9-й пакет санкций против России и сделать его максимально мощным.

"Давно уже перезрел вопрос о принятии 9-го санкционного пакета ЕС, но пакета все еще нет. Более того, мы слышим лишь о попытках начать серьезную работу над его подготовкой. Такая ситуация абсолютно недопустима. Я призываю всех своих коллег в ЕС: и в Еврокомиссии, и среди государств-членов ЕС - отбросить любые сомнения или усталость, и начать и быстро завершить новый 9-й санкционный пакет, и сделать его максимально мощным", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге во вторник, передает Цензор.НЕТ из ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он подчеркнул, что если украинцы не устали, то остальная Европа тем более не имеет ни морального, ни политического права уставать.

"Особенное внимание надо уделять санкциям, которые тормозят и останавливают ракетную индустрию РФ. То есть способность России производить новые ракеты надо просто уничтожить для того, чтобы у них не было дополнительного ресурса для уничтожения украинских городов, украинской энергетической системы и украинских граждан", - отметил Кулеба.

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Глава МИД добавил, что Украина настаивает на необходимости полного энергетического эмбарго, продлении нефтяного эмбарго на северную ветвь газопровода "Дружба", запрете импорта сжиженного газа из России.

"Мы призываем ввести санкции против "Росатома" и приостановить права России в Международном агентстве по атомной энергии", - заявил Кулеба.

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Он добавил, что российская государственная пропаганда в ЕС и других странах должна быть полностью запрещена.

"Необходимо также расширять индивидуальные санкции. Мы предлагаем внести в список всех причастных к противоправным действиям на ЗАЭС. Украина уже ввела такие ограничения на национальном уровне, и мы передали наш список в ЕС", - отметил Кулеба.

"Необходимо также расширять индивидуальные санкции. Мы предлагаем внести в список всех причастных к противоправным действиям на ЗАЭС. Украина уже ввела такие ограничения на национальном уровне и мы передали наш список в ЕС", - отметил Кулеба.

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Автор: 

санкции (11485) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+6
Для росії страшними санкціями є тільки ембарго на нафту і газ.
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22.11.2022 19:52 Ответить
+5
и массовый возврат детей-жен-любовниц-родителей кацапни всех уровней в родную говень...
нехер позаграницам шастать...
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22.11.2022 20:05 Ответить
+3
Максимальный пакет - это когда панараССее наносятся массированые ракетно-бомбовые удары, чтоб и в мыслях не было лезть своим свинособачьим хлебалов в Украину и другие страны...
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22.11.2022 19:49 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Санкціями по санкціях --- шоб ні дихнути - ні перднути .
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22.11.2022 19:46 Ответить
А стерилизация в данном касапском случае будет санкцией, или Божьей Благодатью для человечества??
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22.11.2022 19:49 Ответить
Максимальный пакет - это когда панараССее наносятся массированые ракетно-бомбовые удары, чтоб и в мыслях не было лезть своим свинособачьим хлебалов в Украину и другие страны...
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22.11.2022 19:49 Ответить
Для росії страшними санкціями є тільки ембарго на нафту і газ.
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22.11.2022 19:52 Ответить
и массовый возврат детей-жен-любовниц-родителей кацапни всех уровней в родную говень...
нехер позаграницам шастать...
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22.11.2022 20:05 Ответить
...та нє, хлопці....ну хоч лапті їм залиште..іздіваєтесь? і так їм трудно, бачте вже он соловйов рекомендував на тачанки ВАЗи пере роБЛЯТЬ
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22.11.2022 19:54 Ответить
потужніших за іранськи?
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22.11.2022 20:01 Ответить
Почніть з тих кацапів що в Україні ще бізнес крутять!
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22.11.2022 20:06 Ответить
куліба закликає Європу на санкції проти русні, але кулібу чомусь зовсім не турбує, що в країні до сих пір успішно працюють масковський патріархат , і ТРЦ друга путіна ротерберга в центрі Києва.
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22.11.2022 20:37 Ответить
А хто такий куліба
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22.11.2022 21:23 Ответить
 
 