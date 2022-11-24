На енергоблоках Рівненської, Південноукраїнської та Хмельницької АЕС проводяться пускові операції, - "Енергоатом"

Сьогодні зранку, 24 листопада 2022 року, Запорізька АЕС отримала живлення власних потреб від енергосистеми України.

Про це повідомив президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін, передає Цензор.НЕТ.

"Всі дизель-генератори відключені та переведені в режим чергування. На енергоблоках Рівненської, Південноукраїнської та Хмельницької АЕС проводяться пускові операції. Протягом дня за готовності енергосистеми блоки цих станцій будуть підключені до електромережі, постачання електроенергії для потреб наших громадян та економіки країни буде поновлено", - пояснив він.

За словами Котіна, уперше за 40-річну історію української атомної енергетики всі енергоблоки АЕС були відключені.

"Подібна ситуація передбачена регламентами експлуатації атомних станцій, які обладнані надійними системами безпеки, а персонал має необхідний рівень кваліфікації та знань для оперативного реагування. Однак це не повинно заспокоювати. Адже існує реальна небезпека ядерної та радіаційної катастрофи, що несуть обстріли всієї території України російськими крилатими та балістичними ракетами, та величезний ризик ураження атомних станцій", - наголосив він.

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