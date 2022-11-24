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На енергоблоках Рівненської, Південноукраїнської та Хмельницької АЕС проводяться пускові операції, - "Енергоатом"

заес,аес,запорізька

Сьогодні зранку, 24 листопада 2022 року, Запорізька АЕС отримала живлення власних потреб від енергосистеми України.

Про це повідомив президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін, передає Цензор.НЕТ.

"Всі дизель-генератори відключені та переведені в режим чергування. На енергоблоках Рівненської, Південноукраїнської та Хмельницької АЕС проводяться пускові операції. Протягом дня за готовності енергосистеми блоки цих станцій будуть підключені до електромережі, постачання електроенергії для потреб наших громадян та економіки країни буде поновлено", - пояснив він.

За словами Котіна, уперше за 40-річну історію української атомної енергетики всі енергоблоки АЕС були відключені.

"Подібна ситуація передбачена регламентами експлуатації атомних станцій, які обладнані надійними системами безпеки, а персонал має необхідний рівень кваліфікації та знань для оперативного реагування.  Однак це не повинно заспокоювати. Адже існує реальна небезпека ядерної та радіаційної катастрофи, що несуть обстріли всієї території України російськими крилатими та балістичними ракетами, та величезний ризик ураження атомних станцій", - наголосив він.

Також читайте: У Львові відновили енергопостачання, але може не бути електрики через планові відключення, - Садовий

Автор: 

енергетика (2620) Енергоатом (1648) електроенергія (6267) Петро Котін (111)


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Топ коментарі
+3
Та не пишіть. Бо цапи знову нас обстріляють.
Фактично їм треба тиждень, щоб підготувати нові атаки
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24.11.2022 13:09 Відповісти
+2
не згоден,наші ППО красуньчики,роблять все що в їх силах на 120%
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24.11.2022 13:26 Відповісти
+2
Не пишіть цю ахінею під кожним постом про електроенергію. Є норми і регламенти яких необхідно дотримуватись (і яких дотримується АВТОМАТИКА), бо якщо не відключити, то може бути гірше
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24.11.2022 13:27 Відповісти
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Та не пишіть. Бо цапи знову нас обстріляють.
Фактично їм треба тиждень, щоб підготувати нові атаки
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24.11.2022 13:09 Відповісти
Яка потреба була зупиняти енергоблоки? Хто дав команду припиняти енергоживлення України? Диспетчера під трибунал!
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24.11.2022 13:14 Відповісти
ви ж не знаєте куди влучили россійські террористи?! може по розподільчим вузлам! чи знаєте?
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24.11.2022 13:19 Відповісти
ТЕС Ахметова мали працювати на мінімалках а більшість генерації мало бути покладено на АЕС, тоді б ракетні удари не призвели до блекауту, бо ТЕС не були б ціллю ракет а вимкнені АЕС можна було швидко компенсувати за рахунок збільшення потужності енергоблоків ТЕС. Але Ахметов продавив через Міненерго 27%+ генерації на своїх ТЕС, що призвело до зупинки енергоблоків АЕС і як результат ми отримали блекаут, бо ТЕС стали ціллю ракет, а компенсувати потужність відключених енергоблоків ТЕС не було чим, а планова потужність енергоблоків АЕС була настільки низькою, що енергосистема посипалась.
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30.11.2022 07:59 Відповісти
Важко без мізків жити?
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24.11.2022 13:20 Відповісти
Не пишіть цю ахінею під кожним постом про електроенергію. Є норми і регламенти яких необхідно дотримуватись (і яких дотримується АВТОМАТИКА), бо якщо не відключити, то може бути гірше
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24.11.2022 13:27 Відповісти
Я їй про це й натякую, то ви мабуть їй відповідали
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24.11.2022 13:33 Відповісти
Так, не вам
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24.11.2022 13:38 Відповісти
380 у розетках.
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24.11.2022 13:54 Відповісти
В нас перед відключенням, в розетці 230В, перед відключенням було 280
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24.11.2022 13:58 Відповісти
автоматика? А команды с банковой? И почему три АЭС сразу? Вас зеленомордые за лошар держат, сказки "про пиковые нагрузки" рассказывают. а вы и рады. Какие пиковые нагрузки на хер по всей стране? Есди часть территории оккупирована, предприятия стоят, миллионы уехали за границу, отключив ТВ, компы и холодильники? В 90-х тоже "пиковые нагрузки" были... ************** шло в Румынию, Польшу, Венгрию, Молдову за баксы, а свое за купоны-фантики и в темноте посидят
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24.11.2022 14:37 Відповісти
Мені достатньо тих знань, яких я здобув в університеті, навчаючись на енергетика, а не те, що розповідають в ОП чи ще десь.
Нікому не вигідно зупиняти АЕС чи будь-які інші станції, окрім як в цілях безпеки, щоб ви недоконспірологи чи порохоботи не думали.
Чи ви реально думаєте, що в ОП є кнопка "вирубити всім електрику"?
PS. Прочитайте, що таке "добовий графік використання електроенергії"
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24.11.2022 14:58 Відповісти
В интернете можно присвоить себе любой титул, любую степень в какой хочешь науке . Кроме галиматьи которую пишут в большинстве СМИ и распространяют всякие експерды, есть способность анализа доступной информации. Так, на "ЦН" 22.11.22 была новость - "завтра по всей территории Украины будут отключения электроэнергии" и на Громадском" - "В Украине 23 ноября будут применять плановые отключения электричества во всех областях"
Ну и вишенка на торте. Есть товарищ . Работает в облэнерго. На вопрос- на сколько отключили, он ответил "на сутки". Свет дали через 23 часа.. Совпадение?
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24.11.2022 15:25 Відповісти
А у тебя мозги есть? очень сомнительно.
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24.11.2022 14:24 Відповісти
Базові поняття як працює енергосистема є? Дуже сумнівно.
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24.11.2022 16:57 Відповісти
В мене є більше, ніж вигадки зелених йолопів та їх підлабузників. Нагадати, про вілові відключення 90-х років? Якщо не второпав, щось пояснювати даремна справа
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24.11.2022 17:20 Відповісти
Те що ти баран, я вже зрозумів, можешь не продовжувати. До чого ти до мене Зеленського приплів я не зрозумів.
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24.11.2022 18:08 Відповісти
Слушай сюда, ишак задроченній. Я твой рот имел. Ты понял муж куриыі?.
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24.11.2022 19:51 Відповісти
О, кацапська гей-аргументація пішла в хід
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25.11.2022 11:49 Відповісти
Який трибунал? Є норми і регламенти, які написані не просто так
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24.11.2022 13:29 Відповісти
якщо в них є тиждень для підготовки нової атаки це значить що фактично у нас є тиждень для підготовки нашого ПВО..це працює в обидві сорони
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24.11.2022 13:17 Відповісти
не згоден,наші ППО красуньчики,роблять все що в їх силах на 120%
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24.11.2022 13:26 Відповісти
Хочу висловити свою думку. У мене є сумнів, чи біла потреба відключати енергоблоки Рівненської, Південноукраїнської та Хмельницької АЕС. Може Енергоатом України захопили кацапи і так Україні шкодять. Чи можливо це перевірити
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24.11.2022 14:13 Відповісти
Енергоблоки вимикає автоматика, яка виконує запрограмовані дії, відповідно до регламенту і норм, а не різних хотілок
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24.11.2022 14:20 Відповісти
Електрики у України вистачає, використовується Зе владою правда трохи по дебільному,
частково на експорт. Диму без вогню не буває.
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24.11.2022 15:03 Відповісти
 
 