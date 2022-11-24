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Румунія визнала Голодомор геноцидом українського народу

парламент,румунія

Сенатори та депутати проголосували 248 голосами "за" і одним "утримався" за Декларацію парламенту щодо засудження навмисного голоду 1932-1933 років в Україні

Про це із посиланням на Agepress повідомляє РБК-Україна, інформує Цензор.НЕТ

Депутат від правлячої Національної ліберальної партії Александру Мурару зазначив, що Румунія через історичне рішення приєднується до демократичних країн світу, які визнають і беруть на себе не лише вшанування пам’яті голоду 1932-1933 років, але й "визнання геноциду, систематичних дій, прямих, цинічних, злочинних дій Радянського Союзу та його керівників щодо фізичного знищення української нації".

"Голодомор був унікальним вбивством на території Радянського Союзу за масштабами, темпами та характером злочинів, скоєних керівниками та інституціями Радянського Союзу. На початку 1930-х років мужність і рішучість українців чинити опір колективізації викликали нестримну ненависть тоталітарної системи. Історики підрахували, що на початку 1930-х років відбулося понад 4000 повстань та місцевих повстань проти колективізації, оподаткування, терору та насильства з боку радянської влади... Втрати людських життів склали близько 10 млн жертв. Реальні цифри ніколи не будуть відомі", - сказав він.

У декларації також рішуче засуджується аналогічний злочинний метод, за допомогою якого румуни в Бессарабії були піддані навмисному, штучному голоду з метою примусової колективізації в 1946-1947 роках, і висловлюється підтримка захисту та поваги основних прав і свобод людини.

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Автор: 

голодомор (402) Румунія (1195)


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24.11.2022 13:36 Відповісти
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24.11.2022 13:48 Відповісти
big respect
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24.11.2022 13:51 Відповісти
Дякуємо. Саме в такі важкі часи стає зрозуміло - хто друг, хто брат, а хто так собі .
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24.11.2022 13:59 Відповісти
Дякуємо. Саме в такі важкі часи стає зрозуміло - хто друг, хто брат, а хто так собі .
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24.11.2022 15:19 Відповісти
Вірне рішення.
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24.11.2022 19:27 Відповісти
А як там Ізраїль?
При тому що Україна визнала Голокост.
При тому що Україна сплачує пенсії євреям що переїхали до Ізраїлю. І якщо я нічого не пропустив прямо зараз Україна сплачує пенсії в Ізраїль.
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24.11.2022 20:24 Відповісти
Последнее время румыны ведут себя как настоящие друзья
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24.11.2022 22:39 Відповісти
Спасибо!!
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24.11.2022 22:48 Відповісти
 
 