Румунія визнала Голодомор геноцидом українського народу

Сенатори та депутати проголосували 248 голосами "за" і одним "утримався" за Декларацію парламенту щодо засудження навмисного голоду 1932-1933 років в Україні

Про це із посиланням на Agepress повідомляє РБК-Україна, інформує Цензор.НЕТ.

Депутат від правлячої Національної ліберальної партії Александру Мурару зазначив, що Румунія через історичне рішення приєднується до демократичних країн світу, які визнають і беруть на себе не лише вшанування пам’яті голоду 1932-1933 років, але й "визнання геноциду, систематичних дій, прямих, цинічних, злочинних дій Радянського Союзу та його керівників щодо фізичного знищення української нації".

"Голодомор був унікальним вбивством на території Радянського Союзу за масштабами, темпами та характером злочинів, скоєних керівниками та інституціями Радянського Союзу. На початку 1930-х років мужність і рішучість українців чинити опір колективізації викликали нестримну ненависть тоталітарної системи. Історики підрахували, що на початку 1930-х років відбулося понад 4000 повстань та місцевих повстань проти колективізації, оподаткування, терору та насильства з боку радянської влади... Втрати людських життів склали близько 10 млн жертв. Реальні цифри ніколи не будуть відомі", - сказав він.

У декларації також рішуче засуджується аналогічний злочинний метод, за допомогою якого румуни в Бессарабії були піддані навмисному, штучному голоду з метою примусової колективізації в 1946-1947 роках, і висловлюється підтримка захисту та поваги основних прав і свобод людини.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський запропонував Британії визнати Голодомор геноцидом українців