УКР
На околицях Запоріжжя пролунали вибухи

За інформацією секретаря Запорізької міськради, на околицях Запоріжжя пролунали вибухи. За попередньою інформацією, у місті прильотів не зафіксовано.

Близько 20:50 у Запоріжжі було чутно звуки вибухів. Після цього в області була оголошена повітряна тривога. За інформацією в.о міського голови Анатолія Куртєва вибухи пролунали на околицях Запоріжжя, передає Цензор.НЕТ.

"На околицях Запоріжжя пролунали вибухи. За попередньою інформацією прильотів у місті не зафіксовано. Деталі уточнюються. Перебувайте у безпечних місцях", - закликав він.

Коментувати
Москалі пітараси
24.11.2022 22:40 Відповісти
так і не посперечаєшся ж
24.11.2022 22:42 Відповісти
То ганьба людської раси.
24.11.2022 22:49 Відповісти
А де Ви там побачити люоей чи якусь расу ?
24.11.2022 23:03 Відповісти
Ну то ганьба свинячого та собачого біологічних видів...
24.11.2022 23:10 Відповісти
25.11.2022 00:18 Відповісти
 
 