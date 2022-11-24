За інформацією секретаря Запорізької міськради, на околицях Запоріжжя пролунали вибухи. За попередньою інформацією, у місті прильотів не зафіксовано.

Близько 20:50 у Запоріжжі було чутно звуки вибухів. Після цього в області була оголошена повітряна тривога. За інформацією в.о міського голови Анатолія Куртєва вибухи пролунали на околицях Запоріжжя, передає Цензор.НЕТ.

"На околицях Запоріжжя пролунали вибухи. За попередньою інформацією прильотів у місті не зафіксовано. Деталі уточнюються. Перебувайте у безпечних місцях", - закликав він.

