На околицях Запоріжжя пролунали вибухи
За інформацією секретаря Запорізької міськради, на околицях Запоріжжя пролунали вибухи. За попередньою інформацією, у місті прильотів не зафіксовано.
Близько 20:50 у Запоріжжі було чутно звуки вибухів. Після цього в області була оголошена повітряна тривога. За інформацією в.о міського голови Анатолія Куртєва вибухи пролунали на околицях Запоріжжя, передає Цензор.НЕТ.
"На околицях Запоріжжя пролунали вибухи. За попередньою інформацією прильотів у місті не зафіксовано. Деталі уточнюються. Перебувайте у безпечних місцях", - закликав він.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Oleg Zaporogec
показати весь коментар24.11.2022 22:40 Відповісти Мені подобається 6 Посилання
Артур Пирожков #156165
показати весь коментар24.11.2022 22:42 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Порохобандерівець
показати весь коментар24.11.2022 22:49 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Ольга Слепцова
показати весь коментар24.11.2022 23:03 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Robert Bodnar
показати весь коментар24.11.2022 23:10 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Jimmy Hill
показати весь коментар25.11.2022 00:18 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль