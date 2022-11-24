На війні в Україні зникли безвісти понад 15 тисяч осіб, - Міжнародна комісія зі зниклих безвісти
Процес розслідування справ зниклих безвісти в Україні триватиме роки.
За оцінкою міжнародної комісії зі зниклих безвісти (ICMP), понад 15 тисяч людей зникли під час повномасштабної війни в Україні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
Як повідомив директор ICMP по Європі Метью Холлідей в коментарі Reuters, неясно, скільки людей були насильно переміщені, утримуються під вартою в Росії, розлучені зі своїми сім'ями або померли і були поховані в імпровізованих могилах.
За словами Холлідей, цифра в 15 000 є консервативною оцінкою, якщо врахувати, що тільки в Маріуполі, за інформацією влади, 25 000 осіб або загинули, або зникли безвісти.
"Цифри величезні, і проблеми, з якими стикається Україна, величезні", – сказав Холлідей.
Процес розслідування справ зниклих безвісти в Україні триватиме роки навіть після припинення бойових дій, зазначив директор ICMP.
