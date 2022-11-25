УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4816 відвідувачів онлайн
Новини Війна
16 418 105

Рішення, яке не передбачає деокупації Криму, - марна трата часу, - Зеленський

зеленський

Президент України Володимир Зеленський закликає не гаяти час на варіанти, які не передбачають деокупації Криму.

Про це Зеленський сказав в інтерв’ю Financial Times, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланям на УП.

"Я розумію, що всі спантеличені ситуацією та тим, що буде з Кримом. Якщо хтось готовий запропонувати нам шлях щодо деокупації Криму невійськовим шляхом, я буду тільки за… Якщо рішення не передбачає деокупацію і Крим є частиною Російської Федерації, ніхто не повинен марнувати на це свій час. Це марна трата часу", - наглосив президент.

Як пише видання, деякі західні партнери занепокоєні тим, що будь-яка спроба України повернути Крим може призвести до небезпечної ескалації з боку Москви, можливо, навіть до застосування ядерної зброї.

Зеленський зазначив, що доля Криму піднімається на міжнародний порядок денний. Президент також заявив, що атаки на об'єкти цивільної інфраструктури свідчать про те, що Москва не має наміру вести переговори про припинення війни.

Зеленський підкреслив, що нова стратегія Росії зі знищення інфраструктури України і занурення її в темряву не послабить рішучість країни звільнити всі окуповані землі. Президент знову наголосив, що довготривалого врегулювання війни не буде, якщо Росія не піде з усіх окупованих нею територій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міноборони про прогнози щодо "паузи у війні" взимку: "Напевно, не засмагали у січні у Криму"

"Ми повинні повернути всі землі… Якщо ви не можете повернути свою землю повністю, війна просто заморожується. Це питання часу, коли вона відновиться", - пояснив Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (25545) Крим (14244)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+57
Я ніколи не був фанатом Зеленського, але про Крим це правда.
показати весь коментар
25.11.2022 00:22 Відповісти
+54
Крым даже важнее чем дамбас. Крым ето ворота в Азовское море и как уже все заметили, без возвращения крыма никогда не будет спокойствия в Черном море для наших судов и портов. Я уже не говорю что крым является плацдармом для очередной попытки росийского наступления
показати весь коментар
25.11.2022 00:30 Відповісти
+39
Кацапів вже раз виганяли з Криму. І ще раз виженемо ту наволоч.
показати весь коментар
25.11.2022 00:26 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Вот это правильно....Без Крыма Зеле дорога в ростов
показати весь коментар
25.11.2022 14:49 Відповісти
Маю надію що і з Кримом теж.
показати весь коментар
25.11.2022 16:21 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 