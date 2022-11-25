Рішення, яке не передбачає деокупації Криму, - марна трата часу, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський закликає не гаяти час на варіанти, які не передбачають деокупації Криму.

Про це Зеленський сказав в інтерв’ю Financial Times, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланям на УП.

"Я розумію, що всі спантеличені ситуацією та тим, що буде з Кримом. Якщо хтось готовий запропонувати нам шлях щодо деокупації Криму невійськовим шляхом, я буду тільки за… Якщо рішення не передбачає деокупацію і Крим є частиною Російської Федерації, ніхто не повинен марнувати на це свій час. Це марна трата часу", - наглосив президент.

Як пише видання, деякі західні партнери занепокоєні тим, що будь-яка спроба України повернути Крим може призвести до небезпечної ескалації з боку Москви, можливо, навіть до застосування ядерної зброї.

Зеленський зазначив, що доля Криму піднімається на міжнародний порядок денний. Президент також заявив, що атаки на об'єкти цивільної інфраструктури свідчать про те, що Москва не має наміру вести переговори про припинення війни.

Зеленський підкреслив, що нова стратегія Росії зі знищення інфраструктури України і занурення її в темряву не послабить рішучість країни звільнити всі окуповані землі. Президент знову наголосив, що довготривалого врегулювання війни не буде, якщо Росія не піде з усіх окупованих нею територій.

"Ми повинні повернути всі землі… Якщо ви не можете повернути свою землю повністю, війна просто заморожується. Це питання часу, коли вона відновиться", - пояснив Зеленський.