2 949 34

Потреби ЗСУ в зимовій формі забезпечені, - Міноборони

форма

Міністерство оборони вже передало Збройним силам України достатню кількість зимової форми, аби забезпечити усі потреби.

Про це під час брифінгу повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зокрема, за тиждень від 17 до 23 листопада Міноборони передало на потреби ЗСУ 42 тисячі пар зимового взуття, а також майже 10 тисяч бронежилетів і близько 9 тисяч шоломів.

Крім того, як поінформувала Маляр, на облік прийнято 63 тисячі одиниць зимових курток. Також до ЗСУ надійшло: 32 тисячі зимових шапок, майже 40 тисяч курток костюма утеплювача ("фліска"), 190 тисяч комплектів натільної демісезонної та зимової білизни, понад 24 тисячі комплектів польових костюмів.

Щодо засобів індивідуального бронезахисту, то, за словами Маляр, сформований і утримується стабільний резерв: 200 тисяч бронежилетів і понад 100 тисяч шоломів.

"Ситуація із забезпеченням підрозділів постійно моніториться. Якщо надходять сигнали про відсутність, на них оперативно реагують", — запевнила заступниця міністра оборони.

Міноборони (7678) ЗСУ (7935) Маляр Ганна (525)
+15
Іди ти *****!!! Сьогодні відправив 3 комплекти друзям!!!

Навіть носків нема - так що ще раз - *****!!!
25.11.2022 01:54 Відповісти
+15
Це вже в котрий раз Міноборони переможно звітує?

А тим часом Канада та ЄС забезпечують ЗСУ зимовою формою.
25.11.2022 02:23 Відповісти
+14
Не вірю. Стільки брехні чув від них, що віри немає.
25.11.2022 00:38 Відповісти
Піди та провір
25.11.2022 00:44 Відповісти
В неділю 27 листопада в Carlow"і» пройде українська ярмарка . Вся виручка піде для допомоги Україні (Армії) яку ми організували . З подальшою закупівлею Та доставкою необхідного на фронт для захистників . І це не вперше ! Те що ми українська діаспора передали в десятки разів перевищує те що одинакова кількість злобних не вихованих героїв як ти з трьома костюмами ! Якби не допомога з країн світу - наші захистники воювали б хто в чому і з чим ! Тому ти іди сам знаєш куди
25.11.2022 09:44 Відповісти
Дуже сподіваємось, що ви також контролюєте адресну доставку вашої допомоги.
25.11.2022 12:03 Відповісти
«Сподіваємось» в мислі ? Ми тут думаєш початківці ? Ми організували допомогу з перших днів з доставкою саме туди де потрібно , з невеликими труднощами
25.11.2022 12:25 Відповісти
Кінець минулої неділі. У госпіталі опинився знайомий боєць з під Бахмута. Обмороження ніг. До речі, воював у своїй зимовій куртці ( гражданку)
25.11.2022 10:12 Відповісти
То це я винен ??? Ви тут що мені доказуєте ? Допомога бійцям це ваший і наший обов'язок ! Один чмобік новородженний зраду пише на випередження і сміється з вас лохів ! Порошенка на цензурі ви з підорами з поребрика добре гуртом чморили «зрадою» - Результат : Вся світова діаспора купує теплий одяг та генератори . Ви («форумчани») по суті світових партнерів нах посилаєте , а потім дякуєте і так по колу кожен тиждень - нова Зрада та Перемога ! А толку з цього ніякого . Зате посилати вмієте . Цей сайт ще з років 12 назад мали б переймувати на «Зради.Нет» бо виховував покоління наркоманів з язиком кацапів в топі коментів як результат … досі не забанений !
25.11.2022 12:17 Відповісти
Якщо ми це чуємо не вперше значить є проблеми
25.11.2022 00:42 Відповісти
Тут не все так однозначно. Про проблеми ми чуємо від бійців (звичайно, що на з усіх ділянок фронту, десь проблем справді немає), зате про пабєди ми чуємо від зеленої влади по тєлємарафоні. Як думаєте, кого слухають більшість електорату?
25.11.2022 07:42 Відповісти
Ще треба забезпечити заказами місцевих виробників на наступний сезон. Досить розміщувати закази за кордоном. Українські виробникі не гірші.
25.11.2022 00:44 Відповісти
Брехня
25.11.2022 00:54 Відповісти
Аж бігом, розпил бюджету не дає часу на такі дрібниці
25.11.2022 01:01 Відповісти
В Миклаєві Центральний ринок забезпечує( за гроші війскових) зимовою формою. Який презедент брехун, таке и мо.
25.11.2022 01:59 Відповісти
Все це майно, тому числі схоже на військову уніформу, повинно бути оголошено державною власністю і конфісковано
25.11.2022 07:43 Відповісти
воно може і є десь на складах, в накладних, закладних - а поки хлопці покупають самі... - навіть не хочу за це...
25.11.2022 02:00 Відповісти
Звиздеж полный. И заказывать местному производителю уже поздно. С лета об этом говорили. Все попилили запад помог. И это тоже ********. Приезжают замёрзшие мокрые слов нет как они ещё там стоят.
25.11.2022 02:16 Відповісти
похєр діло - головне потужно зазвітувати!
25.11.2022 03:11 Відповісти
... в черговий раз забезпечені.
25.11.2022 03:15 Відповісти
А шо це мій комент видалили,раз в житті прокоментував наболіле,а якби частину написав ,шо вже розстріляли б
25.11.2022 04:38 Відповісти
маляр краще не називати цифри. бо не може бути, щоб у військах було лише 60 тисяч чоловік. Потім - одягу повинен бути не один комплект. Термобілизна не лише на передку. Відповідність затребуваним розмірам.
Знову ж: чисельність поставленого одягу є таємницею. тобто міністр або не міняє спіднє і вважає, що й іншим це не потрібно. Або не розуміє, що одного комплекта одягу все ж замало. З іншої сторони знайомий атовець привозив брату не нову форму для роботи.
25.11.2022 04:54 Відповісти
25.‎11.‎2022

Міністерство оборони вже передало ЗСУ достатню кількість зимової форми, аби забезпечити усі потреби. Про це під час брифінгу представників Сил оборони та безпеки України сказала заступниця міністра оборони Ганна Маляр (з зарплатою 351 492 гр. в місяць) https://twitter.com/tZEinform/status/1595353358876958720

Перелік.

42 тисячі пар зимового взуття

63 тисячі одиниць зимових курток

32 тисячі зимових шапок, майже

40 тисяч курток костюма утеплювача («фліска»)

24 тисячі комплектів польових костюмів.

Судячи з наведених цифр Г. Маляр вважає, що кількість особового складу ЗСУ коливається в межах 40-65 тисяч чоловік, або решта зимового одягу не потребують.
25.11.2022 05:43 Відповісти
Ось, наприклад, повідомлення одного нашого котика.

Доброго вечора,я військовослужбовец 57 ОМПБР,бійці з 57 ОМПБр потребують зимого одягу(куртки,шапки,фліски,штани,бафи),також срочно потрібен тепловізор,павербанки,та закупку протизапальних та знеболювальні
Дуже сподіваюся на вашу допомогу
Сума збору 120 тисяч гривень,допоможе кожна гривня яку ви витратите на допомогу замість стакану кави чи пачки цигарок
Звіти за донати та чеки оплати всього потрібного буде пред'явлено
25.11.2022 05:52 Відповісти
Я вчора бушлатом на ринку забезпечився. 2500.
25.11.2022 06:39 Відповісти
Фліскою раніше забезпечився. 1000 гривень. Уже й пропалив.
25.11.2022 06:40 Відповісти
Моя сидить - шкарпетки в"яже Кілька днів - а вже п"ять пар лежить Треба буде полізти свій масккостюм білий пошукать Тягав його скільки років на полювання Тканина цупка - не рветься Ще радянська - солдатська на онучі Мені вже на полювання взимку не ходить - а комусь з хлопців згодиться Хай якусь звірюку двоногу добудуть Я в ньому "з підходу скрадом" більше десятка лисиць узяв
25.11.2022 06:47 Відповісти
Папір все стерпить, а вот як терпіти бійцям по коліна в окопній багнюці в одних берцях.
25.11.2022 06:50 Відповісти
Канадцы должны полмиллиона комплектов поставить ВСУ.
25.11.2022 06:58 Відповісти
Канадці нічого не повинні.
Армією країни має опікуватись оте гундосне, яке ніхріна не робить, окрім жиму, читання тексів такришування дерибану «великого крадівництва»
25.11.2022 12:10 Відповісти
Мрії здійснюються
18/02/2022
"Зеленський хоче, щоб західні партнери допомогли з фінансуванням війська, бо бюджетні гроші треба на дороги..."
25.11.2022 07:12 Відповісти
З березня, ніякої не видали.. окрім пари шкарпеток,комплекта білизни, шапки і шарф-хамут)?
25.11.2022 07:29 Відповісти
Резніков-Монастирський 🤷‍♂️чомусь🤷‍♂️ мовчать про долю вкрадених на початку війни в Міноборони грошей 1.7 млрд грн Миколою Петренком, бізнесменом з опзж!!! За ці гроші він зобов'язався закупити для ЗСУ тепловізори та інше необхідне обладнання!
Можливо для привладних це дрібні гроші ?? 😡🤔🤬
Ще весною Петренко втік за кордон з цією сумою дрібних грошей і суди, мабуть разом з Резніковим, 8 місяців мусолять з адвокатами Петренка вирішення вкрадених в України грошей‼️🇺🇦⚔️❤️😡🤔🤬😠🤝🇨🇦🇪🇺🇦🇿🇯🇵🇳🇴🇫🇮🇸🇪🇪🇪🇹🇷🇬🇧🇺🇸🇨🇿🇮🇩🇱🇹😡👏🤔❤️⚔️🇺🇦‼️🤷‍♂️🤷‍♂️

За суддею Чаусом державники посилали фахівців щоб його привезли в Україну, а за Петренком ніяких рухів, можливо він уже поділився вкраденими 1.7 млрд грн з КИМСЬ🤷‍♂️‼️🇺🇦⚔️❤️😡🤔🤬
25.11.2022 09:33 Відповісти
 
 