Потреби ЗСУ в зимовій формі забезпечені, - Міноборони
Міністерство оборони вже передало Збройним силам України достатню кількість зимової форми, аби забезпечити усі потреби.
Про це під час брифінгу повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Зокрема, за тиждень від 17 до 23 листопада Міноборони передало на потреби ЗСУ 42 тисячі пар зимового взуття, а також майже 10 тисяч бронежилетів і близько 9 тисяч шоломів.
Крім того, як поінформувала Маляр, на облік прийнято 63 тисячі одиниць зимових курток. Також до ЗСУ надійшло: 32 тисячі зимових шапок, майже 40 тисяч курток костюма утеплювача ("фліска"), 190 тисяч комплектів натільної демісезонної та зимової білизни, понад 24 тисячі комплектів польових костюмів.
Щодо засобів індивідуального бронезахисту, то, за словами Маляр, сформований і утримується стабільний резерв: 200 тисяч бронежилетів і понад 100 тисяч шоломів.
"Ситуація із забезпеченням підрозділів постійно моніториться. Якщо надходять сигнали про відсутність, на них оперативно реагують", — запевнила заступниця міністра оборони.
Навіть носків нема - так що ще раз - *****!!!
А тим часом Канада та ЄС забезпечують ЗСУ зимовою формою.
Знову ж: чисельність поставленого одягу є таємницею. тобто міністр або не міняє спіднє і вважає, що й іншим це не потрібно. Або не розуміє, що одного комплекта одягу все ж замало. З іншої сторони знайомий атовець привозив брату не нову форму для роботи.
Міністерство оборони вже передало ЗСУ достатню кількість зимової форми, аби забезпечити усі потреби. Про це під час брифінгу представників Сил оборони та безпеки України сказала заступниця міністра оборони Ганна Маляр (з зарплатою 351 492 гр. в місяць) https://twitter.com/tZEinform/status/1595353358876958720
Перелік.
42 тисячі пар зимового взуття
63 тисячі одиниць зимових курток
32 тисячі зимових шапок, майже
40 тисяч курток костюма утеплювача («фліска»)
24 тисячі комплектів польових костюмів.
Судячи з наведених цифр Г. Маляр вважає, що кількість особового складу ЗСУ коливається в межах 40-65 тисяч чоловік, або решта зимового одягу не потребують.
Доброго вечора,я військовослужбовец 57 ОМПБР,бійці з 57 ОМПБр потребують зимого одягу(куртки,шапки,фліски,штани,бафи),також срочно потрібен тепловізор,павербанки,та закупку протизапальних та знеболювальні
Дуже сподіваюся на вашу допомогу
Сума збору 120 тисяч гривень,допоможе кожна гривня яку ви витратите на допомогу замість стакану кави чи пачки цигарок
Звіти за донати та чеки оплати всього потрібного буде пред'явлено
Армією країни має опікуватись оте гундосне, яке ніхріна не робить, окрім жиму, читання тексів такришування дерибану «великого крадівництва»
18/02/2022
"Зеленський хоче, щоб західні партнери допомогли з фінансуванням війська, бо бюджетні гроші треба на дороги..."
Можливо для привладних це дрібні гроші ?? 😡🤔🤬
Ще весною Петренко втік за кордон з цією сумою дрібних грошей і суди, мабуть разом з Резніковим, 8 місяців мусолять з адвокатами Петренка вирішення вкрадених в України грошей‼️🇺🇦⚔️❤️😡🤔🤬😠🤝🇨🇦🇪🇺🇦🇿🇯🇵🇳🇴🇫🇮🇸🇪🇪🇪🇹🇷🇬🇧🇺🇸🇨🇿🇮🇩🇱🇹😡👏🤔❤️⚔️🇺🇦‼️🤷♂️🤷♂️
За суддею Чаусом державники посилали фахівців щоб його привезли в Україну, а за Петренком ніяких рухів, можливо він уже поділився вкраденими 1.7 млрд грн з КИМСЬ🤷♂️‼️🇺🇦⚔️❤️😡🤔🤬