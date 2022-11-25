Потреби ЗСУ в зимовій формі забезпечені, - Міноборони

Міністерство оборони вже передало Збройним силам України достатню кількість зимової форми, аби забезпечити усі потреби.

Про це під час брифінгу повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зокрема, за тиждень від 17 до 23 листопада Міноборони передало на потреби ЗСУ 42 тисячі пар зимового взуття, а також майже 10 тисяч бронежилетів і близько 9 тисяч шоломів.

Крім того, як поінформувала Маляр, на облік прийнято 63 тисячі одиниць зимових курток. Також до ЗСУ надійшло: 32 тисячі зимових шапок, майже 40 тисяч курток костюма утеплювача ("фліска"), 190 тисяч комплектів натільної демісезонної та зимової білизни, понад 24 тисячі комплектів польових костюмів.

Щодо засобів індивідуального бронезахисту, то, за словами Маляр, сформований і утримується стабільний резерв: 200 тисяч бронежилетів і понад 100 тисяч шоломів.

"Ситуація із забезпеченням підрозділів постійно моніториться. Якщо надходять сигнали про відсутність, на них оперативно реагують", — запевнила заступниця міністра оборони.