Під вогнем у Бахмуті залишається понад 300 дітей, поліція закликає евакуюватися

У Бахмуті під вогнем окупантів нині залишається понад 300 дітей. Правоохоронці закликають батьків погодитися на евакуацію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Донецької області.

Зазначається, що ворог не полишає спроб захопити місто. Тільки за останній тиждень росіяни здійснили щонайменше 14 масованих ударів по житловому сектору. Є загиблі та поранені.

У Бахмуті та передмістях наразі проживають близько 15 тисяч людей, з них 306 - діти. Загалом у Бахмутському районі залишаються понад дві тисячі дітей (більшість - у Торецькій громаді).

Неповнолітні перебувають у нелюдських умовах, не мають доступу до медичних послуг і не навчаються. Евакуацією займаються правоохоронці, військова адміністрація та волонтери, однак охочих виїхати небагато.

"Переконливо звертаюся до батьків: урятуйте ваших дітей. Згідно із законом, дорослі зобов’язані забезпечити дітям безпеку та належні умови життя. Якщо ви вирішили залишатися під вогнем, то дитина має бути евакуйована в супроводі одного з батьків або довіреної особи. Поліцейські організують виїзд, а влада - надасть безплатне житло, забезпечить соціальну допомогу", - зазначив начальник ГУ НП у Донецькій області Руслан Осипенко.

