Ворог поцілив у пожежно-рятувальну частину в Бахмуті, - ДСНС. ФОТО
Окупанти вже вкотре поцілили в одну з пожежно-рятувальних частин Донеччини.
Вчора ввечері, внаслідок артилерійського обстрілу міста Бахмут відбулось влучання снаряду на фасад 47-ї пожежної частини. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Внаслідок обстрілу особовий склад не постраждав, поранення отримали 3 цивільні особи (чоловіки 1986 р.н., 1979 р.н. та 1969 р.н.). Рятувальники надали медичну допомогу постраждалим та на автомобілі швидкої транспортували їх до лікувального закладу міста Бахмут.
Уламками пошкоджено пасажирське скло пожежної автоцистерни, 3 віконних отвори та облицювання 3-х в'їзних воріт будівлі частини.
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