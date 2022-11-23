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Ворог поцілив у пожежно-рятувальну частину в Бахмуті, - ДСНС. ФОТО

Окупанти вже вкотре поцілили в одну з пожежно-рятувальних частин Донеччини.

 Вчора ввечері, внаслідок артилерійського обстрілу міста Бахмут відбулось влучання снаряду на фасад 47-ї пожежної частини. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Внаслідок обстрілу особовий склад не постраждав, поранення отримали 3 цивільні особи (чоловіки 1986 р.н., 1979 р.н. та 1969 р.н.). Рятувальники надали медичну допомогу постраждалим та на автомобілі швидкої транспортували їх до лікувального закладу міста Бахмут.

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Ворог поцілив у пожежно-рятувальну частину в Бахмуті, - ДСНС 01
Ворог поцілив у пожежно-рятувальну частину в Бахмуті, - ДСНС 02
Ворог поцілив у пожежно-рятувальну частину в Бахмуті, - ДСНС 03
Ворог поцілив у пожежно-рятувальну частину в Бахмуті, - ДСНС 04

Уламками пошкоджено пасажирське скло пожежної автоцистерни, 3 віконних отвори та облицювання 3-х в'їзних воріт будівлі частини.

Автор: 

армія рф (17897) Бахмут (1562) ДСНС (5173)


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Бахмут, Водяне, Авдіївка ...

Зона пекла....
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23.11.2022 12:19 Відповісти
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23.11.2022 12:28 Відповісти
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23.11.2022 12:30 Відповісти
працюють російські навідники.
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23.11.2022 13:53 Відповісти
 
 