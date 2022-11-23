Ворог поцілив у пожежно-рятувальну частину в Бахмуті, - ДСНС. ФОТО

Окупанти вже вкотре поцілили в одну з пожежно-рятувальних частин Донеччини.

Вчора ввечері, внаслідок артилерійського обстрілу міста Бахмут відбулось влучання снаряду на фасад 47-ї пожежної частини. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Внаслідок обстрілу особовий склад не постраждав, поранення отримали 3 цивільні особи (чоловіки 1986 р.н., 1979 р.н. та 1969 р.н.). Рятувальники надали медичну допомогу постраждалим та на автомобілі швидкої транспортували їх до лікувального закладу міста Бахмут.

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Уламками пошкоджено пасажирське скло пожежної автоцистерни, 3 віконних отвори та облицювання 3-х в'їзних воріт будівлі частини.