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Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
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Поля під Бахмутом усіяні трупами російських окупантів. ФОТОрепортаж

У мережу потрапили кадри великої кількості трупів російських солдатів під Бахмутом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал Оперативний ЗСУ. 

Поля під Бахмутом усіяні трупами російських окупантів 01
Поля під Бахмутом усіяні трупами російських окупантів 02
Поля під Бахмутом усіяні трупами російських окупантів 03
Поля під Бахмутом усіяні трупами російських окупантів 04
Поля під Бахмутом усіяні трупами російських окупантів 05

Також читайте: Лише протягом доби втрати російських найманців під Бахмутом становлять 138 осіб, - Генштаб ЗСУ

Автор: 

армія рф (17866) труп (100) Бахмут (1562) втрати (4452)


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Топ коментарі
+78
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23.11.2022 00:56 Відповісти
+68
Под Бахмутом...

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23.11.2022 01:07 Відповісти
+65
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23.11.2022 00:59 Відповісти
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насіння в карманах обовязково
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23.11.2022 00:54 Відповісти
але танкістам взагалі нідочого
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23.11.2022 01:01 Відповісти
на броню мішечки хай привязують з насінням плодових дерев
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23.11.2022 01:19 Відповісти
Для "свіжозаряджених недоганяючих" - якщо висівать "насіння" яблунь чи тих же груш зі сливами, то виростуть "дички" - кислі, терпкі і несмачні Культурні дерева вирощуються методом "підвою" (щеплення) гілочок культурних сортів на спеціально вирощені дички Те саме стосується більшості сільськогосподарських культур взагалі Це я тобі пояснюю, як син агронома
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23.11.2022 07:57 Відповісти
Деякi дички, терпкенькi, але ж бо смачненькi солоденькi.
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23.11.2022 08:03 Відповісти
Ага! Наприклад, дикий перець чи хрін з гірчицею От тільки ними не можна насититься
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23.11.2022 08:24 Відповісти
для старозаряджених - як ви собі уявляєте молоді дерева у карманах?? виростуть дички - прищепимо
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23.11.2022 09:50 Відповісти
В кишенях, вчи рідну мову.
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23.11.2022 11:17 Відповісти
Язиком? Бо я так думаю - ти поняття не маєш, як саме це робиться
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24.11.2022 17:21 Відповісти
Боже які чудові та гарні світлини на вечір!
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23.11.2022 01:12 Відповісти
на таке можна дивитися до обіда..
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23.11.2022 06:00 Відповісти
Там в окопе один аж перевернулся!!!ото жахнуло!!!
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23.11.2022 16:52 Відповісти
Апофеоз ********** війни.
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23.11.2022 00:55 Відповісти
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23.11.2022 00:56 Відповісти
Які резерви? Вони вичищають власне біосміття нашим коштом.
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23.11.2022 09:48 Відповісти
а остаётся у них сущее золото да? ))
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23.11.2022 13:23 Відповісти
Розмін розмін дешевих бійців, яких не жаль російському командуванню, на українців.
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27.11.2022 19:18 Відповісти
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23.11.2022 00:59 Відповісти
тихо лежати годинами під трупами своіх - це кацапська тактика - "взвод в наступленії!".
це кожний кацкамандир знає...
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23.11.2022 00:59 Відповісти
і це ви ще не бачили методічку для ванков - "взвод в обороні"
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23.11.2022 01:14 Відповісти
там в их родных бебенях бабы, на позитиве, белую ладу ждут не дождутся, а эти серуны за трупами прячась, лишают их простого бабскоруцкого счастья )) а потом и сами исчезнут бесследно. по любому - пропали лады ))
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23.11.2022 01:17 Відповісти
от ви зараз глузуєте, а напрасно...
методічки - "взвод в наступленії", "взвод в обороні",
я захлебом читав як записи ідіотів.
рота? - там вже як карта ляже - бо 3-4 безумних взвода в оборонанаступленії *** зна де і скільки лежати будуть...
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23.11.2022 01:27 Відповісти
Навіть не орки вже, а зомбі якісь! Лізуть і лізуть, здихають і здихають! Не живі та не мертві! Зомбі!
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23.11.2022 01:01 Відповісти
Просто дов бо йо би.
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23.11.2022 08:22 Відповісти
Коротко про поблизу Бахмута на Донеччині: орки лягають біля мертвих і лежать роками, аби вижити рашистам катастрофічно не щастити, а у наших захисників чорних пакетів не бракує

Блін, це нашим ще доводиться їх пакувати і везти на здачу ?? Жах !!
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23.11.2022 01:01 Відповісти
Ask USA for the Gatling guns. And a shitload of ammo. And mow the all down.
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23.11.2022 01:05 Відповісти
а от мені ТАКІ кацапи дуже симпатичні! я проти того щоб заретушовувати їх морди-ліца на фото і відео. їх треба показувати такими масово,в рекламних роликах,на бігбордах тощо,щоб всі ними милувалися
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23.11.2022 01:05 Відповісти
Под Бахмутом...

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23.11.2022 01:07 Відповісти
прикинулися - на самому ділі вони наступають
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23.11.2022 01:16 Відповісти
Це коли в iх гущi снаряд рвоне...згоден, тодi наступають в рiзнi боки...
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23.11.2022 08:07 Відповісти
широко раскинув мозги, притворился трупом ))
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23.11.2022 01:19 Відповісти
провітрює череп
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23.11.2022 02:01 Відповісти
Приліг подумати...
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23.11.2022 08:25 Відповісти
Зачем он каску в руках держал? Точно безмозглый орк...
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23.11.2022 02:16 Відповісти
Так легче мозгами пораскинуть, мол, наступать , чи драпать.
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23.11.2022 08:09 Відповісти
ці кацапи - мишам і лісам радість до зими...
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23.11.2022 03:43 Відповісти
Та й опаришi вийдуть бравi для рибалки.
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23.11.2022 08:11 Відповісти
та таку срань на крюк насаджував би і насаджував і до сраці клів....
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23.11.2022 08:23 Відповісти
Как мусор *****! извините за ненормативную лексику
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23.11.2022 10:58 Відповісти
**********, как истинный фашист, будет воевать до последнего путлерюгенда, ради себя.
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23.11.2022 01:08 Відповісти
Яка гадость. Це ж прийдеться тягати лайно, грузити, товстий поліетилен переводити аж 4 м. Кв. На кожне свиняче рило, перегружать у вагони, та понад 100 літрів соляри на день на кожен вагон зжирає! Прикро дуже(
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23.11.2022 01:09 Відповісти
А не треба цього всього робити. В поліетилен, закопувати і кілок ставити. Після війни хай приїзжають, розкопують і забирають.
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23.11.2022 03:20 Відповісти
Трактором зібрати та скинути всіх у яму. В чому проблема
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23.11.2022 03:33 Відповісти
Звідки трактор на поле бою візьмется?
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23.11.2022 11:57 Відповісти
Мало
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23.11.2022 01:09 Відповісти
Нажаль це дохнуть зеки у яких нема родичів .
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23.11.2022 01:09 Відповісти
А вы хотите чтобы они к украинцам нормально относились. Да им на своих же насрать. Жизнь для орков ето ничто. Унитаз и стиралка ето мечта всей их жизни. Не приведи Господь им захватить Украину и нас такими же рабами сделать
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23.11.2022 01:10 Відповісти
повезло, зима, дохляки не воняют, вот и лежат рядом часами )) #дидывфинскую тоже так в морозы лежали. #внукиповторят ))
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23.11.2022 01:10 Відповісти
Падьож скота
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23.11.2022 01:13 Відповісти
Звинувачуючи українців у нацизмі, росіяни висловлюються мовою фашизму, заявляючи, що "цих хохлів потрібно вбивати, різати, душити".

"Я ненавиджу цих мерзотників, цих фашистів", - заявляє на камеру літній росіянин, говорячи про українців.
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23.11.2022 01:14 Відповісти
Поддержка вооруженной агрессии против другого государства и уголовное преследование за антивоенные действия - это и есть Фашизм
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23.11.2022 01:18 Відповісти
Що таке фашизм , треба у Муссоліні спитати. Той гарно в цьому терміні розбирався.
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23.11.2022 07:36 Відповісти
В крайнем случае фашизм - не нацизм, бо идентифицирует себя в отдельно взятой стране. Там нет намека на куцiсть какой-то нации или более того, призывов к порабощению или уничтожению других национальностей... Предполагает устройство развития общества на манер кастовости, как в Индии... Деление своих граждан по своим возможностям, мол если ты кухарка - то ты в прослойке кухарей , а не вагнер директоров... И т.д. Если по чесноку, то я в ступоре с того, как кто-то в угоду нацизму, апартеиду, расизму, великодержавному шовинизму свел все к банальному и обыденному понятию деления общества на касты - фашизму. Бо рассизм, нацизм, шовинизм - это в первую очередь тоталитаризм. Но больше всего, меня убивают кацапы обзывая все и вся вокруг себя фашизмом, а используют в геральдике фашистские символы:
Флаг федеральной службы судебных приставов каазлабада - фашистский символ(вязанка прутьев с топором)...
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23.11.2022 08:36 Відповісти
Символ https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC итальянского фашизма - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%B8 фасция , древний символ https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC римской власти
. Слово фашизм происходит от итальянского fascio (фа́шо) - «союз» (например, название политической радикальной организации https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8,_%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE Б. Муссолини - Fascio di combattimento - «Союз борьбы»). Это слово, в свою очередь, восходит к латинскому fascis - «связка, пучок», которым, в частности обозначались https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB символы магистратской власти - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%B8 фасции , связка прутьев с воткнутым в неё топором.

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23.11.2022 08:40 Відповісти
Что следует подметить: вязанка прутьев для фашизма - это призыв к объединению. Но изначально прутья и топор символизировали право судей древнего Рима совершать насилие, в виде наказания. Вот террор и расправа (вязанка прутьев на кацапской судебной геральдике) как раз об этом. Так шо кацапы трепещите. Если не ваши приставы - вас, То мы всех вас, зэкочмобиков, изничтожим..
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23.11.2022 08:59 Відповісти
Фасция - символ права применять силу от имени народа.
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24.11.2022 22:25 Відповісти
У меня складывается впечатление, что кремлевские свиножабы используют мясо для истощения военных складов США, НАТО, Украины, Великобритании и другим. Бункерный нацист реально верит что у вышеперечиленных партнеров Украины снаряды закончатся раньше чем у него мясо...
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23.11.2022 01:16 Відповісти
Не только єто. Там еще надежда, что как в сталинграде - закончатся боеприпасьі, снабжение, противник замерзнет и вот тогда... иваньі собрав бк и оружие с гор свои же трупов пойдут в наступление хильнув по 100 грам.
И там так думает вся страна.
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23.11.2022 05:08 Відповісти
Они мясными волнами выигрывают время на переформатирование потрепанных кадровых дивизий. Им не жалко во имя мировой леволюции.
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23.11.2022 11:59 Відповісти
Максимум что они могут сделать качественно єто собирать из 4-х дивизий одну.
Все остальное єто мобилизованньіе с низким качеством оснащения.
Фактически ситуация для кацапни похожа на те самьіе "легендарньіе" бои под сталинградом.
Но есть одно но - под Бахмутом ВСУ обороняются, на своей земле, получая вооружение и снабжение из множества стран, и наша логистика не растянута на тьісячи километров непроходимьіх дорог.
Поєтому в єтот раз красную армию ждет проигранная война и безьімянньіе номерньіе брасткие скотомогильники.
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23.11.2022 13:28 Відповісти
Просто они еще об этом не знают. Жираф большой.
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29.11.2022 21:18 Відповісти
Сємашкі єсть,нєт?А єслі найду!)
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23.11.2022 01:17 Відповісти
Сємашкі...

А я згадав про чеченське село Самашки. Ця назва для чеченців, як Буча для українців.
Там кацапи мирних людей понищили багато в 1995 році. Так звана "зачистка"...

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23.11.2022 02:27 Відповісти
А й дійсно... мало хто з нас тоді звернув глибоко увагу на весь той жах, що вони творили в 1995. З тих пір нічого не змінилось...
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23.11.2022 04:35 Відповісти
Був там в 97 році,після перемоги Ічкерії в першій чеченській...Їздив до родичів в Армхі,у горах Інгушетії!
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23.11.2022 10:37 Відповісти
Там класно,гори,орли...А взимку взагалі казково,снігу до горла і морози до -20)
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23.11.2022 10:39 Відповісти
Фільм https://youtu.be/k7upTVZCwyM?t=27 "Русизм"
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23.11.2022 06:40 Відповісти
Вони годинами коло трупів лежать щоб грітися. Потім вже біля них хтось лежить гріється. Ось і вся таємниця життя. Були б трупи побільше, то вони б в них влізли, як Ді Капріо в фільмі Виживший заліз в коня)
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23.11.2022 01:35 Відповісти
Але фільм Роб Рой з Ліамом Нісоном сцена де він заліз в дохлого бика
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23.11.2022 02:19 Відповісти
а ще є 5 епізод Зоряних воєн,там Хан Соло Люка в тушку якоїсь тварюки никає,щоб не замерзнути
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23.11.2022 02:48 Відповісти
Побачити Бахмут і померти - мрія кожного москаля...
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23.11.2022 02:02 Відповісти
Вони бачать тільки якийсь артемівськ.
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23.11.2022 12:01 Відповісти
Да пофіг скільки там лежить мертвих кацапів, або наші усі були ціли.
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23.11.2022 03:15 Відповісти
А ведь могли чтото прекрасное, мудрое, доброе в традиционном смысле произвести, за что ратует их бигбосс - большой поклонник консерватизма. Какое бездарное использование человеческого ресурса! Недостатки иерархической модели управления, когда упорствует в деградации элита, народ тогда в дерьмо или в трупы превращается вообще.
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23.11.2022 03:28 Відповісти
Для людського біоресурсу , здохнути , це найкраще що вони могли вигадати.
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23.11.2022 07:38 Відповісти
85% кацапського людського ресурсу це біомусор.
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23.11.2022 13:47 Відповісти
"Можем повторити". В принципі сказали правду
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23.11.2022 03:30 Відповісти
Дохлые мрази.
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23.11.2022 04:09 Відповісти
Кацап має бути або мертвим, або напів дороги
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23.11.2022 04:59 Відповісти
ЗСУ очищають земну кулю від нечисті...
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23.11.2022 06:57 Відповісти
Я збирався сказати, що прапори Путіна потрібно скидати дронами на полі бою. Тож кацапи знають, за що вмирають, і починають його ненавидіти. Але якщо подумати ближче, то справді потрібен якийсь прапор Кремля. Інакше просто замінять Путіна на Кадирова чи якогось іншого зомбі, і все почнеться заново.
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23.11.2022 07:18 Відповісти
Єто біла японська хайку ,а теперь переведи (слепіх через дорогу)
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23.11.2022 07:40 Відповісти
Таке враження, що в їхніх військових аККадемійях-бурсах крім досвіду Першої світової війни майбутніх старших офіцерів та генералів нічому більше не навчають. Буде так продовжуватись, то і до кавалерії вони дійдуть.
Замість "сірої скотинки" скотина закамуфльована, змість мосінки з багнетом калаш ото і вся різниця.
На кулемети шеренгами марш, марш! А за спиною скотини "джигіти" з загонів загородження, щоб не втікали.
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23.11.2022 07:19 Відповісти
надо кацапсинских пленных перед отправкой на откорм в спецлагеря пару недель использовать на вывозе и захоронении кацапских трупов... пока холодно - еще ничего... но если тепло - завоняют своим дерьмом всю Украину...
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23.11.2022 07:29 Відповісти
Я от хвилююся за військових, після побаченого дах може поїхати.
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23.11.2022 08:30 Відповісти
На кацапiв дах най їде.
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23.11.2022 09:00 Відповісти
Світан казав ,що з наших виживає той,в кого миттева реакція на небезпеку. Таких куля не бере. В ССО таких тестують на психологичну вітривалість та миттеву реакцію. В кого такого немає ,погибають досить швидко.
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23.11.2022 09:15 Відповісти
це звичайна утилізація непотребу...
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23.11.2022 09:26 Відповісти
На Московії нічого не змінювався, знову воюють м'ясом під вереск рропогондонів про "аялічіє і славниє пабєди".
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23.11.2022 09:31 Відповісти
тепер я зрозумів шо мав на увазі х-ло коли говорив про денаціфікацію, усе просто: "берешь взвод чмобиков, приправляешь взводом зеков и кидаешь эту солянку на украинские амбразуры, волну за волной".
В надії, що в українців патрони закінчаться, або їм стане шкода це м'ясо, і вони самі підуть зі сльозами на очах.
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23.11.2022 10:18 Відповісти
Не все так просто. Вони виграють час. А тушок ще сотні тисяч в расход пустять. Не жалко.
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23.11.2022 12:03 Відповісти
час для чего? пока они уже 9 месяцев выграют час ВСУ становится всё сильнее и сильнее и сильнее, западного оружия всё больше и больше, кадровые войска рашистов всё тают и тают, новой техники у них всё меньше и меньше. Еще несколько месяцев такого выигрывания часа и там все части будут состоять на 75 процентов из чмобиков на Т-62 и ПТ-шках 50ти летней давности.
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23.11.2022 13:26 Відповісти
не всё так просто и тушок не жалко, поэтому бежали с Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской областей, затем обосрались и бежали с Харьковской области, затем выиграли час и бежали с правобережья и оставили единственный областной центр Херсон. Офигенная стратегия мне нравится. Теперь самое время до нового годы выиграть час и бежать к примеру из Сватово-Кременной оставляя север Луганской области. Потом можно по плану выиграть час и сваливать с Запорожской и оставшейся Херсонской и так далее... не всё так просто, многоходовочка.
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23.11.2022 13:30 Відповісти
вони цього хотіли.
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24.11.2022 12:36 Відповісти
Як я і казав - кацапи повторюють сценарій Другої Світової - закидкють трупами своїх вояків ЗСУ.
Воювати одною піхотою в наш час тупо - беспілотники+ арта + керовані РСЗВ + мінні загородження це краща альтернатива. Звісно піхота треба щоб зачищати населені пункти і утримувати їх, але знищувати ворога краще дистанційно електронікою і великими калібрами, а не одною стрілецькою зброєю.
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24.11.2022 23:55 Відповісти
 
 