РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8342 посетителя онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины Война
77 165 96

Поля под Бахмутом усеяны трупами российских оккупантов. ФОТОрепортаж

В сеть попали кадры большого количества трупов российских солдат под Бахмутом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеграм-канал Оперативный ВСУ.

Поля под Бахмутом усеяны трупами российских оккупантов 01
Поля под Бахмутом усеяны трупами российских оккупантов 02
Поля под Бахмутом усеяны трупами российских оккупантов 03
Поля под Бахмутом усеяны трупами российских оккупантов 04
Поля под Бахмутом усеяны трупами российских оккупантов 05

Смотрите: За прошедшие сутки зафиксированы четыре ракетных удара по Краматорску, в Бахмуте не прекращаются обстрелы, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

армия РФ (19738) труп (133) Бахмут (1604) потери (4440)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+78
показать весь комментарий
23.11.2022 00:56 Ответить
+68
Под Бахмутом...

показать весь комментарий
23.11.2022 01:07 Ответить
+65
показать весь комментарий
23.11.2022 00:59 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
насіння в карманах обовязково
показать весь комментарий
23.11.2022 00:54 Ответить
але танкістам взагалі нідочого
показать весь комментарий
23.11.2022 01:01 Ответить
на броню мішечки хай привязують з насінням плодових дерев
показать весь комментарий
23.11.2022 01:19 Ответить
Для "свіжозаряджених недоганяючих" - якщо висівать "насіння" яблунь чи тих же груш зі сливами, то виростуть "дички" - кислі, терпкі і несмачні Культурні дерева вирощуються методом "підвою" (щеплення) гілочок культурних сортів на спеціально вирощені дички Те саме стосується більшості сільськогосподарських культур взагалі Це я тобі пояснюю, як син агронома
показать весь комментарий
23.11.2022 07:57 Ответить
Деякi дички, терпкенькi, але ж бо смачненькi солоденькi.
показать весь комментарий
23.11.2022 08:03 Ответить
Ага! Наприклад, дикий перець чи хрін з гірчицею От тільки ними не можна насититься
показать весь комментарий
23.11.2022 08:24 Ответить
для старозаряджених - як ви собі уявляєте молоді дерева у карманах?? виростуть дички - прищепимо
показать весь комментарий
23.11.2022 09:50 Ответить
В кишенях, вчи рідну мову.
показать весь комментарий
23.11.2022 11:17 Ответить
Язиком? Бо я так думаю - ти поняття не маєш, як саме це робиться
показать весь комментарий
24.11.2022 17:21 Ответить
Боже які чудові та гарні світлини на вечір!
показать весь комментарий
23.11.2022 01:12 Ответить
на таке можна дивитися до обіда..
показать весь комментарий
23.11.2022 06:00 Ответить
Там в окопе один аж перевернулся!!!ото жахнуло!!!
показать весь комментарий
23.11.2022 16:52 Ответить
Апофеоз ********** війни.
показать весь комментарий
23.11.2022 00:55 Ответить
показать весь комментарий
23.11.2022 00:56 Ответить
Які резерви? Вони вичищають власне біосміття нашим коштом.
показать весь комментарий
23.11.2022 09:48 Ответить
а остаётся у них сущее золото да? ))
показать весь комментарий
23.11.2022 13:23 Ответить
Розмін розмін дешевих бійців, яких не жаль російському командуванню, на українців.
показать весь комментарий
27.11.2022 19:18 Ответить
показать весь комментарий
23.11.2022 00:59 Ответить
тихо лежати годинами під трупами своіх - це кацапська тактика - "взвод в наступленії!".
це кожний кацкамандир знає...
показать весь комментарий
23.11.2022 00:59 Ответить
і це ви ще не бачили методічку для ванков - "взвод в обороні"
показать весь комментарий
23.11.2022 01:14 Ответить
там в их родных бебенях бабы, на позитиве, белую ладу ждут не дождутся, а эти серуны за трупами прячась, лишают их простого бабскоруцкого счастья )) а потом и сами исчезнут бесследно. по любому - пропали лады ))
показать весь комментарий
23.11.2022 01:17 Ответить
от ви зараз глузуєте, а напрасно...
методічки - "взвод в наступленії", "взвод в обороні",
я захлебом читав як записи ідіотів.
рота? - там вже як карта ляже - бо 3-4 безумних взвода в оборонанаступленії *** зна де і скільки лежати будуть...
показать весь комментарий
23.11.2022 01:27 Ответить
Навіть не орки вже, а зомбі якісь! Лізуть і лізуть, здихають і здихають! Не живі та не мертві! Зомбі!
показать весь комментарий
23.11.2022 01:01 Ответить
Просто дов бо йо би.
показать весь комментарий
23.11.2022 08:22 Ответить
Коротко про поблизу Бахмута на Донеччині: орки лягають біля мертвих і лежать роками, аби вижити рашистам катастрофічно не щастити, а у наших захисників чорних пакетів не бракує

Блін, це нашим ще доводиться їх пакувати і везти на здачу ?? Жах !!
показать весь комментарий
23.11.2022 01:01 Ответить
Ask USA for the Gatling guns. And a shitload of ammo. And mow the all down.
показать весь комментарий
23.11.2022 01:05 Ответить
а от мені ТАКІ кацапи дуже симпатичні! я проти того щоб заретушовувати їх морди-ліца на фото і відео. їх треба показувати такими масово,в рекламних роликах,на бігбордах тощо,щоб всі ними милувалися
показать весь комментарий
23.11.2022 01:05 Ответить
Под Бахмутом...

показать весь комментарий
23.11.2022 01:07 Ответить
прикинулися - на самому ділі вони наступають
показать весь комментарий
23.11.2022 01:16 Ответить
Це коли в iх гущi снаряд рвоне...згоден, тодi наступають в рiзнi боки...
показать весь комментарий
23.11.2022 08:07 Ответить
широко раскинув мозги, притворился трупом ))
показать весь комментарий
23.11.2022 01:19 Ответить
провітрює череп
показать весь комментарий
23.11.2022 02:01 Ответить
Приліг подумати...
показать весь комментарий
23.11.2022 08:25 Ответить
Зачем он каску в руках держал? Точно безмозглый орк...
показать весь комментарий
23.11.2022 02:16 Ответить
Так легче мозгами пораскинуть, мол, наступать , чи драпать.
показать весь комментарий
23.11.2022 08:09 Ответить
ці кацапи - мишам і лісам радість до зими...
показать весь комментарий
23.11.2022 03:43 Ответить
Та й опаришi вийдуть бравi для рибалки.
показать весь комментарий
23.11.2022 08:11 Ответить
та таку срань на крюк насаджував би і насаджував і до сраці клів....
показать весь комментарий
23.11.2022 08:23 Ответить
Как мусор *****! извините за ненормативную лексику
показать весь комментарий
23.11.2022 10:58 Ответить
**********, как истинный фашист, будет воевать до последнего путлерюгенда, ради себя.
показать весь комментарий
23.11.2022 01:08 Ответить
Яка гадость. Це ж прийдеться тягати лайно, грузити, товстий поліетилен переводити аж 4 м. Кв. На кожне свиняче рило, перегружать у вагони, та понад 100 літрів соляри на день на кожен вагон зжирає! Прикро дуже(
показать весь комментарий
23.11.2022 01:09 Ответить
А не треба цього всього робити. В поліетилен, закопувати і кілок ставити. Після війни хай приїзжають, розкопують і забирають.
показать весь комментарий
23.11.2022 03:20 Ответить
Трактором зібрати та скинути всіх у яму. В чому проблема
показать весь комментарий
23.11.2022 03:33 Ответить
Звідки трактор на поле бою візьмется?
показать весь комментарий
23.11.2022 11:57 Ответить
Мало
показать весь комментарий
23.11.2022 01:09 Ответить
Нажаль це дохнуть зеки у яких нема родичів .
показать весь комментарий
23.11.2022 01:09 Ответить
А вы хотите чтобы они к украинцам нормально относились. Да им на своих же насрать. Жизнь для орков ето ничто. Унитаз и стиралка ето мечта всей их жизни. Не приведи Господь им захватить Украину и нас такими же рабами сделать
показать весь комментарий
23.11.2022 01:10 Ответить
повезло, зима, дохляки не воняют, вот и лежат рядом часами )) #дидывфинскую тоже так в морозы лежали. #внукиповторят ))
показать весь комментарий
23.11.2022 01:10 Ответить
Падьож скота
показать весь комментарий
23.11.2022 01:13 Ответить
Звинувачуючи українців у нацизмі, росіяни висловлюються мовою фашизму, заявляючи, що "цих хохлів потрібно вбивати, різати, душити".

"Я ненавиджу цих мерзотників, цих фашистів", - заявляє на камеру літній росіянин, говорячи про українців.
показать весь комментарий
23.11.2022 01:14 Ответить
Поддержка вооруженной агрессии против другого государства и уголовное преследование за антивоенные действия - это и есть Фашизм
показать весь комментарий
23.11.2022 01:18 Ответить
Що таке фашизм , треба у Муссоліні спитати. Той гарно в цьому терміні розбирався.
показать весь комментарий
23.11.2022 07:36 Ответить
В крайнем случае фашизм - не нацизм, бо идентифицирует себя в отдельно взятой стране. Там нет намека на куцiсть какой-то нации или более того, призывов к порабощению или уничтожению других национальностей... Предполагает устройство развития общества на манер кастовости, как в Индии... Деление своих граждан по своим возможностям, мол если ты кухарка - то ты в прослойке кухарей , а не вагнер директоров... И т.д. Если по чесноку, то я в ступоре с того, как кто-то в угоду нацизму, апартеиду, расизму, великодержавному шовинизму свел все к банальному и обыденному понятию деления общества на касты - фашизму. Бо рассизм, нацизм, шовинизм - это в первую очередь тоталитаризм. Но больше всего, меня убивают кацапы обзывая все и вся вокруг себя фашизмом, а используют в геральдике фашистские символы:
Флаг федеральной службы судебных приставов каазлабада - фашистский символ(вязанка прутьев с топором)...
показать весь комментарий
23.11.2022 08:36 Ответить
Символ https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC итальянского фашизма - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%B8 фасция , древний символ https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC римской власти
. Слово фашизм происходит от итальянского fascio (фа́шо) - «союз» (например, название политической радикальной организации https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8,_%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE Б. Муссолини - Fascio di combattimento - «Союз борьбы»). Это слово, в свою очередь, восходит к латинскому fascis - «связка, пучок», которым, в частности обозначались https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB символы магистратской власти - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%B8 фасции , связка прутьев с воткнутым в неё топором.

показать весь комментарий
23.11.2022 08:40 Ответить
Что следует подметить: вязанка прутьев для фашизма - это призыв к объединению. Но изначально прутья и топор символизировали право судей древнего Рима совершать насилие, в виде наказания. Вот террор и расправа (вязанка прутьев на кацапской судебной геральдике) как раз об этом. Так шо кацапы трепещите. Если не ваши приставы - вас, То мы всех вас, зэкочмобиков, изничтожим..
показать весь комментарий
23.11.2022 08:59 Ответить
Фасция - символ права применять силу от имени народа.
показать весь комментарий
24.11.2022 22:25 Ответить
У меня складывается впечатление, что кремлевские свиножабы используют мясо для истощения военных складов США, НАТО, Украины, Великобритании и другим. Бункерный нацист реально верит что у вышеперечиленных партнеров Украины снаряды закончатся раньше чем у него мясо...
показать весь комментарий
23.11.2022 01:16 Ответить
Не только єто. Там еще надежда, что как в сталинграде - закончатся боеприпасьі, снабжение, противник замерзнет и вот тогда... иваньі собрав бк и оружие с гор свои же трупов пойдут в наступление хильнув по 100 грам.
И там так думает вся страна.
показать весь комментарий
23.11.2022 05:08 Ответить
Они мясными волнами выигрывают время на переформатирование потрепанных кадровых дивизий. Им не жалко во имя мировой леволюции.
показать весь комментарий
23.11.2022 11:59 Ответить
Максимум что они могут сделать качественно єто собирать из 4-х дивизий одну.
Все остальное єто мобилизованньіе с низким качеством оснащения.
Фактически ситуация для кацапни похожа на те самьіе "легендарньіе" бои под сталинградом.
Но есть одно но - под Бахмутом ВСУ обороняются, на своей земле, получая вооружение и снабжение из множества стран, и наша логистика не растянута на тьісячи километров непроходимьіх дорог.
Поєтому в єтот раз красную армию ждет проигранная война и безьімянньіе номерньіе брасткие скотомогильники.
показать весь комментарий
23.11.2022 13:28 Ответить
Просто они еще об этом не знают. Жираф большой.
показать весь комментарий
29.11.2022 21:18 Ответить
Сємашкі єсть,нєт?А єслі найду!)
показать весь комментарий
23.11.2022 01:17 Ответить
Сємашкі...

А я згадав про чеченське село Самашки. Ця назва для чеченців, як Буча для українців.
Там кацапи мирних людей понищили багато в 1995 році. Так звана "зачистка"...

показать весь комментарий
23.11.2022 02:27 Ответить
А й дійсно... мало хто з нас тоді звернув глибоко увагу на весь той жах, що вони творили в 1995. З тих пір нічого не змінилось...
показать весь комментарий
23.11.2022 04:35 Ответить
Був там в 97 році,після перемоги Ічкерії в першій чеченській...Їздив до родичів в Армхі,у горах Інгушетії!
показать весь комментарий
23.11.2022 10:37 Ответить
Там класно,гори,орли...А взимку взагалі казково,снігу до горла і морози до -20)
показать весь комментарий
23.11.2022 10:39 Ответить
Фільм https://youtu.be/k7upTVZCwyM?t=27 "Русизм"
показать весь комментарий
23.11.2022 06:40 Ответить
Вони годинами коло трупів лежать щоб грітися. Потім вже біля них хтось лежить гріється. Ось і вся таємниця життя. Були б трупи побільше, то вони б в них влізли, як Ді Капріо в фільмі Виживший заліз в коня)
показать весь комментарий
23.11.2022 01:35 Ответить
Але фільм Роб Рой з Ліамом Нісоном сцена де він заліз в дохлого бика
показать весь комментарий
23.11.2022 02:19 Ответить
а ще є 5 епізод Зоряних воєн,там Хан Соло Люка в тушку якоїсь тварюки никає,щоб не замерзнути
показать весь комментарий
23.11.2022 02:48 Ответить
Побачити Бахмут і померти - мрія кожного москаля...
показать весь комментарий
23.11.2022 02:02 Ответить
Вони бачать тільки якийсь артемівськ.
показать весь комментарий
23.11.2022 12:01 Ответить
Да пофіг скільки там лежить мертвих кацапів, або наші усі були ціли.
показать весь комментарий
23.11.2022 03:15 Ответить
А ведь могли чтото прекрасное, мудрое, доброе в традиционном смысле произвести, за что ратует их бигбосс - большой поклонник консерватизма. Какое бездарное использование человеческого ресурса! Недостатки иерархической модели управления, когда упорствует в деградации элита, народ тогда в дерьмо или в трупы превращается вообще.
показать весь комментарий
23.11.2022 03:28 Ответить
Для людського біоресурсу , здохнути , це найкраще що вони могли вигадати.
показать весь комментарий
23.11.2022 07:38 Ответить
85% кацапського людського ресурсу це біомусор.
показать весь комментарий
23.11.2022 13:47 Ответить
"Можем повторити". В принципі сказали правду
показать весь комментарий
23.11.2022 03:30 Ответить
Дохлые мрази.
показать весь комментарий
23.11.2022 04:09 Ответить
Кацап має бути або мертвим, або напів дороги
показать весь комментарий
23.11.2022 04:59 Ответить
ЗСУ очищають земну кулю від нечисті...
показать весь комментарий
23.11.2022 06:57 Ответить
Я збирався сказати, що прапори Путіна потрібно скидати дронами на полі бою. Тож кацапи знають, за що вмирають, і починають його ненавидіти. Але якщо подумати ближче, то справді потрібен якийсь прапор Кремля. Інакше просто замінять Путіна на Кадирова чи якогось іншого зомбі, і все почнеться заново.
показать весь комментарий
23.11.2022 07:18 Ответить
Єто біла японська хайку ,а теперь переведи (слепіх через дорогу)
показать весь комментарий
23.11.2022 07:40 Ответить
Таке враження, що в їхніх військових аККадемійях-бурсах крім досвіду Першої світової війни майбутніх старших офіцерів та генералів нічому більше не навчають. Буде так продовжуватись, то і до кавалерії вони дійдуть.
Замість "сірої скотинки" скотина закамуфльована, змість мосінки з багнетом калаш ото і вся різниця.
На кулемети шеренгами марш, марш! А за спиною скотини "джигіти" з загонів загородження, щоб не втікали.
показать весь комментарий
23.11.2022 07:19 Ответить
надо кацапсинских пленных перед отправкой на откорм в спецлагеря пару недель использовать на вывозе и захоронении кацапских трупов... пока холодно - еще ничего... но если тепло - завоняют своим дерьмом всю Украину...
показать весь комментарий
23.11.2022 07:29 Ответить
Я от хвилююся за військових, після побаченого дах може поїхати.
показать весь комментарий
23.11.2022 08:30 Ответить
На кацапiв дах най їде.
показать весь комментарий
23.11.2022 09:00 Ответить
Світан казав ,що з наших виживає той,в кого миттева реакція на небезпеку. Таких куля не бере. В ССО таких тестують на психологичну вітривалість та миттеву реакцію. В кого такого немає ,погибають досить швидко.
показать весь комментарий
23.11.2022 09:15 Ответить
це звичайна утилізація непотребу...
показать весь комментарий
23.11.2022 09:26 Ответить
На Московії нічого не змінювався, знову воюють м'ясом під вереск рропогондонів про "аялічіє і славниє пабєди".
показать весь комментарий
23.11.2022 09:31 Ответить
тепер я зрозумів шо мав на увазі х-ло коли говорив про денаціфікацію, усе просто: "берешь взвод чмобиков, приправляешь взводом зеков и кидаешь эту солянку на украинские амбразуры, волну за волной".
В надії, що в українців патрони закінчаться, або їм стане шкода це м'ясо, і вони самі підуть зі сльозами на очах.
показать весь комментарий
23.11.2022 10:18 Ответить
Не все так просто. Вони виграють час. А тушок ще сотні тисяч в расход пустять. Не жалко.
показать весь комментарий
23.11.2022 12:03 Ответить
час для чего? пока они уже 9 месяцев выграют час ВСУ становится всё сильнее и сильнее и сильнее, западного оружия всё больше и больше, кадровые войска рашистов всё тают и тают, новой техники у них всё меньше и меньше. Еще несколько месяцев такого выигрывания часа и там все части будут состоять на 75 процентов из чмобиков на Т-62 и ПТ-шках 50ти летней давности.
показать весь комментарий
23.11.2022 13:26 Ответить
не всё так просто и тушок не жалко, поэтому бежали с Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской областей, затем обосрались и бежали с Харьковской области, затем выиграли час и бежали с правобережья и оставили единственный областной центр Херсон. Офигенная стратегия мне нравится. Теперь самое время до нового годы выиграть час и бежать к примеру из Сватово-Кременной оставляя север Луганской области. Потом можно по плану выиграть час и сваливать с Запорожской и оставшейся Херсонской и так далее... не всё так просто, многоходовочка.
показать весь комментарий
23.11.2022 13:30 Ответить
вони цього хотіли.
показать весь комментарий
24.11.2022 12:36 Ответить
Як я і казав - кацапи повторюють сценарій Другої Світової - закидкють трупами своїх вояків ЗСУ.
Воювати одною піхотою в наш час тупо - беспілотники+ арта + керовані РСЗВ + мінні загородження це краща альтернатива. Звісно піхота треба щоб зачищати населені пункти і утримувати їх, але знищувати ворога краще дистанційно електронікою і великими калібрами, а не одною стрілецькою зброєю.
показать весь комментарий
24.11.2022 23:55 Ответить
 
 