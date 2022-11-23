Поля под Бахмутом усеяны трупами российских оккупантов. ФОТОрепортаж
В сеть попали кадры большого количества трупов российских солдат под Бахмутом.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеграм-канал Оперативный ВСУ.
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+78 Олександр Дніпро
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+68 Valeriy Wrx
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+65 Luis Santos
показать весь комментарий23.11.2022 00:59 Ответить Ссылка
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це кожний кацкамандир знає...
методічки - "взвод в наступленії", "взвод в обороні",
я захлебом читав як записи ідіотів.
рота? - там вже як карта ляже - бо 3-4 безумних взвода в оборонанаступленії *** зна де і скільки лежати будуть...
Блін, це нашим ще доводиться їх пакувати і везти на здачу ?? Жах !!
"Я ненавиджу цих мерзотників, цих фашистів", - заявляє на камеру літній росіянин, говорячи про українців.
Флаг федеральной службы судебных приставов каазлабада - фашистский символ(вязанка прутьев с топором)...
. Слово фашизм происходит от итальянского fascio (фа́шо) - «союз» (например, название политической радикальной организации https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8,_%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE Б. Муссолини - Fascio di combattimento - «Союз борьбы»). Это слово, в свою очередь, восходит к латинскому fascis - «связка, пучок», которым, в частности обозначались https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB символы магистратской власти - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%B8 фасции , связка прутьев с воткнутым в неё топором.
И там так думает вся страна.
Все остальное єто мобилизованньіе с низким качеством оснащения.
Фактически ситуация для кацапни похожа на те самьіе "легендарньіе" бои под сталинградом.
Но есть одно но - под Бахмутом ВСУ обороняются, на своей земле, получая вооружение и снабжение из множества стран, и наша логистика не растянута на тьісячи километров непроходимьіх дорог.
Поєтому в єтот раз красную армию ждет проигранная война и безьімянньіе номерньіе брасткие скотомогильники.
А я згадав про чеченське село Самашки. Ця назва для чеченців, як Буча для українців.
Там кацапи мирних людей понищили багато в 1995 році. Так звана "зачистка"...
Замість "сірої скотинки" скотина закамуфльована, змість мосінки з багнетом калаш ото і вся різниця.
На кулемети шеренгами марш, марш! А за спиною скотини "джигіти" з загонів загородження, щоб не втікали.
В надії, що в українців патрони закінчаться, або їм стане шкода це м'ясо, і вони самі підуть зі сльозами на очах.
Воювати одною піхотою в наш час тупо - беспілотники+ арта + керовані РСЗВ + мінні загородження це краща альтернатива. Звісно піхота треба щоб зачищати населені пункти і утримувати їх, але знищувати ворога краще дистанційно електронікою і великими калібрами, а не одною стрілецькою зброєю.