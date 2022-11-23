Вражеский снаряд попал в пожарно-спасательную часть в Бахмуте, - ГСЧС. ФОТО
Оккупанты в очередной раз попали в одну из пожарно-спасательных частей Донетчины.
Вчера вечером, в результате артиллерийских обстрелов города Бахмут произошло попадание снаряда на фасад 47-й пожарной части. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
В результате обстрела личный состав не пострадал, ранения получили 3 гражданских лица (мужчины 1986 г.р., 1979 г.р. и 1969 г.р.). Спасатели оказали медицинскую помощь пострадавшим и на автомобиле скорой помощи транспортировали их в медицинское учреждение города Бахмут.
Обломками повреждены пассажирское стекло пожарной автоцистерны, 3 оконных проема и облицовка 3-х въездных ворот здания части.
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