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Вражеский снаряд попал в пожарно-спасательную часть в Бахмуте, - ГСЧС. ФОТО

Оккупанты в очередной раз попали в одну из пожарно-спасательных частей Донетчины.

Вчера вечером, в результате артиллерийских обстрелов города Бахмут произошло попадание снаряда на фасад 47-й пожарной части. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

В результате обстрела личный состав не пострадал, ранения получили 3 гражданских лица (мужчины 1986 г.р., 1979 г.р. и 1969 г.р.). Спасатели оказали медицинскую помощь пострадавшим и на автомобиле скорой помощи транспортировали их в медицинское учреждение города Бахмут.

Смотрите: Поля под Бахмутом усеяны трупами российских оккупантов. ФОТОрепортаж

Вражеский снаряд попал в пожарно-спасательную часть в Бахмуте, - ГСЧС 01
Вражеский снаряд попал в пожарно-спасательную часть в Бахмуте, - ГСЧС 02
Вражеский снаряд попал в пожарно-спасательную часть в Бахмуте, - ГСЧС 03
Вражеский снаряд попал в пожарно-спасательную часть в Бахмуте, - ГСЧС 04

Обломками повреждены пассажирское стекло пожарной автоцистерны, 3 оконных проема и облицовка 3-х въездных ворот здания части.

армия РФ (19738) Бахмут (1604) ГСЧС (5032)


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Зона пекла....
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23.11.2022 12:19 Ответить
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23.11.2022 12:28 Ответить
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23.11.2022 12:30 Ответить
працюють російські навідники.
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23.11.2022 13:53 Ответить
 
 