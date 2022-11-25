Окупанти мінували навіть дитячі іграшки в Херсоні, - МВС
Втікаючи з Херсону, російські окупанти мінували все підряд. Ворог залишав вибухонебезпечні предмети навіть у дитячих іграшках.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив радник глави МВС Ростислав Смірнов в ефірі телемарафону.
Правоохоронець зазначив, що наразі триває процес ліквідації боєприпасів.
"Масштаби замінування там надзвичайно великі. Я постійно отримую фотозвіти. У дитячих іграшках, між двома футбольними м'ячами була розташована міна тощо", - розповів Смірнов.
Радник глави МВС додав, що на визволених територіях Херсонської області вже знешкодили понад 5 тисяч вибухонебезпечних предметів.
Топ коментарі
+6 Яр Холодний
показати весь коментар25.11.2022 07:08 Відповісти Посилання
+6 Ярослав Іванович #542747
показати весь коментар25.11.2022 07:19 Відповісти Посилання
+5 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар25.11.2022 07:09 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
в 10 разів кажете?? ахахаха, нє, ну реально комплімент цим дикунам.
Навіть пам'ятку робили таку для селян:
А речами такими там і "духи" займалися Тільки вони переважно радіоприймачі мінували і залишали на видних місцях Для "любителей трафеев"