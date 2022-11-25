Окупанти мінували навіть дитячі іграшки в Херсоні, - МВС

Втікаючи з Херсону, російські окупанти мінували все підряд. Ворог залишав вибухонебезпечні предмети навіть у дитячих іграшках.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив радник глави МВС Ростислав Смірнов в ефірі телемарафону.

Правоохоронець зазначив, що наразі триває процес ліквідації боєприпасів.

"Масштаби замінування там надзвичайно великі. Я постійно отримую фотозвіти. У дитячих іграшках, між двома футбольними м'ячами була розташована міна тощо", - розповів Смірнов.

Радник глави МВС додав, що на визволених територіях Херсонської області вже знешкодили понад 5 тисяч вибухонебезпечних предметів.

