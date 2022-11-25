УКР
Окупанти мінували навіть дитячі іграшки в Херсоні, - МВС

Втікаючи з Херсону, російські окупанти мінували все підряд. Ворог залишав вибухонебезпечні предмети навіть у дитячих іграшках.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив радник глави МВС Ростислав Смірнов в ефірі телемарафону.

Правоохоронець зазначив, що наразі триває процес ліквідації боєприпасів.

"Масштаби замінування там надзвичайно великі. Я постійно отримую фотозвіти. У дитячих іграшках, між двома футбольними м'ячами була розташована міна тощо", - розповів Смірнов.

Радник глави МВС додав, що на визволених територіях Херсонської області вже знешкодили понад 5 тисяч вибухонебезпечних предметів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Це помста тих, хто програв: Зеленський про щоденні обстріли Херсону та області.

нічого святого в тих істот немає
показати весь коментар
25.11.2022 07:06 Відповісти
"Здивували"! У СРСР це "на потік" було поставлено! На Дніпропетровщині до розвалу Союзу на одному з оборонних заводів працював "закритий" цех Там дитячі іграшки мінами начиняли А потім розкидали над кишлаками в Афганістані
показати весь коментар
25.11.2022 07:08 Відповісти
Жах
показати весь коментар
25.11.2022 07:09 Відповісти
нічого невдієш !!! ось такі вони "красниє освабадітелі", на порядок, у 10 раз гірші за німецьких нацистів ...
показати весь коментар
25.11.2022 07:19 Відповісти
блін, ну ви і комуніст
в 10 разів кажете?? ахахаха, нє, ну реально комплімент цим дикунам.
показати весь коментар
25.11.2022 07:55 Відповісти
Це більше схоже на байку, чув таке саме, тільки що таке розповсюджували душмани. Реальна добре відома проблема - розкидування ПФМ-1. https://www.fergananews.com/articles/10033

Навіть пам'ятку робили таку для селян:
показати весь коментар
25.11.2022 07:41 Відповісти
А ти думаєш - про це на всіх кутках "дзвонили"? Знайомий з військової прокуратури розказував що займався цікавим випадком - одне "чудо десантне" вирішило "сестрёнке падарак привезти дамой" Підібрав у кущах ляльку Одірвало кисть руки і вибило око Вже дома "по п"яні" язика розпустив як без руки залишився А про той цех випадково дізнався років з п"ятнадцять тому Теж від знайомого - проговорився що його мати там працювала Так вона й тоді "на підписці про нерозголошення" була
А речами такими там і "духи" займалися Тільки вони переважно радіоприймачі мінували і залишали на видних місцях Для "любителей трафеев"
показати весь коментар
25.11.2022 07:55 Відповісти
Любители трафеев більше каравани розстрілювали й усе підбирали та крамнички грабували, якщо в містечках стояли без бойових виходів. А різних байок щодо різноманітних закритих цехів ходило багато, тим більш, що набагато більше половини підприємств мали стосунок до військового виробництва. Машинобудівні взагалі всі робили військову продукцію як основну. Можу припустити, що той цех був десь поблизу ПХЗ, але при масовому виробництві ніяки підписки не змогли б таке приховати, щоб ніхто не знав зовні. Хіба що дрібні партіі десь до 1000 одиниць на рік, але заради таких обсягів ніхто б не тримав цілий цех. Я добре уявляв усе, що вироблялося на військових підприємства Дніпра, хоч у ті роки, коли воно ще вироблялося, був тільки школярем.
показати весь коментар
26.11.2022 05:49 Відповісти
А мені показували фотографії цих іграшок Льотчики, бувало, навіть не знали, ЩО вони скидають Причепили "касету", а що саме в тій "касеті" - не сказали Хоча ФОТАБи та ОсАБи без парашутів (начинені фосфором) скидали на кишлаки практично без вагань!
показати весь коментар
26.11.2022 09:23 Відповісти
Це завжди були такі традиції в кацапів
показати весь коментар
25.11.2022 07:24 Відповісти
Запрошувати іноземних журналістів, фіксувати все. Фото та відеоматеріали про це транслювати на зборах усіх міжнародних організацій постійно
показати весь коментар
25.11.2022 10:42 Відповісти
 
 