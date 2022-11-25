УКР
У Львові попри відсутність світла провели 9 трансплантацій

трансплантація

У Львові попри відсутність світла впродовж 30 годин провели дев’ять трансплантацій органів від посмертних донорів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство охорони здоров'я.

"Трішки більше ніж за добу трансплантологи пересадили два серця, печінку та шість нирок. Для цього працювали команди з майже сотні спеціалістів", - зазначили у МОЗ.

Також трансплантації проводяться у Черкаському обласному онкоцентрі. Там зробили дві операції з пересадки нирок, які відбувалися майже одночасно в одній операційній.

У цей час лікарня перейшла в режим роботи на генераторах.

"Навіть в регіонах, де не відновлене електропостачання, лікарі продовжують виконувати свою роботу", - додали у міністерстві.

Дякуемо українським лікарям !
25.11.2022 07:08
Вчора світло було 3 години.В любий час можуть відключити .через включення і різке включення перепади струму -горить домашня апаратура Мобільний звязок був .відсутній..не говорячи по мобінтернет.Звикаю до темряви.Боюсь світла!
25.11.2022 07:15
Україна без світла вид з космосу
25.11.2022 07:23
У нас це тимчасово.У кацапні це на все їх нікчемне існування.
25.11.2022 07:33
https://www.sibreal.org/a/v-zabaykalskom-poselke-na-voynu-zabrali-poslednih-vodovoza-i-pekarya/32142892.html/ «Сибір.Реалії» «Маріуполь-то збудують, а ми в руїні жити продовжимо».Букачача - селище на півночі Забайкальського краю, оточене тайговими лісами. «букачача» в перекладі з евенкійської перекладається як «брудний зад», за іншою - «двір».на війну забрали останніх --водовоза та пекаря.На місцевому цвинтарі вже виділили місце для їхнього поховання.Цвинтар росте швидко. Через те, що в наших краях добувають вугілля, місце тут, скажімо так, не для життя. Ми й так мремо, як мухи, без війни, - зітхає пенсіонер. - А скоро ще й молодих ховати доведеться. Тих, кого з України привезуть. От дивіться, вже й землю для нових поховань тут виділили.
25.11.2022 07:39
Такі складні операції в Україні ніколи не проводили і для лікування треба було їхати закордон і це надихає позитивом що все ж таки в Україні можуть проводити і складні операції.
25.11.2022 08:58
 
 