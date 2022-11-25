У Львові попри відсутність світла провели 9 трансплантацій
У Львові попри відсутність світла впродовж 30 годин провели дев’ять трансплантацій органів від посмертних донорів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство охорони здоров'я.
"Трішки більше ніж за добу трансплантологи пересадили два серця, печінку та шість нирок. Для цього працювали команди з майже сотні спеціалістів", - зазначили у МОЗ.
Також трансплантації проводяться у Черкаському обласному онкоцентрі. Там зробили дві операції з пересадки нирок, які відбувалися майже одночасно в одній операційній.
У цей час лікарня перейшла в режим роботи на генераторах.
"Навіть в регіонах, де не відновлене електропостачання, лікарі продовжують виконувати свою роботу", - додали у міністерстві.
