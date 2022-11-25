У Києві тривають екстрені відключення світла. Графіки не діють
В п’ятницю, 25 листопада у Києві тривають аварійні відключення світла. Раніше опубліковані графіки поки що не працюють.
Про це повідомили в енергетичній компанії Yasno, інформує Цензор.НЕТ.
"В Києві за вказівками НЕК Укренерго застосовані екстрені відключення. Графіки відключень тимчасово не працюють, поки ситуацію не буде стабілізовано", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, ввечері 24 листопада виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявив, що електрику в Києві даватимуть на 2-3 години. Це триватиме до збільшення обсягу виробленої електроенергії АЕС та ТЕС.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Alexandr Kovalenko #215761
показати весь коментар25.11.2022 09:09 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Юра Малко
показати весь коментар25.11.2022 09:14 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Nikol Kovalenko
показати весь коментар25.11.2022 09:24 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
✘
Stanislav Bryzhyk
показати весь коментар25.11.2022 09:43 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
✘
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль