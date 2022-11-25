У Києві тривають екстрені відключення світла. Графіки не діють

В п’ятницю, 25 листопада у Києві тривають аварійні відключення світла. Раніше опубліковані графіки поки що не працюють.

Про це повідомили в енергетичній компанії Yasno, інформує Цензор.НЕТ.

"В Києві за вказівками НЕК Укренерго застосовані екстрені відключення. Графіки відключень тимчасово не працюють, поки ситуацію не буде стабілізовано", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ввечері 24 листопада виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявив, що електрику в Києві даватимуть на 2-3 години. Це триватиме до збільшення обсягу виробленої електроенергії АЕС та ТЕС.

