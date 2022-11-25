Фінляндія допоможе Україні з енергетичним обладнанням

Фінляндія надасть допомогу енергетичній системі України. Країна надасть необхідне обладнання

Про це у своєму Twitter повідомила Прем’єр-міністр Фінляндської Республіки Санна Марін, інформує Цензор.НЕТ

"Україні не вистачає електрики та води, оскільки Росія жорстоко та незаконно завдає ударів по цивільному населенню та інфраструктурі. Внесок приватного сектора у постачання енергетичного обладнання також буде вкрай необхідний і вкрай важливий. Фінляндія надає також оборонну та іншу матеріальну та гуманітарну допомогу", - написала Марін.

