Фінляндія допоможе Україні з енергетичним обладнанням

Фінляндія надасть допомогу енергетичній системі України. Країна надасть необхідне обладнання

Про це у своєму Twitter повідомила Прем’єр-міністр Фінляндської Республіки Санна Марін, інформує Цензор.НЕТ

"Україні не вистачає електрики та води, оскільки Росія жорстоко та незаконно завдає ударів по цивільному населенню та інфраструктурі. Внесок приватного сектора у постачання енергетичного обладнання також буде вкрай необхідний і вкрай важливий. Фінляндія надає також оборонну та іншу матеріальну та гуманітарну допомогу", - написала Марін.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Ми готові пожертвувати ще більше, щоб захистити Україну": Польща і Фінляндія задекларували подальшу підтримку Києва

допомога (8760) Україна (6181) Фінляндія (1379) Санна Марін (31)
Большинству надо совсем немного электричества, если есть газовая плитка на 1-2 конфорки и баллон. Пожрать и сварить чай или голову помыть водой куда выгоднее на них. Электричество надо на телефон, возможность хотя бы 10W светильник запитать и еще заряжать тонометры, всякие медицинские устройства, сигареты электронные тоже многие хотят парить.

Нужны либо небольшие свинцовые аккумы, либо современную сборку на lifepo4 4-6 элементов по 15-25Ач каждый, с платой для самодельного павербанка на 3-4 usb выхода, включая даже поддержку питания ноутбука, либо 2-3 квадратных метра солнечной батареи (3.5 метра квадратных через окно, 2м если есть балкон без стекла). Надо бы ввести мобилизацию работников тыла, где нужно будет просто паять ленту к солнечным монокристаллическим ячейкам, это простая работа, но монотонная и паять нужно очень много, затем крепить ячейки к листу мдф или стекла, герметизировать за стеклом тонким, тоже нулевая квалификация нужна, но нужны миллионы таких изделий из сотни миллионов ячеек мелких. Готовые панели на две трети цены и имеют в себе кусок стекла и человекочасы сборки собственно.

И при этом одновременно нужны электростанции на несколько мегаватт на газу и дизеле. Питать промышленность, насосы. На бензиновых генераторах не уедешь. Еще из нужных потребностей в больницы и некоторые заводы нужны маховики, чтобы мгновенно подключить резервное питание даже без секундного пропадания света. Недешевые штуки.
25.11.2022 09:45 Відповісти
 
 