Україна підписала за Світовим банком угоду на отримання $4,5 млрд гранту

Україна отримає грантові $4,5 мільярда від США в рамках фінансування Світового банку.

Це повідомили у Міністерстві фінансів, інформує Цензор.НЕТ.

Відповідну угоду підписав міністр фінансів України Сергій Марченко та регіональний директор Світового банку у справах Східної Європи Аруп Банерджі.

Як зауважив Марченко, зазначений грант є "черговим вагомим внеском у фінансування невідкладних потреб нашої країни".

Кошти підуть на пенсійні виплати та окремі програми державної соціальної допомоги, такі як оплата житлово-комунальних послуг, підтримка малозабезпечених сімей, інвалідів, переселенців, а також на оплату медичних послуг за програмою медгарантій.

