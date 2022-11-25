Україна підписала за Світовим банком угоду на отримання $4,5 млрд гранту
Україна отримає грантові $4,5 мільярда від США в рамках фінансування Світового банку.
Це повідомили у Міністерстві фінансів, інформує Цензор.НЕТ.
Відповідну угоду підписав міністр фінансів України Сергій Марченко та регіональний директор Світового банку у справах Східної Європи Аруп Банерджі.
Як зауважив Марченко, зазначений грант є "черговим вагомим внеском у фінансування невідкладних потреб нашої країни".
Кошти підуть на пенсійні виплати та окремі програми державної соціальної допомоги, такі як оплата житлово-комунальних послуг, підтримка малозабезпечених сімей, інвалідів, переселенців, а також на оплату медичних послуг за програмою медгарантій.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль