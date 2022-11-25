Рух електротранспорту зупинили в Одесі
В Одесі для економії електроенергії призупинили роботу електротранспорту - через годину після оголошення про його запуск
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Одеської міської ради.
"Задля зниження споживання електроенергії міський електротранспорт призупиняє свою роботу", - йдеться в повідомленні.
Слід зазначити, що близько 8 години ранку було повідомлення про те, що міський електротранспорт вийшов на маршрути.
