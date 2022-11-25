УКР
Рух електротранспорту зупинили в Одесі

трамвай,одеса

В Одесі для економії електроенергії призупинили роботу електротранспорту - через годину після оголошення про його запуск

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал  Одеської міської ради

"Задля зниження споживання електроенергії міський електротранспорт призупиняє свою роботу", - йдеться в повідомленні. 

Слід зазначити, що близько 8 години ранку було повідомлення про те, що міський електротранспорт вийшов на маршрути.

О, ще одне місто, котрим керує "брат" Допи, наряду з Тереховим.
показати весь коментар
25.11.2022 09:39 Відповісти
Да, колбасня с электричеством у нас знатная, но, наверное, не хуже Киева и уж тем более Херсона, так что терпимо всё.
показати весь коментар
25.11.2022 09:41 Відповісти
Ваше світло,як сонце в кожному із вас,ваші охоронці в окопах,бліндажах, в крові, стомлені, але незламні. А орків з'їдає страх погань і зло. Бережіть себе
показати весь коментар
25.11.2022 09:41 Відповісти
1. выгнать этого там сепара из мерии(одесситы поймут как и куда)
2. сочинить побольше едких одесских приколов про путина - карма и так далее, и он подохнет.
3. я приеду и шоб мне рыба была свежая а не как всегда - Маааладой мушчинка, а пачиму ето наша таки рыба у вас вызывает отвращение, вы шо таки с Мавзолея?(нет мля, с мусорника )
показати весь коментар
25.11.2022 09:55 Відповісти
Ну и правильно. Есть велосипеды, на них и согреться можно. Включая и зимние шины. Включая и электромодели, которые раза в 2 быстрее трамвая. Катить трамвай многотонный слишком невыгодно. Когда будет разделение электропитания на сотни мелких частей и усиление ПВО (либо ответный ракетный удар, либо диверсия на аэродроме у кацапов или ракетном заводе), тогда сразу вернем назад.
показати весь коментар
25.11.2022 09:56 Відповісти
 
 