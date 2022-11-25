Рух електротранспорту зупинили в Одесі

В Одесі для економії електроенергії призупинили роботу електротранспорту - через годину після оголошення про його запуск

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Одеської міської ради.

"Задля зниження споживання електроенергії міський електротранспорт призупиняє свою роботу", - йдеться в повідомленні.

Слід зазначити, що близько 8 години ранку було повідомлення про те, що міський електротранспорт вийшов на маршрути.

