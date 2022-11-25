УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4816 відвідувачів онлайн
Новини Війна
7 380 6

Зі Сватівського та Кремінського напрямків є позитивні новини, - Гайдай

зсу,мінометники

Українські захисники тримають оборону на Луганщині.

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо казати лише про те, що можна озвучувати на загал, то на Сватівському та Кремінському напрямках зараз необхідно помовчати – звідти є позитивні новини", - наголосив він.

За словами Гайдая, у бік Сватового прямують дві сотні вантажівок з будівельними матеріалами, зокрема, так званими "зубами дракона" - росіяни укріплюють там оборону.

Водночас окупанти продовжують обстріли Білогорівки, там тривають постійні атаки військ РФ. ЗСУ тримають оборону.

"Деокуповані села потерпають від вогню росіян - б’ють "Градами", "Ураганами", "Смерчами". Гуманітарну допомогу підвозимо туди мікроавтобусами", - підсумував очільник обладміністрації.

Читайте: В окупованій Луганській області триває депортація місцевого населення,- ОВА

Автор: 

Гайдай ЛОГА (930) Луганська область (4938)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так треба промовчати, чи є позитивні новини? Написана якась нісенітниця
показати весь коментар
25.11.2022 10:23 Відповісти
Правильно мовчать, щоб екПерди диванні менше пи3...ли. А кому потрібні свіжі новини і не читати нісенітницю, гарна порада - контракт із ЗСУ і на передок.
показати весь коментар
25.11.2022 14:15 Відповісти
А шо там на левобережье молчание? Дней 5 назад оголосили операцию в тишинi так она так в тишi и растворилась.....ни ответа ни привела,и судя по тому шо орки до сих пор на косе, -провалилась.
показати весь коментар
25.11.2022 10:24 Відповісти
який сенс туди лізти без важкої техніки та постійному підвозі бк?
показати весь коментар
25.11.2022 10:34 Відповісти
Ніхто операцію не оголошував, відео на човнах,то не з Коси. Просили тишу. А військові плани залишилися для військових
показати весь коментар
25.11.2022 10:51 Відповісти
Вже місяць читаю кожного дня розповіді Гайдая про "позитивні новини" з того напрямку...
показати весь коментар
25.11.2022 12:49 Відповісти
 
 