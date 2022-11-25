Зі Сватівського та Кремінського напрямків є позитивні новини, - Гайдай

Українські захисники тримають оборону на Луганщині.

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо казати лише про те, що можна озвучувати на загал, то на Сватівському та Кремінському напрямках зараз необхідно помовчати – звідти є позитивні новини", - наголосив він.

За словами Гайдая, у бік Сватового прямують дві сотні вантажівок з будівельними матеріалами, зокрема, так званими "зубами дракона" - росіяни укріплюють там оборону.

Водночас окупанти продовжують обстріли Білогорівки, там тривають постійні атаки військ РФ. ЗСУ тримають оборону.

"Деокуповані села потерпають від вогню росіян - б’ють "Градами", "Ураганами", "Смерчами". Гуманітарну допомогу підвозимо туди мікроавтобусами", - підсумував очільник обладміністрації.

