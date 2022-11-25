Рашисти мобілізують медиків на окупованих територіях Луганщини, - ОВА

Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях Луганщини вручають повістки навіть лікарям.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОВА.

"Окупанти посилено вручають повістки у Хрустальному, Антрациті, Ровеньках, Сорокиному, Довжанську, намагаючись швидко заповнити утворені вакантні місця на фронті. Так, у Довжанську під мобілізацію підпадають навіть лікарі. Це, зокрема, анестезіологи, хірурги, травматологи, фельдшери від 30 до 55 років. Основна вимога – відмінна фізична форма. Нащо вона лікарю у шпиталі? Напевно, задачі в них будуть дещо інші", - йдеться в повідомленні.

Також в обладміністрації повідомили, що у Сєвєродонецьку триває "планове відкриття" порожніх квартир нібито для замірів віконних отворів і перевірки системи опалення.

"Не скління, хоча вже майже грудень, а лише попереднє замірювання. Систему опалення вони, можливо й оглядають, але разом із тим з помешкань якимось дивом зникають цінні речі", - зазначили в ОВА.

