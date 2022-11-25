Україна збирається закуповувати електроенергію у Європи, - Укренерго

НЕК "Укренерго" розробляє механізм імпорту електроенергії з Європи в Україну обсягом 500 МВт.

Про це повідомив у телемарафоні "Єдині новини" голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, енергосистема Євросоюзу здатна допомогти Україні і виконати комерційний імпорт технічно можливо.

"Укренерго забезпечує можливість такого імпорту обсягом 500 МВт і навіть 600 МВт. Потрібні спеціальні механізми для гарантування цього імпорту, оскільки ціна електроенергії у Європі вища, ніж в Україні", - сказав Кудрицький.

Він вважає, що на загальних комерційних засадах в Україні навряд чи хтось захоче купувати електроенергію в Європі.