Україна збирається закуповувати електроенергію у Європи, - Укренерго
НЕК "Укренерго" розробляє механізм імпорту електроенергії з Європи в Україну обсягом 500 МВт.
Про це повідомив у телемарафоні "Єдині новини" голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
За його словами, енергосистема Євросоюзу здатна допомогти Україні і виконати комерційний імпорт технічно можливо.
"Укренерго забезпечує можливість такого імпорту обсягом 500 МВт і навіть 600 МВт. Потрібні спеціальні механізми для гарантування цього імпорту, оскільки ціна електроенергії у Європі вища, ніж в Україні", - сказав Кудрицький.
Він вважає, що на загальних комерційних засадах в Україні навряд чи хтось захоче купувати електроенергію в Європі.
Топ коментарі
+7 Анатолий К #427424
показати весь коментар25.11.2022 11:10 Відповісти Посилання
+5 Юрій Лам
показати весь коментар25.11.2022 11:11 Відповісти Посилання
+4 Юрій Лам
показати весь коментар25.11.2022 11:08 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
То в нас перевиробництво ел. енергіїї і треба її продавати, то тепер нестача енергії і треба купувати... ви вже там 6 лядь якось определітесь...
Пам'ятаю що коли ще не було атомних станцій вистачало енергії країні від гідро та ТЕС, і заводи працювали і ел. транспорт їздив, і освітлення вулиць було вночі, і гірлянди палали на кожне свято.
А зараз і АЕС побудували і заводи стоять, і людей менше стало, і ел енергії не вистача, що за диво?
За офіційними даними у нас з генерацією немає жодних проблем. Є проблеми з передачею, бо орки херачать по вузлам і трансформаторним станціям.
Я перепрошую, як імпорт може допомогти, якщо у нас проблема з передаванням електроенергії????
Бо з тієї сторони де я сижу, виглядає це як вугільний роттердам+, тільки для електроенергії, коли ми нашу е/е будем нам же продавати, але по європейській ціні...
Тому схилявся до варіантів: тиск для підняття тарифів, або нема вугілля.
Я зараз не конкретний приклад, але так це працює, ці закупки для забезпечення Заходу України електроенергії і решти, що зможе пройти по розбитим мережам всередині України