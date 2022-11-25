УКР
Україна збирається закуповувати електроенергію у Європи, - Укренерго

НЕК "Укренерго" розробляє механізм імпорту електроенергії з Європи в Україну обсягом 500 МВт.

Про це повідомив у телемарафоні "Єдині новини" голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, енергосистема Євросоюзу здатна допомогти Україні і виконати комерційний імпорт технічно можливо.

"Укренерго забезпечує можливість такого імпорту обсягом 500 МВт і навіть 600 МВт. Потрібні спеціальні механізми для гарантування цього імпорту, оскільки ціна електроенергії у Європі вища, ніж в Україні", - сказав Кудрицький.

Також читайте: Україна знову з’єднана з енергосистемою ЄС. Планові графіки можуть повернути за 1-2 дні, - Укренерго

Він вважає, що на загальних комерційних засадах в Україні навряд чи хтось захоче купувати електроенергію в Європі.

Я не великий фахівець в електромережах по всій Україні і навіть якщо хтось буде цікавитись цим питанням, то на другий день до нього завітають СБУ, але не можу зрозуміти, як так виходить, що мережі, які становлять державну таємницю відомі ворогу і він б'є по них ракетами? Проста сєпарка чи сєпар можуть передати місце базування військових, а де знаходиться те, що живить сотні тисяч обонентів ні. То як ця інформація опиняється у ворога? Не пишіть, що ГУГЛ все покаже, можливо, але тонкості знають тільки спеціалісти. Ось і все, що я хотів написати. Мені здається, що не до кінця спрацьовують ті, кому це належить робити, роблять собі показники на виявляних громадянами сєпарах і все.
25.11.2022 11:10 Відповісти
Помнож 6 000 000 квт в суткі на 4грн і побачиш як заробляє ахметка і ко
25.11.2022 11:11 Відповісти
ахметка приготувавсь... купувати по 3грн і продавати по 7👍
25.11.2022 11:08 Відповісти
І наскільки вистачить цих 600 мвт?
25.11.2022 11:05 Відповісти
Помнож 6 000 000 квт в суткі на 4грн і побачиш як заробляє ахметка і ко
25.11.2022 11:11 Відповісти
у ахметки цена ниже, жадный сволочной зелебот. Закройся уже!
25.11.2022 11:19 Відповісти
600 мВт це 600000 кВт - всі українці зможуть одночасно заряджати смартфони при світлі енергозберігаючих лампочок ( по одній лампочці на людину).
25.11.2022 11:38 Відповісти
Це приблизно 5% від теперішнього споживання електроенергії (яке десь 12000МВт)
25.11.2022 12:22 Відповісти
ахметка приготувавсь... купувати по 3грн і продавати по 7👍
25.11.2022 11:08 Відповісти
Я не великий фахівець в електромережах по всій Україні і навіть якщо хтось буде цікавитись цим питанням, то на другий день до нього завітають СБУ, але не можу зрозуміти, як так виходить, що мережі, які становлять державну таємницю відомі ворогу і він б'є по них ракетами? Проста сєпарка чи сєпар можуть передати місце базування військових, а де знаходиться те, що живить сотні тисяч обонентів ні. То як ця інформація опиняється у ворога? Не пишіть, що ГУГЛ все покаже, можливо, але тонкості знають тільки спеціалісти. Ось і все, що я хотів написати. Мені здається, що не до кінця спрацьовують ті, кому це належить робити, роблять собі показники на виявляних громадянами сєпарах і все.
25.11.2022 11:10 Відповісти
Уся мережа ЛЕП і ТП була збудована про совьєтах, мало того збудована на випадок війни-різного роду резервні ЛЕП тд. і тп. Це абсолютно НЕЕЕЕЕЕ СЕЕЕЕЕкретна інфа ! ! ! Але☝ різного роду *****...кі ні копійки не в ложили в ці резерви. А тепер коли усе лягло вони просто будуть барижити.
25.11.2022 11:18 Відповісти
Не маю повної згоди. Багато чого перебудовано і добудовано за 31 рік незалежності і тут є багато того, чого не мають знати навіть громадяни України, це знають окремі топ посадовці, які на мій погляд і "зливали", чи "зливають" ці точки куди бити. Пам'ятаєте Донецький аєропорт, коли працівник СБУ прийшов і своїм ключем відкрив виходи і входи і запустив банду кацапів з гранатометами і "вглами"? Нікому не прийшло в голову, що всі АЕС передані в користування і управління такому собі "патріоту" Андрію Деркачу? То кому він передать разом зі своєю купою "спеціалістів" дані про роботу АЕС?
25.11.2022 13:22 Відповісти
и бьют они по самым болезненным местам....Это явно не гугл
показати весь коментар
свинособаки ще з 14 року почали атаки на мережі через іннет, вони мають не тільки інфу про структуру, треба ще повернути у власність держави те, що свинособаки тут хапнули
показати весь коментар
Це якийсь чос по вухам?
То в нас перевиробництво ел. енергіїї і треба її продавати, то тепер нестача енергії і треба купувати... ви вже там 6 лядь якось определітесь...
Пам'ятаю що коли ще не було атомних станцій вистачало енергії країні від гідро та ТЕС, і заводи працювали і ел. транспорт їздив, і освітлення вулиць було вночі, і гірлянди палали на кожне свято.
А зараз і АЕС побудували і заводи стоять, і людей менше стало, і ел енергії не вистача, що за диво?
25.11.2022 11:25 Відповісти
Чомусь у молдаванів ел.енерг. зникла😕 Містика!
25.11.2022 11:26 Відповісти
Да нет никакой мистики. Задрали уже. Поставки румынской электроэнергии идут из Исакчи по ЛЭП. Частично ЛЭП проходят через одесскую область. Вот карта!
25.11.2022 12:02 Відповісти
Не прикрепилась картинка. Вот ссылка. https://www.facebook.com/100013198784216/posts/pfbid0n7HvHAgVevkXJfEHoAzzeJwiXUqEYDyJSTKWuHXthJ4QbfL2e6XNSGDiNkXQRoEwl/?app=fbl
25.11.2022 12:03 Відповісти
перепроизводство есть. Мы ее не можем транспортировать, потому что побили все трансформаторы и транзит. Да АЭСы есть, но толку? вы же удлинителем себе свет с АЭС в квартиру не подадите...
25.11.2022 21:07 Відповісти
Хочу вам зауважити що поряд з об'ектом ен. виробництва завжди є розподільче устаткування, без цього ніяк. А наші об'екти ен. виробництва дуже розгалужені по всій країні, це і всі ГРЕС та ТЕС. Не маю змоги багато писати ось є відео достатньо притомне по енергетиці, дивіться та робіть висновки самі: https://www.youtube.com/watch?v=Pc1CJn8GXCY
26.11.2022 09:43 Відповісти
Я от не пойняв ніхера.
За офіційними даними у нас з генерацією немає жодних проблем. Є проблеми з передачею, бо орки херачать по вузлам і трансформаторним станціям.
Я перепрошую, як імпорт може допомогти, якщо у нас проблема з передаванням електроенергії????

Бо з тієї сторони де я сижу, виглядає це як вугільний роттердам+, тільки для електроенергії, коли ми нашу е/е будем нам же продавати, але по європейській ціні...
25.11.2022 11:29 Відповісти
Ви все правельно написали 👍Готуємо гаманці для ахметкі
25.11.2022 11:33 Відповісти
Ще майже місяць тому задавався питанням які такі перенавантаження можуть бути вночі, але віялові відключення діяли чомусь цілодобово.
Тому схилявся до варіантів: тиск для підняття тарифів, або нема вугілля.
25.11.2022 11:41 Відповісти
импорт поможет только ближ. к границе регионам. До Киева ЛЭП не дотянет
25.11.2022 21:09 Відповісти
а як же зелені мрії про заміну кацапського газу еленергією з України в Європі, чи воно як завжди патякає а потім щось пробує придумати з своїм кодлом з тими наслідками які є?
25.11.2022 11:34 Відповісти
пояснsть, я щось не можу зрозуміти, навіщо це робиться? у нас вимикають АЕС бо у нас проблеми з передачею а не з генерацією електроєенергії? то навіщо тоді їх вимикати?
25.11.2022 11:58 Відповісти
Дивіться, є умовна підстанція на шляху ХАЕС - Львівська область, її розбомбили, ХАЕС стала. Але умовна лінія ЄС - Львіська область ціла і дає змогу дати струм на Львівську область.
Я зараз не конкретний приклад, але так це працює, ці закупки для забезпечення Заходу України електроенергії і решти, що зможе пройти по розбитим мережам всередині України
25.11.2022 12:19 Відповісти
дивимось ось це відео: https://www.youtube.com/watch?v=Pc1CJn8GXCY
26.11.2022 09:48 Відповісти
Коли енергію споживають, то аес працює, якщо дроти перебили, то аес вимикпється, бо енергія не передається
26.11.2022 01:02 Відповісти
А літом кричали що Європу забеспечимо.
25.11.2022 15:41 Відповісти
 
 