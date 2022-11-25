Україна знову з’єднана з енергосистемою ЄС. Планові графіки можуть повернути за 1-2 дні, - Укренерго

Українська енергосистема пройшла найскладніший етап після останньої атаки росіян. Всі області заживлені, енергосистема знову з’єднана з енергосистемою Євросоюзу.

Про це повідомив у телемарафоні "Єдині новини" голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.Нет.

"Всі три атомні станції, що розташовані на неокупованій території, працюють. Через 1-2 дня вони вийдуть на свою нормальну планову потужність, і ми очікуємо, що можна вже буде перевести наших споживачів замість аварійних на планові графіки", - сказав Кудрицький.

