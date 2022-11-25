УКР
Україна знову з’єднана з енергосистемою ЄС. Планові графіки можуть повернути за 1-2 дні, - Укренерго

Українська енергосистема пройшла найскладніший етап після останньої атаки росіян. Всі області заживлені, енергосистема знову з’єднана з енергосистемою Євросоюзу.

Про це повідомив у телемарафоні "Єдині новини" голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.Нет.

"Всі три атомні станції, що розташовані на неокупованій території, працюють. Через 1-2 дня вони вийдуть на свою нормальну планову потужність, і ми очікуємо, що можна вже буде перевести наших споживачів замість аварійних на планові графіки", - сказав Кудрицький.

Топ коментарі
+11
АЄС так влаштована, що її постійно потрібно кудись дівати вироблену енергію, інакше реактор буде глушитися, що не є добре. У країні енергії багато, але нема чим доставити до умовного споживача.
25.11.2022 11:03 Відповісти
+8
Слава ЗСУ та енергетикам! Але ця стабільність до чергового масованого обстрілу, на жаль(
25.11.2022 10:46 Відповісти
+7
Не зайопуй зі своєю теорією!
Електромережі України і Молдови технологічно - єдине ціле (ЛЕП у західну частину Одеської області - Ізмаїл, Рені, Білгород-Дністровський, - йдуть через Молдову). То коли в нас пропадає світло, то й в них пропадає.
Не розповсюджуй кацапські фейки.
25.11.2022 12:28 Відповісти
Тут вже чорт ногу зломить які ті графіки
25.11.2022 10:37 Відповісти
Слава ЗСУ та енергетикам! Але ця стабільність до чергового масованого обстрілу, на жаль(
25.11.2022 10:46 Відповісти
я ось не розумію...чому неможна закрити усі важливі та надпотужні підстанції метало-бетонним кожухом?? Щоб навіть при прямому влучанні вони були цілі? Ну роблять же бетоні укртиття для Харкова та інших міст на зупинках транспорту...чому тут так неможна зробити?
25.11.2022 14:25 Відповісти
treba stavyty po Patrioutu u kozhnoyi atomnoyi stantsii 🚀💥☢
25.11.2022 15:27 Відповісти
Я теж не розумію. Тим більше про те, що наразі відбувається говорили ще з травня. Можна було і підготуватися
25.11.2022 15:33 Відповісти
Як влучили в інфраструктуру ПівденноУкраїнської АЕС, світло зникло в Молдові і Румунії...

Тобто, коли в Україні не вистачає енергії, є перебої, електрика постачається за кордон? Я не впевнений, але, згідно результатав, відбувається саме так.

Тепер, коли лабораторно, це майже доведено, чи прийматимуть якісь рішення посадові особи?
25.11.2022 10:57 Відповісти
АЄС так влаштована, що її постійно потрібно кудись дівати вироблену енергію, інакше реактор буде глушитися, що не є добре. У країні енергії багато, але нема чим доставити до умовного споживача.
25.11.2022 11:03 Відповісти
1 квт. АЕС коштує 15 коп. Це з відкритих інформаційних заяв. Різниця, цо оплачують громадяни, отримується саме приватними енергорозподільними компаніями.

Невже вони не передбачили можливостей передачі енегії в середині країни? Може неефективні власники мають бути позбавлені Монополії?
25.11.2022 11:30 Відповісти
Не зайопуй зі своєю теорією!
Електромережі України і Молдови технологічно - єдине ціле (ЛЕП у західну частину Одеської області - Ізмаїл, Рені, Білгород-Дністровський, - йдуть через Молдову). То коли в нас пропадає світло, то й в них пропадає.
Не розповсюджуй кацапські фейки.
25.11.2022 12:28 Відповісти
Цікаво з яких джерел ви взяли 15 копійок? Це хіба що було до 2014 при курсі долара 8грн. Зараз це точно більше
25.11.2022 12:34 Відповісти
на АЕС електрика умовно-безкоштовна. так було завжди
25.11.2022 13:21 Відповісти
Умовно безкоштовна це дешевше, ніж в порівнянні з вугіллям і газом. Знайшов інфорацію, що в 2020 році собівартість була на рівні 0,6 грн/кВт. зараз в перерахунку на інфляцію і курс долара це десь мб 0,9 грн/кВт + додайте сюди різні податки, прибуток, відрахування і тд., отримаєте цифру точно не 15 коп./кВт
25.11.2022 13:43 Відповісти
Можливості передачі е/е - це саме те, що ******** кацапи.
25.11.2022 12:49 Відповісти
Шах и мат путинские плеади!Хэр вам а не переговоры!
25.11.2022 12:22 Відповісти
Нассыте кто-нить пескову на усы.....пусть забудет о перемирии и переговорах.
25.11.2022 12:23 Відповісти
 
 