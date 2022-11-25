Україна знову з’єднана з енергосистемою ЄС. Планові графіки можуть повернути за 1-2 дні, - Укренерго
Українська енергосистема пройшла найскладніший етап після останньої атаки росіян. Всі області заживлені, енергосистема знову з’єднана з енергосистемою Євросоюзу.
Про це повідомив у телемарафоні "Єдині новини" голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.Нет.
"Всі три атомні станції, що розташовані на неокупованій території, працюють. Через 1-2 дня вони вийдуть на свою нормальну планову потужність, і ми очікуємо, що можна вже буде перевести наших споживачів замість аварійних на планові графіки", - сказав Кудрицький.
Тобто, коли в Україні не вистачає енергії, є перебої, електрика постачається за кордон? Я не впевнений, але, згідно результатав, відбувається саме так.
Тепер, коли лабораторно, це майже доведено, чи прийматимуть якісь рішення посадові особи?
Невже вони не передбачили можливостей передачі енегії в середині країни? Може неефективні власники мають бути позбавлені Монополії?
Електромережі України і Молдови технологічно - єдине ціле (ЛЕП у західну частину Одеської області - Ізмаїл, Рені, Білгород-Дністровський, - йдуть через Молдову). То коли в нас пропадає світло, то й в них пропадає.
Не розповсюджуй кацапські фейки.