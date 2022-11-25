Близько 100 тис. споживачів залишаються без електроенергії у Харківській області, - Синєгубов
Станом на ранок 25 листопада у Харкові всім споживачам відновили подачу електроенергії. У Харківській області без світла ще близько 100 тис. абонентів.
Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ
"В області залишаються частково без електрики близько 100 тисяч споживачів: частина жителів Ізюмської, Куп'янської, Боровської громад, а також частина Зміївської, Балаклійської та Шевченківської. Їх енергетики планують заживити впродовж дня", - йдеться в повідомленні
Синєгубов зазначив, що в області, включно з Харковом, упроваджено графіки з можливим збільшенням часу відключень для стабілізації системи.
