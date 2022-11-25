Samsung відмовився повертатися до Росії через страх перед санкціями США
Офіційне відновлення продажу техніки Samsung у Росії затримується на невизначений термін.
Про це повідомили російським "Известиям" джерела у компаніях-партнерах виробника, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
На думку одного з джерел, офіційне повернення навряд чи відбудеться до закінчення війни в Україні, оскільки Samsung, як і інші компанії, побоюється санкцій США.
Раніше в РФ очікували, що постачання можуть відновитися у листопаді.
"Втім, на відміну від російського офісу Apple, в якому співробітників просто немає, офіс Samsung у Росії продовжує функціонувати, а російський варіант сайту вендора продовжує оновлюватися. У країні продовжує працювати з картами "Мир" система Samsung Pay, а сама Samsung виступає спонсором низки заходів", - зазначили в "Известиях".
Як повідомляють у пресслужбі Samsung, "постачання в Росію, як і раніше, призупинено. Samsung не ухвалила жодного рішення про відновлення постачань".
Нагадаємо, в березні Samsung Electronics призупинила постачання продукції до Росії "через поточні геополітичні події".
Південнокорейська Samsung, яка виробляє телевізори та іншу техніку на заводі в Калузької області (РФ), ймовірно, завозить продукцію та комплектування через країни ЄАЕС (Білорусь, Казахстан, Вірменія та Киргизстан), щоб оминути санкції.
