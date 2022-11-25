УКР
Samsung відмовився повертатися до Росії через страх перед санкціями США

Офіційне відновлення продажу техніки Samsung у Росії затримується на невизначений термін.

Про це повідомили російським "Известиям" джерела у компаніях-партнерах виробника, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

На думку одного з джерел, офіційне повернення навряд чи відбудеться до закінчення війни в Україні, оскільки Samsung, як і інші компанії, побоюється санкцій США.

Раніше в РФ очікували, що постачання можуть відновитися у листопаді.

"Втім, на відміну від російського офісу Apple, в якому співробітників просто немає, офіс Samsung у Росії продовжує функціонувати, а російський варіант сайту вендора продовжує оновлюватися. У країні продовжує працювати з картами "Мир" система Samsung Pay, а сама Samsung виступає спонсором низки заходів", - зазначили в "Известиях".

Як повідомляють у пресслужбі Samsung, "постачання в Росію, як і раніше, призупинено. Samsung не ухвалила жодного рішення про відновлення постачань".

Нагадаємо, в березні Samsung Electronics призупинила постачання продукції до Росії "через поточні геополітичні події".

Південнокорейська Samsung, яка виробляє телевізори та іншу техніку на заводі в Калузької області (РФ), ймовірно, завозить продукцію та комплектування через країни ЄАЕС (Білорусь, Казахстан, Вірменія та Киргизстан), щоб оминути санкції.

От бідоськи! Мріють поторгуваться з фашистюками, але пагане асашай не дозволяє! Ну хник же!
25.11.2022 10:59 Відповісти
Про железо еще под вопросом, так как по ссылке видно что поставляет. Так же и обновления софта.

https://www.sammobile.com/samsung/galaxy-s21/firmware/SM-G991B/SER/
25.11.2022 11:20 Відповісти
Був кращою думки про цю компанію. Тепер принципово не купуватиму товари їх бренду.
25.11.2022 11:54 Відповісти
Взагалі в цілому південна корея неочікувано повела себе як гандони.

Коли їх буде гвалтувати і вбивати північна, пропоную теж дуже заклопотано призивать до миру і переговорів і надсилати прокладки і бинти.
25.11.2022 11:59 Відповісти
Так вже ж було. Тільки тоді вступились США і мордор здриснув. Напевно забули вже, що то таке.
25.11.2022 12:54 Відповісти
Ну так десять років правління голубів мЬІру не пройшло надарма.
