Samsung відмовився повертатися до Росії через страх перед санкціями США

Офіційне відновлення продажу техніки Samsung у Росії затримується на невизначений термін.

Про це повідомили російським "Известиям" джерела у компаніях-партнерах виробника, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

На думку одного з джерел, офіційне повернення навряд чи відбудеться до закінчення війни в Україні, оскільки Samsung, як і інші компанії, побоюється санкцій США.

Раніше в РФ очікували, що постачання можуть відновитися у листопаді.

"Втім, на відміну від російського офісу Apple, в якому співробітників просто немає, офіс Samsung у Росії продовжує функціонувати, а російський варіант сайту вендора продовжує оновлюватися. У країні продовжує працювати з картами "Мир" система Samsung Pay, а сама Samsung виступає спонсором низки заходів", - зазначили в "Известиях".

Читайте: У США шукають способи знайти і конфіскувати активи російських бізнесменів, - The Wall Street Journal

Як повідомляють у пресслужбі Samsung, "постачання в Росію, як і раніше, призупинено. Samsung не ухвалила жодного рішення про відновлення постачань".

Нагадаємо, в березні Samsung Electronics призупинила постачання продукції до Росії "через поточні геополітичні події".

Також читайте: В ЄС домовилися виключити російський газ з угод про спільну закупівлю

Південнокорейська Samsung, яка виробляє телевізори та іншу техніку на заводі в Калузької області (РФ), ймовірно, завозить продукцію та комплектування через країни ЄАЕС (Білорусь, Казахстан, Вірменія та Киргизстан), щоб оминути санкції.